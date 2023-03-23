Меркель нашла труп в подвале. Что из этого вышло?

На частном немецком телеканале RTL вышла необычная криминальная комедия "Мисс Меркель. Убийство в Уккермарк". Этот 90-минутный фильм снят по первой части популярной серии книг немецкого писателя Давида Сафьера (David Safier) "Мисс Меркель". Главная героиня фильма - вышедшая на пенсию экс-канцлер ФРГ, которая вместе с мужем Ахимом и мопсом Хельмутом переезжает в небольшой городок и внезапно оказывается в "роли мисс Марпл".

Роль Меркель-детектива сыграла известная немецкая актриса Катарина Тальбах (Katharina Thalbach). В одном из интервью она призналась, что книгу, по которой снят фильм, не читала, и поэтому поначалу идея превращения влиятельнейшей женщины в мировой политике в детектива-любителя в духе мисс Марпл показалась ей слишком необычной и совершенно "не немецкой". Но после ознакомления со сценарием Катарина Тальбах с удовольствием сыграла эту роль, потому что это оказалась не сатира на бывшего политика, а очаровательная история об известной на весь мир пенсионерке, которая шаг за шагом самостоятельно пытается раскрыть убийство в маленьком городке. "Я брала пример с настоящей Ангелы Меркель и хотела перенять от нее как можно больше. Но это получилось только до определенной степени. Хотя в этом-то и прелесть", - рассказала актриса в интервью немецкому каналу n-tv. Кстати, ранее она уже снималась в роли Меркель в другом фильме, и была очень рада тому, что ее героиня многие годы совсем не менялась - ни прической, ни стилем одежды.

Меркель нашла труп в подвале

Действие фильма разворачивается в Германии, в историческом регионе Уккермарк, который начинается в 80 километрах от Берлина, на северо-востоке земли Бранденбург. Эта местность славится своими старинными деревеньками с церквями и самобытными природными пейзажами. В этом регионе, в городе Темплин, настоящая Ангела Меркель провела свое детство и закончила школу. Но в фильме, выйдя на пенсию, она решила поселиться в другом городке - Фройденштадте. Вместе с ней сюда приехали ее муж Ахим (настоящее имя мужа Ангелы Меркель - Йоахим Зауэр) и мопс Хельмут. Кстати, в первоначальной версии книги, по которой снят фильм, мопса зовут Путин, но в новых изданиях он будет, как в фильме, Хельмутом. Еще семью экс-канцлера сопровождает охранник Майкл. И все они живут в скромной резиденции. Пенсионерка водит электромобиль, много ходит пешком, пытается варить для мужа картофельный суп, но самое большое ее удовольствие - читать детективы. В новом городе вся компания живет уже шесть недель, и новоявленная пенсионерка абсолютно счастлива. Прогуливаясь по городу и окрестностям, она радуется обретенной независимости: "Свобода! И больше никакой политики!" - кричит она в небо.

Как и следовало ожидать, масса свободного времени начинает ее тяготить. Поэтому пенсионерка с удовольствием принимает приглашение от хозяина одного из замков Филиппа фон Баугенвица на устроенный им винный фестиваль. В компании гостей оказывается, что Меркель все по-прежнему воспринимают не иначе, как канцлером. Возможно, еще и потому, что она до сих пор носит свои знаменитые цветные блейзеры. Но для этого у нее есть веская причина: "У меня в шкафу их еще более пятидесяти, и их нужно сносить".

В стиле жанра классического английского детектива, кульминация происходит во время праздника. Прогуливаясь по великолепному замку, Меркель обнаруживает труп хозяина. По всей видимости, мужчина был отравлен. Но почему винный погреб, в котором он находится, заперт изнутри? Полиция склоняется к версии самоубийства, но экс-канцлер уверена, что было совершено преступление. Как человек, привыкший действовать, она решает разобраться в этом деле сама. "Я добилась успеха в науке и политике, почему бы не стать детективом?" - говорит она в фильме, и с головой уходит в поиск убийцы. Удалось ли ей это - узнает тот, кто досмотрел фильм до конца.

В первоначальной версии книги, по которой снят фильм, мопса зовут Путин. Но в новых изданиях он будет Хельмутом Фото: Maor Waisburd/RTL

Понравилась ли эта детективная комедия зрителям? Впечатления разделились. Многие от души посмеялись над забавными ситуациями и шутками главной героини. "Да кто вы вообще такая?!" - спрашивает полицейский после заявления пенсионерки, что завтра она пойдет с ним на вскрытие трупа. "Я -Ангела Меркель! И у меня все еще отличные отношения с прессой. Я даже могу разговаривать одновременно с несколькими съемочными группами!".

Какую реакцию вызвал фильм

Один из успехов фильма - отличный выбор актрисы на главную роль. "Катарина Тальбах в роли мисс Меркель была просто замечательной. Впервые за много лет я снова включил RTL", - восторгается в твиттере один из пользователей. "Мне ни секунды не было скучно. Так много приятных деталей и намеков", - хвалит другой.

В то же время часть зрителей искренне возмутились некоторыми фрагментами этого фильма, преподнесенными авторами как юмор. "Какую конфетку можно было сделать на основе представленного в книге шаблона. Вместо этого - неуклюжий фарс. Позор", - так оценил фильм австрийский журналист Тимо Нимайер (Timo Niemeier). Что же не понравилось публике? Многие раскритиковали грубые шутки сексистского характера, как, например, фразу: "Покажи-ка мне свою ракету!". Не всем понравился эпизод, когда в прошлом самая влиятельная женщина мира собственноручно убирает снятые крупным планом собачьи фекалии, приговаривая при этом: "Я столько раз убирала дерьмо за другими". И особенно много негатива вызвали кадры, на которых Ангела Меркель сидит на корточках в лесу и справляет нужду. Рядом находится мопс, которому она поясняет, что это и есть "свобода". В соцсетях тут же заговорили об этике, и разгорелась дискуссия о том, является ли "нормальным" юмором публичная демонстрация слишком личных действий именитой главной героини фильма, а также насколько безграничной может быть свобода в изображении экс-канцлера - живого памятника современной истории.

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