Коронавирус: в Великобритании хотят ввести "ковидные паспорта"

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 132 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 106 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 5 апреля (время московское).

В Великобритании планируют ввести "ковидные паспорта"

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Правительство Великобритании намерено ввести специальные коронавирусные удостоверения для того, чтобы ускорить нормализацию жизни в стране. Такой "ковидный паспорт" планируется выдавать лицам, либо переболевшим COVID-19, либо привитым от коронавируса либо имеющим на руках доказательство отрицательного теста. По информации источника с Даунинг-стрит, систему идентификации начнут тестировать с середины апреля на разных крупных мероприятиях, включая полуфинал и финал Кубка Англии по футболу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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На одной из улиц Мумбаи

В Индии за сутки зафиксировали свыше 103 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и 478 летальных исходов от последствий COVID-19. Как сообщил в понедельник Минздрав страны, впервые с сентября прошлого года суточный прирост превысил 100 тыс. Средний показатель за последние семь дней в Индии составил около 73 000 случаев инфицирования в сутки. Всего с начала пандемии в этой стране выявили более 12,5 млн случаев заражения, более 165 тыс. пациентов скончались. В стране проживают более 1,3 млрд человек.

В Греции ослабляют карантинные ограничения

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В Греции отменена часть ограничительных мер. В частности, с 5 апреля возобновляется работа большинства магазинов, но местные жители должны заранее оформить свой визит в интернете, внутри магазина одновременно могут находиться не более 20 человек. Крупные торговые центры остаются закрытыми. Кроме того, по выходным семьям и группам не более трех человек разрешено совершать поездки внутри страны.

Общий показатель заболеваемости в стране остается пока на высоком уровне. С начала пандемии в Греции выявили более 275 000 случаев заражения, более 8,3 тыс. человек скончалось.

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 8646 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 343. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 589 540 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 100 717 умерших и 4 211 133 выздоровевших.

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Правительство Киргизии выделяет 2,5 млн долларов на закупку российской вакцины "Спутник V". По словам министра здравоохранения страны Алымкадыра Бейшеналиева, на которые ссылается "Интерфакс", в настоящее время идут переговоры с российской стороной относительно цены за одну дозу. Она может обойтись в 8-10 долларов, "возможно дешевле", заявил он. Поставка препарата ожидается уже в апреле.

Глава Минздрава также сообщил, что Киргизия пока воздерживается от получения вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX из-за возможных побочных реакций. С 29 марта в Киргизии уже делают прививки китайской вакциной Sinoрharm.

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В Венесуэле зафиксирован новый максимум суточного прироста случаев заражения: за 24 часа выявлено 1786 инфицированных. В общей сложности с начала эпидемии в стране с населением более 28 млн человек официально зарегистрированы 166 123 случая заражения, 1662 пациента скончались.

Однако эти данные ставятся под сомнение оппозицией и неправительственными организациями. По свидетельствам очевидцев, больницы и клиники Венесуэлы переполнены. Более заразный бразильский вариант коронавируса очень быстро распространяется в стране.

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В Украине за сутки выявлены 10 179 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 254 пациента. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии составило 1 755 888, скончались 34 587 пациентов, выздоровели 1 352 139 человек.

Власти Республики Корея предупредили о возможном начале четвертой волны

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В одной из школ в южнокорейском Дэджоне

Правительство Южной Кореи не исключает начало четвертой волны эпидемии. Число новых случаев заражения в стране вновь растет. В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой органы здравоохранения Республики Корея призвали граждан строго соблюдать карантинные требования.

За сутки здесь зарегистрированы 473 случая заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 105 572. За 24 часа в стране скончались 4 пациента с COVID-19. Всего с начала эпидемии от последствий коронавирусной инфекции здесь умерло 1 748 пациентов. Выздоровевшими, по данным портала Worldometer, в Республике Корея считаются 96 900 человек.

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В Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил 8497 случаев, сообщает Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа скончались 50 пациентов. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 893 883 случая заражения, общее число связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов возросло до 77 013. Выздоровели почти 2,6 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей. Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, как правило, ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 128 случев заражения. Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

++06.00++

Почти две трети немцев не верят в то, что федеральное правительство сможет, как и было обещано, предложить каждому желающему провакцинироваться от коронавируса до 21 сентября. Об этом свидетельствуют данные опроса британского института YouGov, проведенного по заказу агентства dpa. С тем, что это произойдет, согласны чуть менее четверти (23 процента) опрошенных. 62 процента респондентов считают цель невыполнимой. Еще 15 процентов не определили свою позицию.

