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Вашингтон и Лондон отложили решение по ударам ВСУ по России

Олег Соколенко
14 сентября 2024 г.

Президент США Джо Байден встретился с премьером Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне. Два лидера подтвердили поддержку Украины, однако не дали разрешения ВСУ бить по РФ западным оружием.

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Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Кир Стармер в Вашингтоне
Президент США и премьер Великобритании в ВашингтонеФото: Kevin Lamarque/REUTERS

Президент США Джо Байден в пятницу, 13 сентября, встретился с премьером Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне. Два лидера подтвердили "непоколебимую" поддержку Украины. Однако ожидавшееся разрешение ВСУ бить по целям в глубине территории РФ западным оружием по итогам встречи озвучено не было.

При этом Байден и Стармер "выразили глубокую обеспокоенность" по поводу поставок Ираном и КНДР "смертоносного оружия" России и "поддержки Китайской Народной Республикой российской оборонно-промышленной базы", сообщается на сайте Белого дома.

Лидеры США и Великобритании также "подтвердили свою непреклонную приверженность безопасности Израиля", отметив при этом "настоятельную необходимость соглашения о прекращении огня, которое освободит заложников и позволит увеличить помощь в секторе Газа", и необходимость более существенных усилий Израиля для защиты мирных жителей и решения тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа. Байден и Стармер при этом осудили "поддерживаемые Ираном атаки хуситов на торговые суда в Красном море".

Наконец, Стармер и Байден обсудили альянс в сфере безопасности AUKUS и сотрудничество двух стран в технологической сфере, включая переход на "зеленую" энергетику.

The Guardian: Лондон разрешил Украине бить западными ракетами по РФ

По данным газеты The Guardian, Великобритания уже разрешила Украине бить поставляемыми ею крылатыми ракетами Storm Shadow по России. Однако США такое разрешение не давали. The Guardian писала, что Вашингтон и Лондон приняли совместное положительное решение по этому вопросу, и именно поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми вместе приехали в Киев 11 сентября. Однако в ходе их визита о снятии военных ограничений для ВСУ официально сообщено также не было.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. В этом случае изменится "сама суть конфликта" в Украине, и Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из создающихся угроз", пригрозил Путин.

Кир Стармер перед вылетом в Вашингтон заявил, что его страна "не ищет конфликта" с Россией. При этом премьер Великобритании напомнил, что именно РФ начала войну с Украиной, и что Киев имеет право на самооборону.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) 14 сентября заявил, что международное право допускает нанесение Украиной ударов по целям в глубине России с целью самообороны. Президент Украины Владимир Зеленский просил западных партнеров дать на это разрешение.

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