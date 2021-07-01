 COVID-19: В РФ последние пять дней - максимальная смертность | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2021

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Россия

COVID-19: В РФ последние пять дней - максимальная смертность

За минувшие сутки в России скончались 697 человек с COVID-19, из них 110 - в Санкт-Петербурге и 116 - в Москве, сообщил федеральный оперативный штаб.

Кареты скорой помощи в Москве

Кареты "скорой помощи" в Москве

В России уже пятый день подряд зафиксированы максимальные показатели смертности у лиц с подтвержденным инфицированием коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки с диагнозом COVID-19 в стране скончались 697 пациентов, сообщил в субботу, 3 июля, федеральный оперативный штаб. Больше всего среди российских регионов летальных исходов в Санкт-Петербурге (110) и Москве (116). При этом с начала пандемии, по данным штаба, в России с COVID-19 умерли 137 262 человека.

За прошедшие 24 часа в РФ выявлено 24 439 случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве - 7 446, Московской области - 2 596, Санкт-Петербурге - 1 733. Число выявленных инфицированных в России - максимальное с 16 января. Общее число случаев заражения с начала распространения коронавируса возросло до 5 585 799.

Рост показателей на фоне распространения "дельта"-варианта

Накануне сообщилось о 679 скончавшихся, днем ранее - о 672. Показатели заражений и смертей от коронавируса растут в России с начала июля, крупнейшими очагами при этом являются Москва и Санкт-Петербург. При этом число привитых от коронавируса составляет около 10 процентов. Все больше регионов РФ вводят обязательную вакцинацию для ряда групп населения.

По данным  директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на долю "дельта"-варианта коронавируса приходится около 90 процентов всех выявленных в России случаев заражения.

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    Автор: Андрей Гурков


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