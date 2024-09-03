Хуситы атаковали в Красном море два танкера с нефтью

Суда MV Blue Lagoon I и MV Amjad получили повреждения в результате нападения хуситов, сообщило Центральное командование ВС США. На борту MV Amjad находится около двух миллионов баррелей нефти.

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали в Красном море два танкера с сырой нефтью: шедшее под флагом Панамы и эксплуатируемое Грецией судно MV Blue Lagoon I и шедшее под флагом Саудовской Аравии и эксплуатируемое этим же государством судно MV Amjad. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в ночь на вторник, 3 сентября.

В заявлении указано, что оба танкера в результате атаки получили повреждения. По данным CENTCOM, на борту судна MV Amjad находится около двух миллионов баррелей нефти. Это в два раза больше, чем груз принадлежащего Греции танкера MV Delta Sounion, подвергшегося нападению хуситов 21 августа, напоминают авторы.

Нападение хуситов на танкер MV Delta Sounion

В южной части Красного моря продолжаются работы по ликвидации последствий этого нападения. Поврежденное судно MV Delta Sounion все еще горит и угрожает крупной экологической катастрофой, напоминает Центральное командование ВС США.

Экипаж MV Delta Sounion, состоящий из двух россиян и 23 филиппинцев, был эвакуирован военно-морской миссией ЕС Aspides по защите торговых судов в Красном море. С тех пор судно, по данным компании Delta Tankers, стояло на якоре в Красном море между Эритреей и Йеменом. Британское управление морской безопасности 23 августа сообщило, что на MV Delta Sounion вспыхнули три пожара. На видео, опубликованном хуситами в соцсетях, видны три взрыва, предположительно, произошедшие на танкере.

В Aspides предупредили, что оставшийся без управления танкер представляет угрозу для судоходства и окружающей среды.

США осуждают атаки хуситов на торговые суда в Красно море

"Эти безрассудные террористические акты хуcитов продолжают дестабилизировать региональную и глобальную торговлю, а также подвергают опасности жизни гражданских моряков и морские экосистемы, - подчеркивается в пресс-релизе CENTCOM от 2 сентября. - Центральное командование США будет продолжать работать с международными партнерами и союзниками, чтобы защитить торговлю и смягчить потенциальное воздействие на окружающую среду, несмотря на безответственные и беспечные действия поддерживаемых Ираном хуситов".