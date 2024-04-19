В РБ хотят восполнить дефицит кадров за счет пенсионеров

Белорусские чиновники признают, что в стране не хватает рабочих рук. В качестве решения проблемы предлагается вернуть на промпредприятия людей, которые уже вышли на пенсию. Но согласны ли они?

Во время совещания, прошедшего 9 апреля 2024 года и посвященного развитию промышленности, Александр Лукашенко признал "повальный дефицит" кадров в этой отрасли. В качестве решения проблемы предлагается обратить внимание на неиспользованные резервы: ими власти считают пенсионеров. Но готовы ли сами люди пенсионного возраста продолжать трудиться - в материале DW.

Сколько в Беларуси пенсионеров?

Пенсионный возраст в Беларуси - 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Однако узнать, сколько сейчас в стране людей, вышедших на пенсию по возрасту, не просто.

Еще во времена пандемии коронавируса Национальный статистический комитет РБ перестал публиковать данные о смертности населения и о количестве пенсионеров. В 2022 году власти сообщали, что различные виды пенсий в Беларуси получают около 2,5 миллиона человек. Но в этот список входят и те, кому полагаются выплаты по инвалидности или по случаю потери кормильца.

Осенью 2023 года в обзоре Белстата, приуроченного ко Дню пожилых людей, говорилось, что в стране живет более 1,5 миллиона граждан в возрасте 65 лет и старше. Тогда же заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко сообщила во время пресс-конференции, что в Беларуси работает каждый пятый пенсионер - почти 420 тысяч человек. Однако неясно, включены ли в их число люди, получающие пенсию по инвалидности или по другим причинам, не связанным с возрастом.

Зачем людей пенсионного возраста уговаривают вернуться на работу?

По мнению эксперта в вопросах демографии (он находится в Беларуси и согласился прокомментировать ситуацию на условиях анонимности), закрытость важных статистических данных лишний раз показывает, что властям есть что скрывать. "Чиновники предпочитают озвучивать очень дозированную информацию, которая не всегда отражает реальное положение дел", - констатирует собеседник DW.

Он считает, что последние высказывания Александра Лукашенко на тему дефицита кадров оказываются гораздо информативнее докладов Белстата.

По мнению экспертов, истинная причина дефицита кадров властями замалчивается Фото: Ales Petrovich/DW

"Мы узнаем, что на ведущих предприятиях страны - МАЗе, Тракторном заводе - не хватает до двух тысяч человек и более, а в обрабатывающей промышленности имеется 23 тысячи вакансий по рабочим специальностям", - обращает внимание эксперт. При этом, по его словам, замалчивается истинная причина такого дефицита, которая во многом связана с неконкурентным уровнем оплаты труда и оттоком трудоспособного населения за рубеж.

Что касается возможности компенсировать кадровый голод на промышленных предприятиях за счет пенсионеров, то собеседник DW полагает, что сделать это в нужных властям масштабах вряд ли удастся. "Мне кажется, что те из людей пенсионного возраста, кто мог и хотел продолжить свою деятельность по рабочим специальностям, в особом приглашении не нуждаются", - считает эксперт. Он также делает еще одно важное замечание: зачастую пенсионеры в Беларуси вынуждены продолжать работать лишь потому, что не могут достойно жить на свою пенсию.

"Для меня - прибавка к пенсии, другой на эти деньги не согласится"

С такой точкой зрения согласна Екатерина, которая, несмотря на пенсионный возраст, трудится санитаркой в больнице в небольшом городе на юге Беларуси. По словам женщины, имея почти сорокалетний стаж, она получает около 700 белорусских рублей (200 евро) пенсии. "Для нашего городка вполне приличная пенсия, - рассказывает Екатерина. – Но это если не иметь никаких забот и здоровье не подводит. А тут надо и дочке помочь, которая дом строит, и внуку, получающему платное образование в Минске, да и свои болячки дают о себе знать".

Женщина отмечает, что ее нынешняя зарплата ненамного превышает размер пенсии, и найти работника на такую должность администрация больницы не может. "Если для меня это - прибавка к пенсии, то кто-то другой за такие деньги не всегда согласится работать, - считает Екатерина. - Молодежь будет искать что-то подходящее, а не найдет здесь – уедет в большой город или даже в Польшу".

Еще одна пенсионерка Валентина большую часть своей жизни провела в деревне и была связана с сельским хозяйством. "Заработки там небольшие, потому и пенсия вышла меньше, чем у городских, - говорит женщина. - Выручает то, что сейчас живу у дочки в Бресте, а свой сельский дом теперь используем, как дачу".

По словам Валентины, рабочих рук в белорусских сельхозпредприятиях не хватает уже давно и за помощью к пенсионерам обращаются регулярно. "Если с посевной еще кое-как в деревнях справляются сами, то на уборку урожая приходится звать людей из города", - рассказывает сельчанка.

Раньше на заводах от пенсионеров избавлялись, теперь зовут обратно

Минчанин Владимир до выхода на пенсию отработал на разных предприятиях в белорусской столице, а сейчас готов трудиться только на себя. "Пока здоровье позволяет могу еще и под заказ что-то сделать, и сыну помочь в строительстве", - говорит мужчина и убежденно заявляет, что возвращаться на заводы, принадлежащие государству, не намерен.

"Просто не вижу в этом смысла при той системе, которая сложилась: считайте, что это моя позиция, - отмечает Владимир. - Больших денег там все равно сейчас не заработаешь, но властям требуются послушные и безропотные исполнители. Молодежь ведь не зря ищет другие варианты трудоустройства, в том числе и за границей. Будь я помоложе, наверное, поступил точно также".

Рабочих рук не хватает Фото: Ales Petrovich/DW

Житель Минска вспоминает, что еще лет десять назад на местных заводах старались избавиться от людей пенсионного возраста, поскольку особо дефицита кадров не испытывали. "Раз стали звучать призывы вернуть пенсионеров в цеха, значит что-то очень сильно поменялось и на заводах, и в стране. И далеко не в лучшую сторону", - делает вывод Владимир.

Мужчина соглашается с выводами экспертов, что решить кадровую проблему за счет пенсионеров промышленные предприятия не смогут. "В любом случае нужна молодежь, тогда будет и перспектива у производства: пока же это выглядит как попытка "залатать дыры" пенсионерами, чтобы продлить агонию", - резюмирует минский пенсионер.

Между тем, по данным проекта "Кошт урада" только за год - с февраля 2023-го по февраль 2024-го - белорусский рынок труда потерял порядка 40 тысяч работников. В нынешних условиях компенсировать такие потери миграцией, демографической политикой или ростом производительности труда не представляется возможным.