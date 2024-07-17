Ангела Меркель не участвовала в выборах 2021 года, добровольно уйдя с политической арены после 16 лет во главе правительства ФРГ. В прессе часто говорила о "конце эпохи" - как и в биографии политика, вышедшей из-под пера Урсулы Вайденфельд.