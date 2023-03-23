  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Актриса Катарина Тальбах в роли Ангелы Меркель
Пенсионерка Меркель расследует убийство в комедии "Мисс Меркель. Убийство в Уккермарк"Фото: Maor Waisburd/RTL
КультураГермания

Меркель нашла труп в подвале. Что из этого вышло?

Елена Дожина
16 мин. назад

Что делает экс-канцлер Ангела Меркель на пенсии? Наслаждается жизнью в глуши, читает детективы и расследует убийство. В Германии показали новый фильм про бывшего канцлера Германии. Это криминальная комедия.

https://p.dw.com/p/4P5jA

На частном немецком телеканале RTL вышла необычная криминальная комедия "Мисс Меркель. Убийство в Уккермарк". Этот 90-минутный фильм снят по первой части популярной серии книг немецкого писателя Давида Сафьера (David Safier) "Мисс Меркель". Главная героиня фильма - вышедшая на пенсию экс-канцлер ФРГ, которая вместе с мужем Ахимом и мопсом Хельмутом переезжает в небольшой городок и внезапно оказывается в "роли мисс Марпл".

Роль Меркель-детектива сыграла известная немецкая актриса Катарина Тальбах (Katharina Thalbach). В одном из интервью она призналась, что книгу, по которой снят фильм, не читала, и поэтому поначалу идея превращения влиятельнейшей женщины в мировой политике в детектива-любителя в духе мисс Марпл показалась ей слишком необычной и совершенно "не немецкой". Но после ознакомления со сценарием Катарина Тальбах с удовольствием сыграла эту роль, потому что это оказалась не сатира на бывшего политика, а очаровательная история об известной на весь мир пенсионерке, которая шаг за шагом самостоятельно пытается раскрыть убийство в маленьком городке. "Я брала пример с настоящей Ангелы Меркель и хотела перенять от нее как можно больше. Но это получилось только до определенной степени. Хотя в этом-то и прелесть", - рассказала актриса в интервью немецкому каналу n-tv. Кстати, ранее она уже снималась в роли Меркель в другом фильме, и была очень рада тому, что ее героиня многие годы совсем не менялась - ни прической, ни стилем одежды.

Меркель нашла труп в подвале

Действие фильма разворачивается в Германии, в историческом регионе Уккермарк, который начинается в 80 километрах от Берлина, на северо-востоке земли Бранденбург. Эта местность славится своими старинными деревеньками с церквями и самобытными природными пейзажами. В этом регионе, в городе Темплин, настоящая Ангела Меркель провела свое детство и закончила школу. Но в фильме, выйдя на пенсию, она решила поселиться в другом городке - Фройденштадте. Вместе с ней сюда приехали ее муж Ахим (настоящее имя мужа Ангелы Меркель - Йоахим Зауэр) и мопс Хельмут. Кстати, в первоначальной версии книги, по которой снят фильм, мопса зовут Путин, но в новых изданиях он будет, как в фильме, Хельмутом. Еще семью экс-канцлера сопровождает охранник Майкл. И все они живут в скромной резиденции. Пенсионерка водит электромобиль, много ходит пешком, пытается варить для мужа картофельный суп, но самое большое ее удовольствие - читать детективы. В новом городе вся компания живет уже шесть недель, и новоявленная пенсионерка абсолютно счастлива. Прогуливаясь по городу и окрестностям, она радуется обретенной независимости: "Свобода! И больше никакой политики!" - кричит она в небо.

Как и следовало ожидать, масса свободного времени начинает ее тяготить. Поэтому пенсионерка с удовольствием принимает приглашение от хозяина одного из замков Филиппа фон Баугенвица на устроенный им винный фестиваль. В компании гостей оказывается, что Меркель все по-прежнему воспринимают не иначе, как канцлером. Возможно, еще и потому, что она до сих пор носит свои  знаменитые цветные блейзеры. Но для этого у нее есть веская причина: "У меня в шкафу их еще более пятидесяти, и их нужно сносить".

В стиле жанра классического английского детектива, кульминация происходит во время праздника. Прогуливаясь по великолепному замку, Меркель обнаруживает труп хозяина. По всей видимости, мужчина был отравлен. Но почему винный погреб, в котором он находится, заперт изнутри? Полиция склоняется к версии самоубийства, но экс-канцлер уверена, что было совершено преступление. Как человек, привыкший действовать, она решает разобраться в этом деле сама. "Я добилась успеха в науке и политике, почему бы не стать детективом?" - говорит она в фильме, и с головой уходит в поиск убийцы. Удалось ли ей это - узнает тот, кто досмотрел фильм до конца.

