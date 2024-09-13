Reuters: РФ использует двигатели из Китая для своих дронов

Дрон "Гарпия-А1", который армия РФ использует в войне против Украины, производится с использованием двигателей и деталей из Китая, утверждает агентство Reuters.

Россия использует китайские двигатели и детали при производстве дронов-камикадзе "Гарпия-А1". Об этом пишет в пятницу, 13 сентября, агентство Reuters со ссылкой на два источника из европейской разведки и документы, оказавшиеся в его распоряжении.

В расследовании утверждается, что дочерняя компания российского государственного производителя оружия "Алмаз-Антей" за один год с июля 2023-го выпустила более 2500 подобных беспилотников. По словам источников Reuters, "Гарпии" использовались российской армией для ударов по военным и гражданским объектам в Украине, "нанося ущерб критически важным объектам инфраструктуры, а также приводя к жертвам среди гражданского населения и военных".

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Если существование беспилотника "Гарпия" подтвердится, оно будет означать отход армии РФ от иранских технологий, приводит Reuters слов старшего научного сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт. "Если это правда, это может означать, что Россия теперь может больше полагаться на отечественные разработки, а также, очевидно, на Китай, поскольку обе стороны в этой войне зависят от многих китайских компонентов для производства беспилотников", - сказал он.

Министерство иностранных дел КНР в ответе на запрос журналистов Reuters заявило, что Пекин строго контролирует экспорт товаров с потенциальным военным применением, включая беспилотники. "Что касается украинского кризиса, Китай всегда был привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию", - говорится в заявлении.

Представители России и Ирана на просьбу авторов текста о комментарии не ответили.

Столтенберг призвал Китай перестать поддерживать РФ в войне против Украины

Во время визита в Норвегию 6 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Пекин прекратить поддерживать Россию в войне против Украины. "Китай не может продолжать подпитывать крупнейший вооруженный конфликт в Европе без последствий для интересов и репутации Пекина", - приводятся его слова на официальном сайте НАТО.