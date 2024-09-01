Десятки тысяч израильтян требуют освобождения заложников

Массовые акции протеста прошли в Тель-Авиве и других городах Израиля. Демонстранты требуют от правительства заключения сделки с ХАМАС для освобождения заложников.

После обнаружения тел шести израильских заложников в секторе Газа десятки тысяч израильтян вышли вечером в воскресенье, 1 сентября, на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения пленников.

Люди со всего города прошли по центральным улицам, блокируя движение транспорта, к комплексу правительственных зданий. Практически на каждом перекрестке стояли демонстранты с национальными флагами и фотографиями заложников. "Мы не оставим их в беде", - скандировали демонстранты. Аналогичные акции прошли и в других городах Израиля.

Такого массового участия людей в акциях протеста в не наблюдалось в Израиле со времен общенациональных протестов против судебной реформы в 2023 году, когда единовременно по стране митинговало до полумиллиона человек.

Со 2 сентября Всеобщая федерация трудящихся Израиля в знак солидарности с семьями заложников объявила общенациональную забастовку. Будут закрыты аэропорты, госучреждения, детские сады, частично - школы и поликлиники. К забастовке присоединились сотни компаний из частного сектора.

На телах заложников обнаружены пулевые ранения

ЦАХАЛ накануне обнаружил в районе населенного пункта Рафах тела шести заложников, которые были похищены террористами из ХАМАС при нападении на еврейское государство. Тела извлекли из подземного туннеля и доставили в Израиль. Израильское издание Ynet со ссылкой на выводы судмедэкспертизы пишет, что на телах обнаружены следы пулевых ранений, заложники были убиты в течение последних 48 часов.

В настоящее время в руках палестинцев в качестве заложников по различным данным остаются от 97 до 101 человека, однако 33 из них по данным израильских спецслужб, мертвы.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного еврейского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 40 с половиной тысяч человек, еще более 94 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.