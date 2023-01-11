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Первый президент Казахстана Нурсултан НазарбаевФото: Turar Kazangapov/Tass/IMAGO
Правовые основы государстваКазахстан

КС Казахстана признал утратившим силу закон о лидере нации

Ольга Лебедева
53 мин. назад

Конституционный суд Казахстана заявил, что в соответствии с результатами июньского референдума закон о первом президенте страны не имеет правовых оснований. Законопроект о его отмене рассмотрит парламент.

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Конституционный суд Казахстана признал утратившим силу закон "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы". В соответствии с результатами июньского референдума в Конституции Казахстана отсутствуют правовые основания для сохранения данного закона, поэтому он подлежит признанию утратившим силу, заявил КС в среду, 11 января.

Проект закона конституционного закона "О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы" поступил в конце декабря на рассмотрение мажилиса - нижней палаты казахстанского парламента. Как ожидается, он будет рассмотрен на совместном заседании палат в январе.

Референдум проведен после волнений в январе 2022 года

Подавляющее число участников референдума 5 июня 2022 года - более 77 процентов - одобрили конституционные поправки, в соответствии с которыми первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишается конституционного статуса "елбасы" - "отца нации". Закон "О первом президенте" содержит существенные привилегии для Назарбаева и членов его семьи, а также неприкосновенность лидера нации, распространяющуюся на все имущество, принадлежащее Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи.

Кроме того, конституционные поправки предусматривают преобразование страны из суперпрезидентской в президентскую республику с сильным парламентом. При этом обновленной Конституции Казахстана закрепляется равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, вводится запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать Конституцию после подавления кровопролитных волнений в стране в январе 2022 года. На фоне восстановления порядка Токаев лишил Назарбаева и его родственников влиятельных государственных постов.

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