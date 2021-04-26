Коронавирус: вакцина BioNTech/Pfizer защищает от индийского варианта

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе, с помощью вакцинации населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 149 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 127 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 28 апреля (время московское).

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В Украине за сутки выявлено 9590 новых случаев заражения COVID-19, сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов. Так, общее число инфицированных коронавирусом с начала пандемии выросло до 2 047 838. Количество смертей в связи с заражением COVID-19 выросло на 441 до 43,391.

Вакцина BioNTech/Pfizer эффективна против индийского варианта вируса

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По предварительным оценкам немецкой фармацевтической компании BioNTech, вакцина BioNTech/Pfizer эффективно от нового варианта коронавируса, выявленного в Индии. Об этом сообщил журналистам глава компании Угур Шахин, отметив, что соответствующая проверка еще не завершена. Несмотря на это, Шахин заявил, что он "уверен" в эффективности препарата против индийского варианта.

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Всех прилетающих из Индии в Россию будут тестировать на COVID-19 в аэропорту, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В конце марта в Индии выявили новый вариант COVID-19, при этом в стране также зафиксированы британская, бразильская и южноафриканская мутации коронавируса.

Bloomberg: в России началась треть волна пандемии

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Центр вакцинации в Москве

Согласно неофициальной статистике правительства России, в стране началась третья волна пандемии COVID-19, пишет издание Bloomberg со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с ситуацией. По словам одного из них, оптимистические заявления Кремля о том, что ситуация находится под контролем, снизили спрос на вакцинацию среди населения. Между тем средний прирост заболеваемости за 7 дней в Москве достиг самого высокого значения с января. При этом показатель по всей стране держится примерно на 9000 новых случаях ежедневно, что, однако, более чем в три раза ниже, чем в декабре (около 30 000).

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Жителям Чукотки в возрасте 60 лет и старше обещают единовременную выплату в размере 2 тыс. рублей за прививку от коронавируса , сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя пресс-службы правительства округа. По информации окружного департамента социальной политики, сейчас ведется работа по формированию нормативной базы для выплаты.

По информации регионального оперштаба, обе прививки от COVID-19 на Чукотке получили более 6,8 тыс. человек. Всего в регионе выявлено 748 заразившихся COVID-19, из них 734 выздоровели, восемь человек умерли. По данным Росстата, на Чукотке проживают всего более 49,5 тыс. человек.

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В России за последние сутки число зараженных коронавирусом с начала пандемии выросло на 7 848 до свыше 4,78 млн, сообщает оперативный штаб. Количество жертв COVID-19 увеличилось на 387 до 109 367.

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Ужесточение локдауна посреди третьей волны пандемии коронавируса резко ухудшило настроения потребителей в Германии. Институт маркетологии GfK 28 апреля спрогнозировал снижение барометра потребительских настроений в мае на 2,7 пункта до минус 8,8 пункта. Маркетологи из GfK отметили, что дальнейшее ограничение контактов между людьми в апреле негативно сказалось в первую очередь на ожиданиях, связанных с оживлением конъюнктуры и ростом доходов. На ухудшение потребительского климата особенно сильно повлияли страхи перед снижением или потерей доходов и безработицей.

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В Нидерландах с 28 апреля отменен комендантский час, введенный в конце января. С ослаблением режима локдауна открываются магазины, которые не продают продовольственные товары и товары первой необходимости. Кроме того, откроют свои террасы рестораны и кафе, хотя находиться там смогут одновременно не более 50 посетителей, причем только с 12.00 до 18.00. Жителям королевства снова разрешено принимать у себя дома до двух человек не из своего домохозяйства.

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В связи с ростом заражаемости коронавирусом среди детей и подростков министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Франциска Гиффай (Franziska Giffey) призвала всех родителей как можно скорее сделать прививку от SARS-CoV-2. С июня речь пойдет о том, чтобы как можно больше взрослых были действительно готовы привиться, в том числе родители, заявила Гиффай в интервью изданиям медиагруппы Funke. Она подчеркнула, что сделать прививку следует и родителям тех дошкольников, которые посещают детсады с высокой степенью защищенности от коронавируса.

