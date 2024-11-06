Лукашенко к выборам поддержит пенсионеров. А денег хватит?

Новый указ позволит работающим пенсионерам получать полную пенсию, указ вступает в силу с 2025 года. Власти рассчитывают, что новая мера поможет решить кадровый вопрос, который остро стоит на рынке труда.

В Беларуси более 446 тысяч пенсионеров продолжают работать, из них 110 тысяч недополучают пенсию. Ситуация изменится с 2025 года - Лукашенко подписал соответствующий указ. Сколько на это потратят из специального фонда и можно ли считать новую меру прогрессивной, рассказали эксперты DW.

Пенсионеры смогут получать 100% пенсии и зарплаты

Речь идет о белорусах, которые продолжают работать, то есть одновременно получают зарплату и пенсию. Но у некоторых из них - ограничения по максимальному размеру пенсионных выплат. Это касается работников, зарплата которых до выхода на пенсию в 1,3 раза и больше превышала среднюю по стране. Такие граждане недополучали часть пенсии.

"Какие эти ограничения? Они разные. У кого-то - минимальное значение, у некоторых доходит до 490 рублей, - пояснила в эфире госТВ министр труда Наталия Павлюченко. - Поэтому действительно запрос на эту меру есть. Мы посмотрели, в каких отраслях работают мужчины-женщины. Мы хотим их заинтересовать более продолжительной работой и выплачивать пенсию в полном объеме. На эту меру будет направлено из бюджета Фонда социальной защиты населения более 80 миллионов рублей (почти 22,9 млн евро. - Ред.)".

Новый указ, который поддержал Лукашенко, позволит работающему пенсионеру получать 100% зарплаты и 100% пенсии, изменение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Подарки накануне выборов

Политический аналитик и редактор "Белорусского ежегодника" Вадим Можейко называет инициативу власти попыткой завоевать лояльность электората. "Поскольку просто раздавать деньги от имени кандидата запрещено по закону, власти прибегают к повышению пенсий и зарплат бюджетникам. Это довольно простой и наглый политический прием, ведь фактически деньги берут из бюджета, а не со своего кармана", - поясняет эксперт.

При этом Можейко обращает внимание, что речь идет о суммах, которые пенсионеры и так заработали. "Сегодняшняя практика, когда людям сокращали пенсии, сомнительная с этической точки зрения. Ведь пенсию выплачивают не потому, что человек неимущий, он вообще-то заработал эти деньги, ежемесячно отправляя отчисления".

Аналитик прогнозирует, что к выборам поднимут выплаты не только пенсионерам, но и людям со средним образованием в малых городах - "это типичный электорат Лукашенко".

Однако зачем политику заигрывать с народом, если исход выборов предсказуем?

"Все диктаторы играют в игру под названием выборы, - поясняет Можейко. - Даже в Северной Корее не отказываются от голосования. Имитируя демократию, диктаторы демонстрируют преимущества своего курса, предоставляют бонусы для людей, причем на свое усмотрение, а не то, на что действительно есть запрос в обществе. Для режима Лукашенко важно не только нарисовать нужный результат, но чтобы народ с этим согласился, хотя бы молча, без протестов".

Выдержит ли нагрузку пенсионный фонд?

Академический директор исследовательского центра Beroc Лев Львовский считает инициативу власти прогрессивной. Ситуация на рынке труда Беларуси продолжает оставаться сложной. Острый дефицит квалифицированной рабочей силы, особенно в производстве и строительстве, вынуждает работодателей повышать заработные платы и бороться за удержание кадров. Отток рабочей силы за рубеж и демографическая ситуация стали вызовом для рынка труда. За последний год, с августа 2023-го по август 2024 года, количество занятых в экономике уменьшилось на 32,5 тысячи человек.

"Уже больше года обсуждается демографическая проблема - в Беларуси не хватает рабочих рук. И чтобы решить ее, можно идти разными путями, например, стимулировать рождаемость, снижать эмиграцию, но это длительные и затратные меры. А можно стимулировать трудовые ресурсы, которые уже есть в стране. Поэтому власти и пошли на изменения по выплате пенсий, чтобы привлечь как можно больше пенсионеров на рынок труда".

Нынешняя ситуация с выплатами, когда работающий пенсионер недополучал часть своих денег, наоборот, демотивировала эту группу.

Но выдержит ли нагрузку пенсионный фонд? Экономист отмечает, что пенсионный фонд в Беларуси и до того испытывал проблемы. "В некоторые месяцы он бывает бездефицитным, но это скорее исключение, чем правило. Ближайшие годы такая ситуация сохранится, но идея с выплатой 100% пенсий не нанесет существенного удара", - считает эксперт.

По его мнению, властям следовало бы пойти дальше: давать бонусы компаниям, которые нанимают людей пенсионного возраста, ввести для них налоговые льготы, а также предусмотреть более гибкий рабочий график.

Львовский прогнозирует, что в ближайшее время будет повышаться зарплата бюджетникам, а пенсия - индексироваться. "Это не связано напрямую с выборами. Два года назад началась накачка экономики деньгами. В последнее время у нас быстро растут зарплаты, в том числе из-за нехватки рабочей силы. Это наиболее заметно в частном секторе, но государственный не может оставаться в стороне, иначе оттуда просто убегут люди".