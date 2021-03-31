 Коронавирус: в Великобритании хотят ввести ″ковидные паспорта″ | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 05.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: в Великобритании хотят ввести "ковидные паспорта"

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились около 132 млн человек во всем мире, свыше 2,8 млн скончались. Выздоровели более 106 млн пациентов. DW следит за событиями 5 апреля.

Прохожие в масках на одной из улиц Лондона

На одной из улиц Лондона

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 132 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 106 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 5 апреля (время московское).

В Великобритании планируют ввести "ковидные паспорта"

++14.30++

Правительство Великобритании намерено ввести специальные коронавирусные удостоверения для того, чтобы ускорить нормализацию жизни в стране. Такой "ковидный паспорт" планируется выдавать лицам, либо переболевшим COVID-19, либо привитым от коронавируса либо имеющим на руках доказательство отрицательного теста. По информации источника с Даунинг-стрит, систему идентификации начнут тестировать с середины апреля на разных крупных мероприятиях, включая полуфинал и финал Кубка Англии по футболу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

++14.00++

Пешеходы в масках на одной из улиц Мумбаи

На одной из улиц Мумбаи

В Индии за сутки зафиксировали свыше 103 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и 478 летальных исходов от последствий COVID-19. Как сообщил в понедельник Минздрав страны, впервые с сентября прошлого года суточный прирост превысил 100 тыс. Средний показатель за последние семь дней в Индии составил около 73 000 случаев инфицирования в сутки. Всего с начала пандемии в этой стране выявили более 12,5 млн случаев заражения, более 165 тыс. пациентов скончались. В стране проживают более 1,3 млрд человек.

В Греции ослабляют карантинные ограничения

++13.00++

В Греции отменена часть ограничительных мер. В частности, с 5 апреля возобновляется работа большинства магазинов, но местные жители должны заранее оформить свой визит в интернете, внутри магазина одновременно могут находиться не более 20 человек. Крупные торговые центры остаются закрытыми. Кроме того, по выходным семьям и группам не более трех человек разрешено совершать поездки внутри страны.

Общий показатель заболеваемости в стране остается пока на высоком уровне. С начала пандемии в Греции выявили более 275 000 случаев заражения, более 8,3 тыс. человек скончалось.

++12.00++

В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 8646 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 343. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 589 540 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 100 717 умерших и 4 211 133 выздоровевших.

++11.00++

Правительство Киргизии выделяет 2,5 млн долларов на закупку российской вакцины "Спутник V". По словам министра здравоохранения страны Алымкадыра Бейшеналиева, на которые ссылается "Интерфакс", в настоящее время идут переговоры с российской стороной относительно цены за одну дозу. Она может обойтись в 8-10 долларов, "возможно дешевле", заявил он. Поставка препарата ожидается уже в апреле.

Глава Минздрава также сообщил, что Киргизия пока воздерживается от получения вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX из-за возможных побочных реакций. С 29 марта в Киргизии уже делают прививки китайской вакциной Sinoрharm.

++10.00++

В Венесуэле зафиксирован новый максимум суточного прироста случаев заражения: за 24 часа выявлено 1786 инфицированных. В общей сложности с начала эпидемии в стране с населением более 28 млн человек официально зарегистрированы 166 123 случая заражения, 1662 пациента скончались.

Однако эти данные ставятся под сомнение оппозицией и неправительственными организациями. По свидетельствам очевидцев, больницы и клиники Венесуэлы переполнены. Более заразный бразильский вариант коронавируса очень быстро распространяется в стране.

++09.00++

В Украине за сутки выявлены 10 179 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 254 пациента. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии составило 1 755 888, скончались 34 587 пациентов, выздоровели 1 352 139 человек.

Власти Республики Корея предупредили о возможном начале четвертой волны

++08.00++

Школьники в масках на занятии

В одной из школ в южнокорейском Дэджоне

Правительство Южной Кореи не исключает начало четвертой волны эпидемии. Число новых случаев заражения в стране вновь растет. В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой органы здравоохранения Республики Корея призвали граждан строго соблюдать карантинные требования.

За сутки здесь зарегистрированы 473 случая заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 105 572. За 24 часа в стране скончались 4 пациента с COVID-19. Всего с начала эпидемии от последствий коронавирусной инфекции здесь умерло 1 748 пациентов. Выздоровевшими, по данным портала Worldometer, в Республике Корея считаются 96 900 человек.

++06.50++

В Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил 8497 случаев, сообщает Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа скончались 50 пациентов. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 893 883 случая заражения, общее число связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов возросло до 77 013. Выздоровели почти 2,6 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей. Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, как правило, ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 128 случев заражения. Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

++06.00++

Почти две трети немцев не верят в то, что федеральное правительство сможет, как и было обещано, предложить каждому желающему провакцинироваться от коронавируса до 21 сентября. Об этом свидетельствуют данные опроса британского института YouGov, проведенного по заказу агентства dpa. С тем, что это произойдет, согласны чуть менее четверти (23 процента) опрошенных. 62 процента респондентов считают цель невыполнимой. Еще 15 процентов не определили свою позицию.

