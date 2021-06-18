Коронавирус: Италия вводит карантин в 5 дней для прибывших из Великобритании

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 178 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, около 163 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 19 июня (время московское).

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Запрет на необязательные поездки между Канадой и США продлен до 21 июля. Оттава согласовала решение с Вашингтоном, отметил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр. Власти намерены ослабить ограничения не раньше, чем как минимум 20 процентов жителей пройдут полный курс вакцинации, а 75 процентов сделают первую прививку, объяснил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Италия вводит 5-дневный карантин для приезжающих из Великобритании в сочетании с обязательным тестированием, объявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Власти объяснили этот шаг необходимостью сдерживать вариант "дельта", впервые выявленный в Индии и теперь активно распространяющийся в Соединенном Королевстве. В Италии эта мутация пока встречается реже остальных. Мера начнет действовать 21 июня.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 18 июня >>>

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