Коронавирус: в России более 14 тысяч новых случаев заражения за сутки

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 177 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 161 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 15 июня (время московское).

В России зарегистрировано более 14 000 новых случаев заражения за сутки

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В России суточный прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 14 185. За сутки зафиксировано 379 летальных исходов. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрировано 5 236 593 случая заражения коронавирусом, 127 180 умерших и 4 818 244 выздоровевших.

С 8 июня в России наблюдается рост заболевших коронавирусом, суточные колебания находятся на уровне, превышающем 13-14 тыс., тогда как в мае этот показатель был в пределах более 8-10 тысяч.

В Евросоюзе сделано 300 миллионов прививок

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После прививки

Кампания вакцинации в Европейском Союзе преодолела отметку в 300 миллионов доз вакцины. "Мы в ЕС сделали 300 миллионов прививок. Каждый день приближаемся к нашей цели: доставить достаточно доз для вакцинации 70 процентов взрослых в ЕС в следующем месяце", - написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в Twitter.

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В Украине за сутки выявлено 1014 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 77 пациента. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 224 992, скончались 51 769 пациентов, выздоровели более 2,1 млн человек.

Япония поставит во Вьетнам миллион доз вакцины от AstraZeneca

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Япония передаст Вьетнаму 1 миллион доз вакцины от AstraZeneca собственного производства, сообщил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги. Кроме того, в Токио планируют в июле отправить препарат от ковида в Индонезию, Малайзию, Таиланд и на Филиппины.

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В Индии в течение суток от последствий COVID-19 скончались 2726 человек, число умерших возросло до 377 3031. За последние 24 часа, по данным Минздрава, зарегистрирован 60 471 новый случай заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 29,57 млн случаев. Местные эксперты считают, что реальные цифры значительно выше. В Индии проживает более 1,3 млрд человек.

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В целях снижения темпа распространения коронавируса в Хабаровском крае местный оперативный штаб решил вернуть ряд ограничительных мер, поддержав рекомендации Роспотребнадзора. Так, согласно сообщению краевого Минздрава, лица старше 65 лет и беременные будут переведены на дистанционный режим работы. Постановление об этом будет еще не подписано, это планируется сделать на текущей неделе.

Показатель распространения инфекции в Германии стабильно снижается

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На улице Лейпцига

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 652 случая - на 552 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 15,5 случая заражения (днем ранее - 16,6, а неделю назад - 22,9). Наивысшего значения этот показатель достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

За последние 24 часа скончались 93 пациента, общее число летальных исходов возросло до 89 844. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 716 170 случаев заражения. В Германии живут около 84 млн человек.

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Чехия разрешила въезжать в страну без теста и карантина жителям Словакии, Венгрии и Сербии, получившим там прививки вакцинами "Спутник V" или Sinopharm. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Российская вакцина до сих пор не прошла регистрацию в Евросоюзе.

В Израиле отменен "масочный режим"

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Израиль с 15 июня отменяет обязательное ношение защитных масок в общественных помещениях. Это было одно из последних действующих в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. Однако въезд в страну для иностранцев фактически закрыт - въехать можно только по особым семейным или рабочим обстоятельствам.

Израиль считается мировым лидером по вакцинации населения. Здесь на добровольной основе полностью иммунизировано практически все взрослое население. Число новых заражений в стране накануне составило всего 24 случая.

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Представители правящей в Германии коалиции ХДС/ХСС высказываются против отмены обязательного ношения масок в Германии. "Опасность коронавируса еще не исчезла из-за появления высокозаразных мутаций", - отметил в интервью Die Welt заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Штефан Штраке (Stefan Stracke).

Перечеркнутый уличный знак в Мюнхене с требованием носить маску

Он призвал к осторожности и отметил, что с помощью масок и вакцин удалось "сбить" третью волну коронавируса.

Правозащитники обеспокоены ситуацией в Непале

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Международная правозащитная организация Amnesty International обеспокоена ситуацией в сфере здравоохранения в Непале, которая усугубилась из-за пандемии. Система здравоохранения страны находится на грани коллапса, больницы переполнены и испытывают нехватку самых необходимых медикаментов и оборудования, указывают правозащитники. Они призывают международное сообщество предоставить Непалу в качестве гуманитарной помощи баллоны с кислородом, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вакцины от COVID-19.

В Непале, в котором живут 28,6 млн человек, за последние сутки общее число случаев коронавируса выросло на 2049 до 610 521. От последствий заражения за сутки скончались 53 человека (всего 8465). Наблюдатели полагают, что фактические цифры сильно превышают официальные данные.

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В Дании 19 июня начинается забастовка младшего и среднего медперсонала, сообщил местный профсоюз. Его представители отклонили последние договоренности, достигнутые с государственными и муниципальными учреждениями. Недовольство медперсонала низкими зарплатами усугубилось на фоне пандемии, когда сильно выросла нагрузка на работе. Сколько продлится забастовка, пока неизвестно.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 14 июня >>>

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