 Коронавирус: в Москве появился измененный индийский вариант | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 16.06.2021

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Коронавирус

Коронавирус: в Москве появился измененный индийский вариант

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 177 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 16 июня.

Объявление в Москве о необходимости надевать маску и перчатки

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 177 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, около 162 млн человек выздоровели. DW следит за событиями среды, 16 июня (время московское).

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В Москве обнаружен измененный индийский вариант коронавируса, заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Специалисты изучают эффективность вакцины "Спутник V" против этой мутации, добавил он. По словам Гинцбурга, в лабораторных условиях эффективность российского препарата снижается в 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских вариантов. "Это совсем не критично", - заверил он.

В свете всплеска заболеваемости власти российской столицы открывают три дополнительных КТ-центра для диагностики вируса, сообщила заместительница мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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В Украине за сутки выявлено 1045 новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2, умерли 78 пациентов. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по сведениям министерства здравоохранения, составило 2 226 037, скончались 51 847 пациентов, выздоровели более 2,14 млн человек.

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В Индии за последние 24 часа, по данным Минздрава, зарегистрировано 62 244 новых заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 29,63 млн случаев. В течение суток от последствий COVID-19 скончались 2542 человека, общее число умерших возросло до 379 573. Местные эксперты считают, что реальные показатели значительно выше. В Индии проживает более 1,3 млрд человек.

Заразился глава республики Коми

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Коронавирус обнаружен у главы республики Коми Владимира Уйбы. Чиновник находится в больнице, его состояние удовлетворительное. Уйба в видеообращении на своей странице в соцсети "В контакте" подчеркнул, что в феврале сделал прививку российским препаратом "Спутник V" и "получил достаточно высокий титр антител". Заболеваемость в регионе вновь растет, добавил он.

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Женщины в защитных масках в Пекине

В Китае за истекшие сутки подтверждено 21 новое заражение. Во всех случаях речь идет о приехавших из-за границы, 15 выявлены в провинции Гуандун, 3 - в Шанхае, 2 - в провинции Цзянсу и один случай - в провинции Сычуань, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, общее число инфицированных в стране достигло 91 492, а 4636 больных COVID-19 скончались.

В Германии - 1455 новых случаев инфицирования за сутки

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 1455 случаев - на 1799 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 13,2 случая заражения (днем ранее - 15,5, а неделю назад - 20,8). Наивысшего значения этот показатель достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

За последние 24 часа скончались 137 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 90 074. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 717 625 случаев заражения. В Германии живут около 84 млн человек.

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По мнению целого ряда экспертов, коронавирус Sars-CoV-2 не исчезнет, даже если большинство населения планеты будет вакцинировано. В этой связи важно осуществлять постоянный мониторинг патогена - чтобы иметь возможность адаптировать вакцины и выявлять волны распространения инфекции на ранней стадии. Поскольку это глобальная проблема, необходима соответствующая международная структура, уверена глава Женевского центра изучения новых вирусных заболеваний (Geneva Centre for Emerging Viral Diseases) Изабелла Экерле. Ее оценку привело агентство dpa.

В штате Нью-Йорк сняты почти все ограничения

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В американском штате Нью-Йорк сняты почти все ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В силе остаются только меры, основанные на директивах Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые касаются, в частности, общественного транспорта и системы здравоохранения. Последние ограничения в коммерческом секторе и сфере социальной жизни, введенные самим штатом, будут отменены немедленно, заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, объясняя этот шаг тем, что 70 процентов взрослого населения штата уже получили хотя бы одну дозу вакцины. Штат Нью-Йорк с одноименным мегаполисом был одной из самых горячих точек пандемии в США в прошлом году.

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Благодаря положительному развитию ситуации с коронавирусом Майорка понемногу возвращается к нормальной жизни. Так, с субботы, 19 июня, рестораны и ночные клубы на этом испанском острове и других Балеарах - Ибице, Менорке и Форментере - будут работать не до полуночи, а до двух часов ночи. По словам пресс-секретаря регионального правительства, официальное решение о новых правилах должно быть принято в пятницу, заявил. Кроме того, с субботы будут смягчены и другие ограничения: на стоящих на улице столиках ресторанов, баров и кафе разрешается садиться до 12 человек, а не 10. При этом посетители этих заведений снова смогут обслуживаться за стойкой.

ЮАР ужесточила ограничения в борьбе с третьей волной пандемии

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Больница в ЮАР

Больница в ЮАР

В связи с резким ростом числа случаев инфицирования коронавирусом в последние две недели Южно-Африканская Республика (ЮАР) ужесточила ограничения, продлив комендантский час и ограничив продажу алкоголя. За минувшие 14 дней ежедневные показатели новых случаев заражения удвоились, а число госпитализаций за тот же период выросло почти на 60 процентов. "На нас надвигается третья волна пандемии. Мы должны сдержать ее", - сказал президент Сирил Рамапоса в обращении к нации.

Комендантский час будет действовать с 22.00 до 04.00 по местному времени, а рестораны и бары должны будут закрываться за час до его наступления. Розничная продажа алкоголя будет ограничена в дневное время с понедельника по четверг. Запрещается собираться группам более 50 человек внутри помещения и 100 человек - на открытом воздухе. По данным портала Worldometer, с начала пандемии в стране инфицированы 1 761 066 человек, от последствий COVID-19 скончались 58 087 человек. В стране проводится кампания вакцинации, однако с прививками есть проблемы. Так, придется утилизировать 2 млн доз вакцины Johnson&Johnson, после того как возникли подозрения, что на одном из предприятий производителя в препарат попали посторонние вещества.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 15 июня >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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"Спутник V": почему Германия может отказаться от российской вакцины. DW Новости

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