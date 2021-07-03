Коронавирус: президента Бразилии подозревают в коррупции при закупке вакцин

Мир борется с новой волной пандемии COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 184 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 168 млн человек выздоровели. DW следит за событиями воскресенья, 4 июля (время московское).

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Кипр и испанский регион Каталония включены германскими властями в список зон риска заражения коронавирусом, с 4 июля МИД ФРГ не рекомендует туда ездить. Как зоны риска в Германии классифицируются страны и регионы, в которых количество случаев инфицирования на 100 000 жителей превышает 50 за семь дней.

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Словакия вводит обязательный карантин для непривитых при въезде в страну. С 9 июля все прибывающие туда без прививки будут помещаться на 14-дневный карантин, независимо от гражданства. Не ранее чем на пятый день можно будет сдать ПЦР-тест на коронавирус, чтобы получить свободу передвижения. От карантина при въезде в Словакию освобождаются люди, прошедшие полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до прибытия в страну, а также путешественники, едущие транзитом. Однако последние должны придерживаться заранее определенных маршрутов.

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Мобильный пункт тестирования в Йоханнесбурге

Суточный прирост заражений в Южно-Африканской Республике (26 485 случаев) стал максимальным с начала эпидемии. В 58-миллионной стране бушует третья волна коронавируса, инфекция подтверждена у 2 млн человек, а 61,5 тысячи из них умерли. Вакцинированы около 5 процентов населения.

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Десятки тысяч бразильцев вышли на акции протеста против президента Жаира Болсонару. В его отношении Верховный суд Бразилии начинает расследование по подозрению в злоупотреблении положением при закупке вакцины против коронавируса.

По данным прокуратуры, Болсонару злоупотребил властью, заключая в феврале договор о поставках 20 млн доз вакцины от коронавируса у индийского производителя Bharat Biotech на сумму в 316 млн долларов. Комиссия Федерального сената, изучившая случай, пришла к выводу, что цена препарата могла быть намеренно завышена.

Правительство Бразилии аннулировало договор о закупке после обнародования подозрений. Болсонару заявил, что ничего не знал о противоречиях в контракте, в то время как представители Минздрава утверждают, что предупреждали его об этом. Между тем самая населенная страна Южной Америки уступает по числу подтвержденных заражений (18,74 млн) только Индии и США.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 3 июля >>>

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