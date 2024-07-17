Ангеле Меркель исполнилось 70 лет
Первая женщина-канцлер ФРГ, футбольная болельщица, поклонница музыки Вагнера. В подборке DW - Ангела Меркель на фотографиях не только для протокола.
Ангела Меркель родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге, в Западной Германии. Через несколько месяцев семья переехала в ГДР: отец-священник отправился на новое место работы. В 1957 году они поселились в бранденбургском городке Темплин.
В Темплине Ангела Доротея Каснер, так тогда звучало ее полное имя, выросла и окончила школу. На этом снимке 1971 года будущего канцлера ФРГ можно отыскать среди одноклассников в центре второго ряда.
Едва ли девушка могла подумать, что спустя несколько десятилетий она сама станет своего рода "учебным материалом": беженцы будут изучать немецкий язык на примере ее портрета.
22 ноября 2005 года Ангела Меркель вступила в должность федерального канцлера Германии. Она стала первой женщиной на этом посту и занимала его четыре срока подряд, до конца 2021 года.
До карьеры в политике Меркель была ученым-физиком. Ей присуждена степень доктора естественных наук. На этом фото канцлер посещает детский сад в Берлине по случаю "Дня маленького ученого" и участвует в экспериментах - вместе с ребятами готовит лимонад.
Руки "ромбиком" - самый узнаваемый жест Ангелы Меркель. Фотографам или карикатуристам достаточно изобразить это положение ладоней - и все поймут, о ком идет речь. В предвыборной кампании 2013 года "ромб Меркель" даже появился на плакате ХДС в Берлине.
Одним из запомнившихся высказываний Меркель стала фраза "Мы справимся", произнесенная в августе 2015 года на фоне массового притока беженцев в Германию. Здесь канцлер ФРГ позирует для селфи с беженцем из Сирии той же осенью.
Люксембургский политик Ксавье Беттель назвал Меркель "машиной по поиску компромиссов". Не одну ли из таких сцен с участием канцлера ФРГ и Дональда Трампа, на тот момент - президента США, уловили фотографы на саммите G7 в 2018 году? Снимок стал хитом соцсетей.
На посту канцлера Меркель попадала в объектив не только на протокольных снимках. Тут, например, мы видим политика в Парке птиц в городе Марлов в земле Мекленбург - Передняя Померания. Длиннохвостые попугаи не оставили Меркель равнодушной!
К любимым блюдам Ангелы Меркель относятся картофельный суп и сливовый пирог. Их она с удовольствием готовит сама. А здесь - помогла приготовить суп во время посещения офиса Службы защиты гражданского населения в Бонне.
Меркель - страстная футбольная болельщица еще со времен юности в ГДР. Здесь она и Йоахим Гаук, ныне - экс-президент ФРГ, радуются победному голу сборной Германии в ворота Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2014 года.
Ангела Меркель не раз становилась мишенью карнавальной сатиры. Например, в Дюссельдорфе в 2014 году кукла политика олицетворяла "немецкое экономическое ожирение".
Сатира не мешает немецким канцлерам раз в год принимать в Берлине представителей карнавальных сообществ из разных регионов страны - карнавальных принцев, принцесс и других участников и организаторов народных праздников. Этот снимок сделан в феврале 2019 года.
А в Гамбурге близ театра Thalia стоит скульптура обнаженной женщины, очень похожей на экс-канцлера Германии. В семье, владеющей этим участком земли, заявили, что фигура не несет политического подтекста, а сходство с Ангелой Меркель является чистым совпадением.
Ангела Меркель не участвовала в выборах 2021 года, добровольно уйдя с политической арены после 16 лет во главе правительства ФРГ. В прессе часто говорила о "конце эпохи" - как и в биографии политика, вышедшей из-под пера Урсулы Вайденфельд.
Ангела Меркель живет недалеко от бывшего места работы - ведомства федерального канцлера в Берлине. Квартира расположена в этом доме вблизи Музейного острова. Адрес может найти любой желающий, на звонке указана фамилия супруга, профессора Йоахима Зауэра.
Дача Ангелы Меркель и ее мужа, профессора Йоахима Зауэра, находится недалеко от Темплина. Дом не разрешают фотографировать из соображений безопасности, поэтому довольствуемся снимком 2010 года. По сведениям СМИ, сейчас дом окружен более солидным забором.
Меркель регулярно посещала Байройтский фестиваль еще до утверждения на посту канцлера. Она слывет большой поклонницей творчества Рихарда Вагнера и почти ежегодно появляется на красной дорожке в новых нарядах, которые затем становились предметом долгих обсуждений.
После фестиваля в Байройте Ангела Меркель и ее муж обычно путешествуют по Европе. Супруги не раз отдыхали на вулканическом острове Искья в Тирренском море. Лучшее средство от итальянского солнца - белая кепка, считает экс-канцлер.
А в 2023 году на телеэкраны в ФРГ вышла криминальная комедия "Мисс Меркель. Убийство в Уккермарке". Роль Меркель-детектива сыграла немецкая актриса Катарина Тальбах. По сюжету экс-канцлер оказывается в роли мисс Марпл, выйдя на пенсию.
Читайте также:
• Какой песне Булата Окуджавы любит подпевать Меркель
• Темплин - родина Ангелы Меркель
• Ангела Меркель - нестандартные будни и неожиданные образы
• Как в Германии смеются над Ангелой Меркель
• Меркель удостоена ордена, но споры о ее наследии в ФРГ не прекращаются
• Меркель нашла труп в подвале. Что из этого вышло?
• Ангела Меркель. Тематическая страница DW