В Киеве усилены ограничительные меры

++05.30++

В Киеве с сегодняшнего дня вступают в силу более строгие ограничения. В частности, в столице Украины закрываются все школы и детские сады. Проезд в общественном транспорте ограничивается только работниками предприятий критически важной инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко обязал руководителей предприятий отправить сотрудников на дистанционную работу или предоставить им отпуска. Локдаун в украинской столице введен до 16 апреля, но может быть продлен. 

++05.05++

Суточный прирост заражений в Китае стал максимальным с 31 января. За сутки выявлено 32 новых случая, сообщил в понедельник Госкомитет здравоохранения КНР. Из числа новых инфицированных 17 прибыли из-за рубежа, 15 заразившихся внутри страны обнаружены в городе Жуйли в граничащей с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом южной провинции Юньнань, информировал комитет. Новых смертельных случаев не зафиксировано.

Правительство Жуйли ввело домашний карантин для всех городских жителей, приостановлена работа ряда предприятий, ужесточен контроль над нелегальным пересечением границы Китая.

Всего в Китае за время пандемии зафиксировано 90 305 заразившихся, 4636 случаев летального исхода и 85 431 излечившийся.

++04.20++

Уличное кафе в Боготе

Уличное кафе в Боготе во время пандемии

Колумбия вводит комендантский час, привязанный к заполненности коек в отделениях интенсивной терапии, сообщил президент Иван Дуке. Так, если этот показатель составит 85 процентов на улицах будет запрещено находиться с 18.00 до 05.00 по местному времени, при заполненности коек от 80 до 85 процентов - с 20.00, при 70-79 процентах занятых коек - с 22.00, а при 50 - 69 процентах - с полуночи. Мера действует с 5 по 19 апреля. Кроме того, выезжающие в регионы с высоким уровнем заражений по возвращении должны провести 7 дней в карантине, добавил глава государства. Первый локдаун в Колумбии действовал с марта по сентябрь 2020 года.

++03.00++

Борис Джонсон провакцинировался препаратом AstraZeneca

Борис Джонсон провакцинировался препаратом AstraZeneca

Все жители Великобритании в ближайшее время получат возможность два раза в неделю бесплатно тестироваться от коронавируса. До сих пор быстрые тесты были доступны только особо уязвимым группам населения. Тестирование абсолютно необходимо, чтобы не поставить под угрозу успехи британской кампании по вакцинации после запланированных ослаблений карантинных мероприятий, подчеркнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В Италии призывают к сотрудничеству в прививочной кампании 

++02.15++

Неодинаковая скорость вакцинации в разных странах является крупнейшей угрозой для восстановления мировой экономики, считает глава Банка Италии Иньяцио Виско. Он призвал государства большой двадцатки сохранять тесное сотрудничество в вопросах прививочной кампании и воздержаться от преждевременного прекращения мер поддержки экономики.

++01.30++

Венгрия ограничивает права журналистов на освещение продолжающейся кампании вакцинации против коронавируса. Только государственный медиа-холдинг MTVA сможет осуществлять видеосъемку и делать фотографии в больницах и кабинетах врачей, где вакцинируют население. Как отмечено во внутреннем письме специального органа, регулирующего работу лечебных заведений, ограничение на доступ СМИ мотивируется тем, что они будут мешать проведению вакцинации.

++00.45++

Прокурор Франции дал полиции указание расследовать вероятное нарушение действующих ограничений рядом министров. Телеканал M6 несколькими днями ранее выпустил репортаж, снятый скрытой камерой. На видео запечатлены персонал и посетители парижского ресторана, которые не носят маски и не соблюдают требуемую дистанцию. Собеседник репортеров утверждает на камеру, что в последние дни поужинал с несколькими министрами в ряде ресторанов, получивших название "подпольных". Рестораны и бары в республике закрыты с конца октября 2020 года, а с 3 апреля в стране введен общенациональный карантин. Представитель правительства Франции отверг обнародованную информацию, а министр экономики, финансов и восстановления Брюно Ле Мэр подчеркнул, что все его коллеги соблюдают установленные правила.

++00.01++

Coronavirus Symbolbild Impfstoff AstraZeneca

Словения приостанавливает вакцинацию жителей моложе 60 лет с использованием препарата британско-шведского концерна AstraZeneca. Власти решили подождать результатов исследований, которые могут указать на связь между применением этой вакцины и образованием тромбов у привитых людей, объяснила представительница министерства здравоохранения.

Ряд стран Европы уже приостанавливали использование препарата от AstraZeneca. В редких случаях у привитых людей образовались тромбы, некоторые из вакцинированных в результате скончались. После проведения проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA) Германия и большинство других стран возобновили применение вакцины.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 4 апреля >>>

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Что общего у Суэцкого канала и вакцинации от коронавируса?

