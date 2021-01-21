Коронавирус: лидеры стран ЕС - против закрытия внутренних границ

Страны мира продолжают вводить жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и проводят вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 98 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 70 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 22 января (время московское).

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Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даглас Форд обрушился с критикой на американскую компанию Pfizer из-за задержки с поставками в страну вакцины, разработанной вместе с германской фирмой BioNTech. Pfizer объяснила проблему необходимостью расширить производственные мощности на бельгийском заводе. Форд назвал это "чушью". По официальным данным, среди 37,5 млн жителей Канады выявлено около 731 тысячи заражений, 18,6 тысячи больных с новой инфекцией умерли, а более 645 тысяч выздоровели.

Лидеры стран ЕС хотят сохранить внутренние границы открытыми

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Лидеры стран Евросоюза на видеоконференции выступили против закрытия внутренних границ. "Мы уверены, что границы должны остаться открытыми", - подчеркнул председатель Евросовета Шарль Мишель. В то же время Брюссель убежден в необходимости предусмотреть ограничения для поездок, не относящихся к необходимым, добавил он. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала ЕС "единой эпидемиологической зоной" и выделила необходимость поддержать функционирование общего рынка.

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В Китае общее число инфицированных достигло 88 804 (суточный прирост 103), сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, с начала ведения статистики умерли 4635 больных новой инфекцией.

Карнавал в Рио-де-Жанейро в 2020 году

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Карнавал в Рио-де-Жанейро отменен из-за пандемии. Мероприятие было перенесено с февраля на июль, однако в свете второй волны заражений бессмысленно надеяться на его проведение, объяснил мэр города Эдуарду Паес. Градоначальник подчеркнул экономическую важность культурного события и выразил надежду, что карнавал удастся провести в 2022-м. В 211-миллионной Бразилии выявлено около 8,7 млн заражений, более 214 тысяч пациентов с COVID-19 скончались, почти 7,6 млн выздоровели.

Премьера фильма об "агенте 007" перенесена на 8 октября

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Мировой кинематограф продолжает испытывать последствия пандемии. Премьера фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде перенесена в третий раз, теперь выход картины ожидается 8 октября. Изначально 25-й фильм об "агенте 007" должен был появиться в кинотеатрах еще в апреле 2020-го.

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Приезжающие во Францию из других государств должны будут с 24 января предъявить результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до поездки, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон. Эта мера не коснется тех, кто регулярно пересекает границу по работе. Вирус SARS-CoV-2 в 67-миллионной республике обнаружен почти у 3 млн человек, около 72 тысяч больных COVID-19 скончались, более 214 тысяч выздоровели и выписаны.

Британский фестиваль в Гластонбери вновь отменен

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Музыкальный фестиваль под Гластонбери в Великобритании второй год подряд отменен из-за пандемии. Купленные билеты будут действительны в 2022 году, заверили организаторы фестиваля. Одно из главных музыкальных событий Великобритании ведет историю с 1970 года. В 69-миллионном Соединенном Королевстве подтверждено 3,54 млн заражений, около 95 тысяч пациентов умерли, а 1,6 миллиона выздоровели.

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Нидерланды впервые со Второй мировой войны введут комендантский час. Он вступит в силу 23 января и будет действовать с 21.00 до 04.30 по местному времени (23.00-06.00 мск). Нарушителям грозит штраф в 95 евро. В королевстве в середине декабря был введен локдаун. Возбудитель COVID-19 в 17-миллионной стране обнаружен у 932 884 человек, 13 337 больных скончались.

Албания высылает российского дипломата за нарушение антикоронавирусных мер

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Албания объявила российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата за неоднократное нарушение антикоронавирусных мер. Албанские власти получали жалобы по этому поводу с апреля 2020 года, подчеркнуло министерство иностранных дел и по делам Европы. Оно не уточнило, о каких именно нарушениях идет речь. Сотрудник посольства РФ в Тиране должен покинуть страну в течение 72 часов. Коронавирус в почти 3-миллионной Албании выявлен у 69 916 человек, из них 1296 умерли, 42 426 выздоровели.

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Португалия приостановит авиасообщение с Великобританией ради борьбы с распространением нового варианта вируса, впервые обнаруженного в Соединенном Королевстве. Мера вступит в силу 23 января и не затронет рейсы, возвращающие граждан на родину, заявил португальский премьер-министр Антониу Кошта. В 10-миллионной республике подтверждено 595 149 заражений, 9686 пациентов с COVID-19 скончались, 434 237 выздоровели.

Хроника пандемии 21 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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