В Индии - более 200 тысяч жертв пандемии

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В Индии число жертв, связанных с пандемией коронавируса, превысило 200 тысяч человек, сообщило национальное министерство здравоохранения. Однако эксперты полагают, что на самом деле этот показатель гораздо выше. Последние шесть дней в стране вирусом SARS-CoV-2 ежесуточно заражаются более 300 тысяч человек, за последние сутки инфицированы свыше 350 тысяч жителей Индии, население которой составляет примерно 1,3 млрд человек.

Структуры здравоохранения страны работают на пределе возможностей, в клиниках не хватает кислородных аппаратов, больничных коек, антивирусных препаратов. Сообщается, что многие из них отправляют людей, обратившихся за помощью, обратно домой и те в итоге умирают.

++06.45++

В Германии за сутки зафиксировано 22 231 случаев заражения коронавирусом и 312 смертей от последствий заражения. Всего в Германии с начала пандемии официально зарегистрировано 3,3 миллиона заражений, однако реальный уровень может быть выше, так как не все случаи поддаются учету.

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Комиссия министерства здравоохранения Японии 20 мая может одобрить использование вакцины против COVID-19 компании Moderna. Япония заключила соглашение с Moderna о поставке 50 млн доз вакцины, что достаточно для вакцинации примерно одной пятой всего населения страны. Одобрение использования вакцины от Moderna поможет ускорить развертывание программы иммунизации в стране в преддверии летних Олимпийских игр в Токио. Япония начала свою программу вакцинации в середине февраля. На данный момент здесь привито чуть более 1% населения. Япония подписала контракты на поставки вакцины с Pfizer, AstraZeneca и Moderna. На сегодняшний день сертификацию прошла только вакцина BionNTech/Pfizer.

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В Канаде в провинции Квебек от последствий образования тромба после получения вакцины AstraZeneca впервые в стране скончался пациент - 54-летняя женщина. Канада не намерена менять стратегию вакцинации, так как, согласно заявлению властей, преимущества перевешивают риски.

++04.45++

В Мексике, по последним данным, около 350 тысяч человек человек умерло от последствий заражения коронавирусом. При этом тестирование в стране проводится ограниченно, так что реальный масштаб заражения остается неясным. Сообщается, что распространению вируса мог содействовать туризм на морских курортах во время пасхальной недели.

В Италии приняли план восстановления экономики от последствий пандемии

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В Милане

Парламент Италии одобрил план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса в объеме 222 миллиардов евро. В нижней палате парламента за него проголосовали 442 депутата, против – 19, 51 депутат воздержался. В Сенате план одобрен 224 голосами против 16-ти. План предусматривает инвестиции в инфраструктуру, зеленую энергетику, развитие интернета и цифровизацию госуправления. Примерно 40 процентов средств должно быть потрачено в южных регионах страны, значительно отстающих в развитии от севера Италии.

В прошлом году экономика Италии сократилась на 8,9 процента, более миллиона человек лишились работы. Из 222 миллиардов 191,5 миллиарда Италия получит от Евросоюза в виде ссуд и дотаций, остальные 30,6 миллиарда она займет в виде кредитов.

Индийский вариант коронавируса обнаружен в 17 странах

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Мутация коронавируса B.1.617, впервые выявленная в Индии,обнаружена уже в как минимум 17 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Чаще всего B.1.617 встречается в Индии, Великобритании, США и Сингапуре. По данным ВОЗ, промежуточные результаты исследований показывают. Что эта мутация распространяется быстрее, чем другие варианты SARS-CoV-2, циркулирующие в Индии.

Кремация умерших от COVID-19 в Индии

Как отмечают эксперты ВОЗ, стремительному распространению вируса в Индии способствуют и другие факторы, такие как массовые мероприятия и халатное отношение населения к соблюдению антикоронавирусных правил. За прошедшие сутки в Индии вирусом заразились более 350 тысяч человек.

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В Бразилии за сутки от последствий заражения коронавирусом скончалось 3 086 человек, заразились 72 тысячи человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 14,4 миллиона инфицированных SARS-CoV-2, число смертельных случаев превысило 395 тысяч.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 27 апреля >>>

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