    В Суэцком канале возник затор из-за севшего на мель контейнеровоза. Вот и кампания по вакцинации от ковида продвигается медленнее, чем хотелось бы. Сергей Елкин о схожести двух ситуаций.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Спутник V" в ЕС - разделяй и прививай?

    В Евросоюзе спорят о закупках вакцины от ковида "Спутник V". Пока вместо помощи в борьбе с пандемией российский препарат лишь сеет раздор в ЕС, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году?

    2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Рождество во время пандемии: карантин, маски и другие особенности

    Из-за пандемии коронавируса рождественские праздники в этом году проходят в условиях жестких ограничений. Но суть Рождества никто не отменял. Рождественская история от Сергея Елкина.

  • Путин на Кремлевской стене с огромным шприцем в руках

    Юмор сражается с коронавирусом

    Массовая вакцинация "Спутником V": убойный аргумент в руках Путина

    Президент Путин распорядился начать в РФ массовую вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 прививкой "Спутник V". Третья фаза испытаний препарата еще не завершена. Это вызывает скепсис у Сергея Елкина.

  • три существа зеленого цвета в форме ковида спорят о том, чья очередь

    Юмор сражается с коронавирусом

    Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус

    Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

  • Женщина в голубом с надписью Европа едет на животном с головой, похожей на изображение ковида и надписью на нем локдаун

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и Европа: галопом от COVID-19 к новому локдауну?

    Из-за роста числа инфицированных коронавирусом и больных COVID-19 многие страны Европы приняли или намерены принять жесткие ограничительные меры. Сергей Елкин о том, куда мчится Европа.

  • Три человека, изображающие разные стратегии поведения в отношении коронавируса - серьезное отношение и игнорирование опасности.

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как вести себя при коронавирусе: три стратегии

    Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

  • Люди в кафе сидят без масок, а официант кричит, что идет проверка Роспотребнадзора

    Юмор сражается с коронавирусом

    Поможет ли масочный режим избежать коронавирусного карантина в Москве?

    Жесткий карантин в Москве пока вводиться не будет, но будет проверяться соблюдение масочного режима. Насколько это действенно? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

  • Люди вокруг падающей башни, на которой написано 5G, а сверху находится транспарант Вавилон

    Юмор сражается с коронавирусом

    Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса

    Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

  • Мужчина и женщина в масках пьют на брудершафт, соблюдая дистанцию 1,5 метра

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и этикет: социальная дистанция превыше всего

    Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - эти слова не только прочно вошли в лексикон, но и изменили нашу жизнь. Сергей Елкин о новых формах этикета.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как перчатки могут защитить от коронавируса?

    За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    После карантина: что будет, когда мир победит коронавирус?

    Во большинстве стран мира из-за коронавируса закрыты бары и рестораны, люди остаются дома, соблюдая режим самоизоляции. Но карантин однажды закончится, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии

    Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.

  • Мужчина в костюме Супермена лежит на диване, а над ним висит плакат Когда оставаясь дома, спасаешь мир

    Юмор сражается с коронавирусом

    Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

    Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

  • Два цифровых штрих-кода обмениваются приветствиями

    Юмор сражается с коронавирусом

    Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19

    Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

  • Два коронавируса растягивают земной шар

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как мир проходит через жернова вирусной угрозы

    Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

  • Улитка и черепаха обсуждают самоизоляцию в период пандемии коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость

    Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

  • Инфодемия коронавируса - изображения SARS-CoV-2

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2?

    ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

  • Дракон в противогазе

    Юмор сражается с коронавирусом

    Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ

    Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

    Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов


Смотреть видео 03:48

Немецкие туристы отдыхают на Майорке, несмотря на коронавирус (30.03.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Мигранты чаще болеют коронавирусом? (31.03.2021)  

Тест на Covid-19 - условие въезда в Германию (30.03.2021)  

Также по теме

Frankreich | Coronavirus | TV Ansprache Emmanuel Macron

Коронавирус: Франция на месяц вводит общенациональный карантин 31.03.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились около 128,7 млн человек в мире, свыше 2,8 млн скончались. Выздоровели почти 104 млн пациентов. DW следит за событиями 31 марта.

Coronavirus | Russischer Impfstoff Sputnik V

Коронавирус: Австрия договаривается с Россией о поставках "Спутника V" 30.03.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 128 млн человек во всем мире, свыше 2,8 млн скончались. Выздоровели более 103 млн пациентов. DW следит за событиями 30 марта.

Serbien Nis | Impfung der Universitätsstudenten

10 стран мира обеспечили себе 76 процентов доступных доз вакцин 29.03.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 127 млн человек во всем мире, почти 2,8 млн скончались. Выздоровели около 103 млн пациентов. DW следит за событиями 29 марта.

Реклама

Самые читаемые

Художник Владимир Цеслер: Молодежь в Беларуси не запугаешь тюрьмой  

Войска РФ у границы с Украиной: что происходит и какие могут быть последствия  

Тихановская и Алексиевич попросили о международной поддержке белорусской оппозиции  