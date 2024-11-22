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Меркель в мемуарах отстаивает свою политику в отношении РФ

Александра Иванова
22 ноября 2024 г.

Вспоминая о нежелании дать Украине и Грузии статус кандидата на вступление в НАТО, Меркель указывает, что прием новых членов должен означать безопасность и для альянса.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин, 2006 год
Ангела Меркель и Владимир Путин, 2006 годФото: Matthias Hiekel/dpa/picture-alliance

"Свобода" (Freiheit) - так называются мемуары экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), которые появятся в книжных магазинах 26 ноября. Отрывки из этой книги газета Die Zeit опубликовала в четверг, 21 ноября.

Одна из важных тем книги - политика по отношению к России правительства ФРГ, которое Меркель возглавляла в течение 16 лет. Сегодня этот курс критикуют даже в партии экс-канцлера - Христианско-демократическом союзе. Некоторые обвиняют Меркель в попытках задабривания Москвы, выражая мнение, что полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году можно было бы избежать, если бы Украина и Грузия получили в 2008 году официальный статус кандидатов на вступление в НАТО.

Почему Меркель была против статуса кандидата в НАТО для Украины

Тогда Берлин пошел навстречу опасениям России по поводу собственной безопасности и не поддержал идею предоставить Грузии и Украине статус кандидатов в НАТО. В мемуарах Ангела Меркель дает понять, что и сегодня не считает то решение ошибочным.

Она подчеркивает, что понимала желание стран Центральной и Восточной Европы как можно скорее присоединиться к НАТО: "ведь после конца холодной войны они хотели быть частью западного сообщества". Однако при каждом новом расширении НАТО и ее членам было необходимо оценить его последствия для альянса - "его безопасности, стабильности и способности работать". "Принятие нового члена должно означать больше безопасности не только для него, но и для НАТО", - объясняет политик.

В случае Украины имелось особое обстоятельство - пребывание российского Черноморского флота в Крыму. "К тому же, на тот момент лишь меньшинство среди украинского населения выступало за вступление страны в НАТО", - напоминает Меркель. Она указывает, что считала "иллюзией" представление о том, что статус кандидатов на вступление в НАТО "защитил бы Украину и Грузию от агрессии со стороны Путина, то есть имел бы такое сдерживающее воздействие, что Путин стал бы просто наблюдать за происходящим, ничего не предпринимая".

При этом тот факт, что Грузии и Украине пообещали в целом согласие на их членство в НАТО в будущем, был воспринят Путиным как "согласие на прием в НАТО обеих стран", как вызов на бой, пишет Меркель. Так что ее обеспокоенность по поводу  будущей напряженности в отношениях с Россией "в Бухаресте не ослабла", вспоминает экс-канцлер.

Ангела Меркель о Владимире Путине

О президенте РФ Владимире Путине, с которым она неоднократно встречалась, будучи канцлером ФРГ,  Ангела Меркель отзывается критично. По ее словам, Путин "был всегда начеку, постоянно опасаясь, как бы с ним не обошлись дурно, и всегда был готов сделать тебе неприятно, включая показную демонстрацию силы с помощью собаки, приход с опозданием, чтобы другим приходилось его дожидаться,  и так далее". "К этому можно было относиться как к ребячеству, неподобающему поведению. Можно было только покачать головой. Но при этом Россия не исчезала с карты мира", - рассуждает экс-канцлер.

Ангела Меркель о Дональде Трампе

Критично Меркель отзывается и о бывшем президенте США Дональде Трампе, который начнет второй срок на посту главы американского государства 20 января 2025 года. "Мы разговаривали в двух разных плоскостях: Трамп в эмоциональной, я же - в деловой", - так Меркель вспоминает свою первую встречу с Трампом, которая состоялась в Белом доме в 2017 году. "Если он и обращал внимание на мои аргументы, то, как правило, лишь для того, чтобы построить на их основе новые претензии", - пишет Меркель.

Мемуары Ангелы Меркель появятся в продаже примерно в 30 странах мира. Книга, в которой, кроме прочего, описывается юность Меркель в ГДР, ее первые шаги в политике и ее встречи с выдающимися государственными деятелями из разных стран, была написана экс-канцлером совместно с многолетней руководительницей ее офиса Беате Бауман (Beate Baumann). Вечером 26  ноября сама Меркель представит свои мемуары на тематическом мероприятии в Немецком театре в Берлине.

 

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