  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Путин не поздравил Меркель с 70-летием

Лиза Ламбрехт
17 июля 2024 г.

На посту канцлера ФРГ Меркель встречалась с президентом РФ десятки раз, однако теперь никакого общения между ними нет. Путин не стал поздравлять Меркель с юбилеем.

https://p.dw.com/p/4iQwk
Ангела Меркель и Владимир Путин
Ангела Меркель и Владимир ПутинФото: Reuters/C. Platiau

Президент РФ Владимир Путин не поддерживает контакт с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) и не стал поздравлять ее с 70-летием, которое бывшая глава правительства ФРГ отмечает в среду, 17 июля. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, каких-либо планов на этот счет нет", - отметил он, отвечая на вопрос, будет ли российский президент поздравлять экс-канцлера ФРГ.

Как пишет dpa, в последний раз Меркель и Путин созванивались незадолго до ее ухода в отставку в конце 2021 года. "За последние годы никакого общения не было", - цитирует Пескова ТАСС.

Меркель и Путин встречались десятки раз

За время своего пребывания у власти с 2005 по 2021 год Меркель встречалась с главой Кремля около 30 раз. Критики обвиняют Меркель в том, что она была слишком мягкой по отношению к России и продолжала укреплять экономические связи с Москвой, даже несмотря на растущую зависимость Берлина от энергоносителей из РФ и - с 2014 года - на российскую агрессию против Украины, в том числе незаконную аннексию Крыма. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину экс-канцлер осудила российскую захватническую войну, однако высказалась в защиту своих прежних дипломатических усилий.

"В свое время я всеми доступными способами пыталась предотвратить нынешнюю ситуацию, в которую мы втянуты действиями Путина. То, что это не удалось, на мой взгляд, не доказывает того, что не стоило пытаться", - заявила она во время публичной беседы в Лейпциге в 2023 году. В то же время экс-канцлер выразила сожаление, что одновременно не настаивала на повышении расходов Германии на оборону до как минимум двух процентов ВВП в соответствии с целевым показателем НАТО: "Возможно, я должна была делать больше в этом плане". Однако слова "ошибка" она избежала.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Ангела Меркель с букетом цветов

Ангеле Меркель исполнилось 70 лет

Ангеле Меркель исполнилось 70 лет

Первая женщина-канцлер ФРГ, футбольная болельщица, поклонница музыки Вагнера. В подборке DW - Ангела Меркель на фотографиях не только для протокола.
Культура17 июля 2024 г.20 фото
Москва, 20 августа 2021 года. Прощальный визит Ангелы Меркель в Москву к Владимиру Путину

Handelsblatt: Меркель молчала про газовый шантаж Путина

Handelsblatt: Меркель молчала про газовый шантаж Путина

Россия оставила Германию осенью 2021 года с полупустыми газохранилищами, но прежнее правительство ФРГ угрозу упорно игнорировало, свидетельствуют рассекреченные документы.
Экономика и бизнес7 июня 2024 г.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель на выступлении в Лейпциге, 29 апреля 2023 года

"Я пыталась это предотвратить". Меркель о войне в Украине и Путине

"Я пыталась это предотвратить". Меркель о войне в Украине и Путине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заочно упрекнула Путина, рассказала о беседах с Зеленским и ответила на острые вопросы о своей политике, выступая в Лейпциге. Репортаж DW.
Политика30 апреля 2023 г.
Показать еще