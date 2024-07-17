Путин не поздравил Меркель с 70-летием

На посту канцлера ФРГ Меркель встречалась с президентом РФ десятки раз, однако теперь никакого общения между ними нет. Путин не стал поздравлять Меркель с юбилеем.

Президент РФ Владимир Путин не поддерживает контакт с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) и не стал поздравлять ее с 70-летием, которое бывшая глава правительства ФРГ отмечает в среду, 17 июля. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, каких-либо планов на этот счет нет", - отметил он, отвечая на вопрос, будет ли российский президент поздравлять экс-канцлера ФРГ.

Как пишет dpa, в последний раз Меркель и Путин созванивались незадолго до ее ухода в отставку в конце 2021 года. "За последние годы никакого общения не было", - цитирует Пескова ТАСС.

Меркель и Путин встречались десятки раз

За время своего пребывания у власти с 2005 по 2021 год Меркель встречалась с главой Кремля около 30 раз. Критики обвиняют Меркель в том, что она была слишком мягкой по отношению к России и продолжала укреплять экономические связи с Москвой, даже несмотря на растущую зависимость Берлина от энергоносителей из РФ и - с 2014 года - на российскую агрессию против Украины, в том числе незаконную аннексию Крыма. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину экс-канцлер осудила российскую захватническую войну, однако высказалась в защиту своих прежних дипломатических усилий.

"В свое время я всеми доступными способами пыталась предотвратить нынешнюю ситуацию, в которую мы втянуты действиями Путина. То, что это не удалось, на мой взгляд, не доказывает того, что не стоило пытаться", - заявила она во время публичной беседы в Лейпциге в 2023 году. В то же время экс-канцлер выразила сожаление, что одновременно не настаивала на повышении расходов Германии на оборону до как минимум двух процентов ВВП в соответствии с целевым показателем НАТО: "Возможно, я должна была делать больше в этом плане". Однако слова "ошибка" она избежала.