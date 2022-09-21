Латвия не будет пускать уклоняющихся от мобилизации россиян

На 210-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 21 сентября (время московское).

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) уверен, что причиной объявления в РФ частичной мобилизации являются неудачи российской армии в Украине. "Это видимый признак того, что Украина очень эффективно защищает свою территориальную целостность и суверенитет, не в последнюю очередь из-за масштабной и серьезной поддержки со стороны многих стран мира, особенно из Германии", - приводит слова Шольца официальный представитель правительства ФРГ.

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Решение о мобилизации в России является шагом по "дальнейшей эскалации этой противоречащей нормам международного права военной агрессии против Украины", заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). По его словам, это "ужасный и неправильный шаг" Кремля. Хабек подчеркнул, что Берлин, "разумеется, будет и далее всесторонне поддерживать Украину".

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Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, сообщил в Twitter глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич. Он объяснил, что такое решение принято по соображениям безопасности. По словам Ринкевича, Латвия также не намерена менять введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для россиян с шенгенскими визами.

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