В Киеве усилены ограничительные меры

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В Киеве с сегодняшнего дня вступают в силу более строгие ограничения. В частности, в столице Украины закрываются все школы и детские сады. Проезд в общественном транспорте ограничивается только работниками предприятий критически важной инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко обязал руководителей предприятий отправить сотрудников на дистанционную работу или предоставить им отпуска. Локдаун в украинской столице введен до 16 апреля, но может быть продлен.

++05.05++

Суточный прирост заражений в Китае стал максимальным с 31 января. За сутки выявлено 32 новых случая, сообщил в понедельник Госкомитет здравоохранения КНР. Из числа новых инфицированных 17 прибыли из-за рубежа, 15 заразившихся внутри страны обнаружены в городе Жуйли в граничащей с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом южной провинции Юньнань, информировал комитет. Новых смертельных случаев не зафиксировано.

Правительство Жуйли ввело домашний карантин для всех городских жителей, приостановлена работа ряда предприятий, ужесточен контроль над нелегальным пересечением границы Китая.

Всего в Китае за время пандемии зафиксировано 90 305 заразившихся, 4636 случаев летального исхода и 85 431 излечившийся.

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Уличное кафе в Боготе во время пандемии

Колумбия вводит комендантский час, привязанный к заполненности коек в отделениях интенсивной терапии, сообщил президент Иван Дуке. Так, если этот показатель составит 85 процентов на улицах будет запрещено находиться с 18.00 до 05.00 по местному времени, при заполненности коек от 80 до 85 процентов - с 20.00, при 70-79 процентах занятых коек - с 22.00, а при 50 - 69 процентах - с полуночи. Мера действует с 5 по 19 апреля. Кроме того, выезжающие в регионы с высоким уровнем заражений по возвращении должны провести 7 дней в карантине, добавил глава государства. Первый локдаун в Колумбии действовал с марта по сентябрь 2020 года.

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Борис Джонсон провакцинировался препаратом AstraZeneca

Все жители Великобритании в ближайшее время получат возможность два раза в неделю бесплатно тестироваться от коронавируса. До сих пор быстрые тесты были доступны только особо уязвимым группам населения. Тестирование абсолютно необходимо, чтобы не поставить под угрозу успехи британской кампании по вакцинации после запланированных ослаблений карантинных мероприятий, подчеркнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В Италии призывают к сотрудничеству в прививочной кампании

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Неодинаковая скорость вакцинации в разных странах является крупнейшей угрозой для восстановления мировой экономики, считает глава Банка Италии Иньяцио Виско. Он призвал государства большой двадцатки сохранять тесное сотрудничество в вопросах прививочной кампании и воздержаться от преждевременного прекращения мер поддержки экономики.

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Венгрия ограничивает права журналистов на освещение продолжающейся кампании вакцинации против коронавируса. Только государственный медиа-холдинг MTVA сможет осуществлять видеосъемку и делать фотографии в больницах и кабинетах врачей, где вакцинируют население. Как отмечено во внутреннем письме специального органа, регулирующего работу лечебных заведений, ограничение на доступ СМИ мотивируется тем, что они будут мешать проведению вакцинации.

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Прокурор Франции дал полиции указание расследовать вероятное нарушение действующих ограничений рядом министров. Телеканал M6 несколькими днями ранее выпустил репортаж, снятый скрытой камерой. На видео запечатлены персонал и посетители парижского ресторана, которые не носят маски и не соблюдают требуемую дистанцию. Собеседник репортеров утверждает на камеру, что в последние дни поужинал с несколькими министрами в ряде ресторанов, получивших название "подпольных". Рестораны и бары в республике закрыты с конца октября 2020 года, а с 3 апреля в стране введен общенациональный карантин. Представитель правительства Франции отверг обнародованную информацию, а министр экономики, финансов и восстановления Брюно Ле Мэр подчеркнул, что все его коллеги соблюдают установленные правила.

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Словения приостанавливает вакцинацию жителей моложе 60 лет с использованием препарата британско-шведского концерна AstraZeneca. Власти решили подождать результатов исследований, которые могут указать на связь между применением этой вакцины и образованием тромбов у привитых людей, объяснила представительница министерства здравоохранения.

Ряд стран Европы уже приостанавливали использование препарата от AstraZeneca. В редких случаях у привитых людей образовались тромбы, некоторые из вакцинированных в результате скончались. После проведения проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA) Германия и большинство других стран возобновили применение вакцины.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 4 апреля >>>

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