Глава Минздрава ФРГ пообещал помочь ЮАР с выпуском вакцин от коронавируса

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) пообещал, что Берлин выделит 50 млн евро для наращивания выпуска вакцин от коронавируса в Южно-Африканской Республике. Глава ведомства, посетивший ЮАР с визитом, отметил в интервью DW, что германская биотехнологическая компания BioNTech, а также другие производители готовы помочь ускорить этот процесс. По данным портала Worldometer на воскресенье, 30 мая, в этой африканской стране с начала пандемии коронавирусом были инфицированы 1 659 070 человек, 56 363 скончались от последствий COVID-19.

При этом хотя бы одну дозу вакцины там получили менее 2 проц от свыше 57-миллионного населения страны. По данным экспертов, прививочная кампания продвигается в республике крайне медленно.

Йенс Шпан посетил ЮАР одновременно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Берлин не хочет отказываться от патентов

По словам главы германского министерства, Берлин рассчитывает на "добровольное партнерство со стороны держателей патентов - таких компаний, как BioNTech, CureVac из Германии, и других фирм, которые действительно заинтересованы", с представителями местных фарморганизаций. "Здесь, в Южной Африке, уже есть компании - такие как Espin или Biotech, которые действительно соответствуют мировым стандартам", - подчеркнул он.

Франция и Южно-Африканская Республика, в частности, добиваются отмены патентов при выпуске вакцин от вируса нового типа. Берлин же выступает против этого шага.

"Производство вакцин - один из самых сложных процессов в мире. Нужно на самом деле знать, как это делается", - подчеркнул в этой связи Шпан.

"Необходимо вакцинировать весь мир"

"Мы можем быть в безопасности в Германии, в Европе, только если этот вирус с его вариантами, которые могут мутировать, не будет завозиться из других стран. Поэтому нам действительно необходимо вакцинировать весь мир", - добавил министр здравоохранения ФРГ.

В начале мая канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) уже высказывалась против предложения президента США Джо Байдена отменить патенты на вакцины от коронавируса.

По ее мнению, отказ от подобных патентов может привести к тому, что будет потерян контроль за качеством производимых препаратов и вред от этого будет больше, чем предполагаемое решение проблемы нехватки вакцин. Канцлер тогда выразила уверенность, что разработчики должны выдавать лицензии на производство вакцин под строгим контролем.

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