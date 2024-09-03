  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыСША

Хуситы атаковали в Красном море два танкера с нефтью

Александра Иванова
3 сентября 2024 г.

Суда MV Blue Lagoon I и MV Amjad получили повреждения в результате нападения хуситов, сообщило Центральное командование ВС США. На борту MV Amjad находится около двух миллионов баррелей нефти.

https://p.dw.com/p/4kCqt
Танкер MV Delta Sounion, подвергшийся атаке хуситов в Красном море 21 августа 2024 года
Танкер MV Delta Sounion, подвергшийся атаке хуситов в Красном море 21 августа 2024 годаФото: EUNAVFOR ASPIDES/Handout/REUTERS

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали в Красном море два танкера с сырой нефтью: шедшее под флагом Панамы и эксплуатируемое Грецией судно MV Blue Lagoon I и шедшее под флагом Саудовской Аравии и эксплуатируемое этим же государством судно MV Amjad. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в ночь на вторник, 3 сентября.

В заявлении указано, что оба танкера в результате атаки получили повреждения. По данным CENTCOM, на борту судна MV Amjad находится около двух миллионов баррелей нефти. Это в два раза больше, чем груз принадлежащего Греции танкера MV Delta Sounion, подвергшегося нападению хуситов 21 августа, напоминают авторы. 

Нападение хуситов на танкер MV Delta Sounion

В южной части Красного моря продолжаются работы по ликвидации последствий этого нападения. Поврежденное судно MV Delta Sounion все еще горит и угрожает крупной экологической катастрофой, напоминает Центральное командование ВС США.

Экипаж MV Delta Sounion, состоящий из двух россиян и 23 филиппинцев, был эвакуирован военно-морской миссией ЕС Aspides по защите торговых судов в Красном море. С тех пор судно, по данным компании Delta Tankers, стояло на якоре в Красном море между Эритреей и Йеменом. Британское управление морской безопасности 23 августа сообщило, что на MV Delta Sounion вспыхнули три пожара. На видео, опубликованном хуситами в соцсетях, видны три взрыва, предположительно, произошедшие на танкере.

В Aspides предупредили, что оставшийся без управления танкер представляет угрозу для судоходства и окружающей среды.

США осуждают атаки хуситов на торговые суда в Красно море

"Эти безрассудные террористические акты хуcитов продолжают дестабилизировать региональную и глобальную торговлю, а также подвергают опасности жизни гражданских моряков и морские экосистемы, - подчеркивается в пресс-релизе CENTCOM от 2 сентября. - Центральное командование США будет продолжать работать с международными партнерами и союзниками, чтобы защитить торговлю и смягчить потенциальное воздействие на окружающую среду, несмотря на безответственные и беспечные действия поддерживаемых Ираном хуситов".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Заготовка древесины в Йемене

Йемен: Как война превращает страну в пустыню

Йемен: Как война превращает страну в пустыню

Ситуация в Йемене, где уже более 6 лет идет война, драматична: остро ощущается нехватка продовольствия и топлива, массово вырубаются леса. Подробнее об этом - в фотогалерее DW.
Политика30 декабря 2021 г.12 фото
external

Передовые достижения ЖКХ. Хуситы атакуют. Курс на размножение – "Заповедник", выпуск 295, 21.01.21

Передовые достижения ЖКХ. Хуситы атакуют. Курс на размножение – "Заповедник", выпуск 295, 21.01.21

Сводка прорывов: трубы в Липецке; сход боеприпаса в Воронеже; бетонные блоки на остановках Белгорода. Польские фокусы с удалением узурпаторов. Орбан и фон дер Ляйен договариваются о траншах по выносу мозга. Перепланировка Тайваня от Китая. Стихи от Эрдогана про хуситов и ЦАХАЛ. Поэма о родстве Лукашенко, Ким Чен Ына и Путина. Разбавленный пакет с санкциями. Смотрите в 295-м выпуске "Заповедника"!
Политика21 января 2024 г.12:54 мин.
Йеменские хуситы

CNN: Россия намеревалась передать оружие йеменским хуситам

CNN: Россия намеревалась передать оружие йеменским хуситам

Россия хотела передать ракеты и другое оружие хуситам, но "в последний момент" отказалась от своих планов под давлением Саудовской Аравии, пишет CNN.
Конфликты3 августа 2024 г.
Показать еще