Актриса Катарина Тальбах в роли Ангелы Меркель рассматривает в лупу своего мопса
В первоначальной версии книги, по которой снят фильм, мопса зовут Путин. Но в новых изданиях он будет ХельмутомФото: Maor Waisburd/RTL

Понравилась ли эта детективная комедия зрителям? Впечатления разделились. Многие от души посмеялись над забавными ситуациями и шутками главной героини. "Да кто вы вообще такая?!" - спрашивает полицейский после заявления пенсионерки, что завтра она пойдет с ним на вскрытие трупа. "Я -Ангела Меркель! И у меня все еще отличные отношения с прессой. Я даже могу разговаривать одновременно с несколькими съемочными группами!". 

Какую реакцию вызвал фильм

Один из успехов фильма - отличный выбор актрисы на главную роль. "Катарина Тальбах в роли мисс Меркель была просто замечательной. Впервые за много лет я снова включил RTL", - восторгается в твиттере один из пользователей. "Мне ни секунды не было скучно. Так много приятных деталей и намеков", - хвалит другой.

В то же время часть зрителей искренне возмутились некоторыми фрагментами этого фильма, преподнесенными авторами как юмор. "Какую конфетку можно было сделать на основе представленного в книге шаблона. Вместо этого - неуклюжий фарс. Позор", - так оценил фильм австрийский журналист Тимо Нимайер (Timo Niemeier). Что же не понравилось публике? Многие раскритиковали грубые шутки сексистского характера, как, например, фразу: "Покажи-ка мне свою ракету!". Не всем понравился эпизод, когда в прошлом самая влиятельная женщина мира собственноручно убирает снятые крупным планом собачьи фекалии, приговаривая при этом: "Я столько раз убирала дерьмо за другими". И особенно много негатива вызвали кадры, на которых Ангела Меркель сидит на корточках в лесу и справляет нужду. Рядом находится мопс, которому она поясняет, что это и есть "свобода". В соцсетях тут же заговорили об этике, и разгорелась дискуссия о том, является ли "нормальным" юмором публичная демонстрация слишком личных действий именитой главной героини фильма, а также насколько безграничной может быть свобода в изображении экс-канцлера - живого памятника современной истории.

Смотрите также:

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Ангела Меркель с мужем

Фотогалерея: 9 нарядов Ангелы Меркель

Фотогалерея: 9 нарядов Ангелы Меркель

За три недели (а именно столько длится отпуск канцлера ФРГ) можно многое успеть. Куда и в чем отправляется во время своих каникул Ангела Меркель?
Стиль жизни4 августа 2017 г.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Ангела Меркель: история успеха прагматичного политика

Ангела Меркель: история успеха прагматичного политика

Ангела Меркель - не только первая женщина-канцлер Германии, но и политический долгожитель. Меркель в четвертый раз стала главой правительства, ранее это удавалось лишь Колю и Аденауэру.
Политика14 марта 2018 г.
Ангела Меркель в Байройте, 2005 год

Как Меркель проводит первый день отпуска

Как Меркель проводит первый день отпуска

Канцлер ежегодно отправляется на открытие фестиваля музыки Вагнера в баварский Байройт. И каждый сезон демонстрирует там новые наряды. В этой фотогалерее - самые яркие из них.
Культура26 июля 2019 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Солдаты ВСУ в районе Бахмута

Глава сухопутных войск ВСУ анонсировал наступление в Бахмуте

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Сергей Невский

Затертое домашнее видео на большой сцене Берлина

Затертое домашнее видео на большой сцене Берлина

Культура18 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Украина: новые удары. Что не так с НАТОвским оружием. DW Шоу

Украина: новые удары. Что не так с НАТОвским оружием. DW Шоу

Политика20 ч. назад59:30 мин.
Кукла лежит на проезжей части на фоне удаляющегося автомобиля

Детский омбудсмен: У РФ есть пять сценариев похищения детей

Детский омбудсмен: У РФ есть пять сценариев похищения детей

Политика23 ч. назад
Payadora Silent Tears

Женщины об ужасах Холокоста: вместо слез - музыка

Женщины об ужасах Холокоста: вместо слез - музыка

Культура24 ч. назад
Школьная доска

Украинские учителя в Германии - опыт работы из первых рук

Украинские учителя в Германии - опыт работы из первых рук

Общество8 ч. назад
Сторожевая вышка и колючая проволока в Саратовской туберкулезной больницы №1

Правозащитник: В тюрьмах России действует "конвейер пыток"

Правозащитник: В тюрьмах России действует "конвейер пыток"

Права человека16 ч. назад
На главную страницу