Как прошел День солидарности с политзаключенными Беларуси?

Акции, митинги, литургии по случаю Дня солидарности с белорусскими политзаключенными прошли в минувшие выходные по всему миру. DW - о том, как это было.

Правозащитный центр "Вясна" объявил 21 мая Днем солидарности с политическими заключенными Беларуси. Два года назад в этот день стало известно о смерти политзаключенного Витольда Ашурка. Он был осужден на пять лет лишения свободы за участие в протестах 2020 года. Обстоятельства смерти Ашурка до сих пор не известны, а положение политзаключенных в РБ, по мнению правозащитников, за это время стало еще хуже.

Сегодня в Беларуси более 1500 политических узников. Мероприятия и акции солидарности с ними прошли в 39 городах 19 стран.

Брат Витольда Ашурка: "Такие акции важны не только для нашей семьи"

20 мая в Варшаве состоялся вечер памяти политзаключенного Витольда Ашурка, на следующий день - литургия и белорусский митинг.

Акция солидарности с белорусскими политзаключенными в Варшаве Фото: Privat

50-летний Ашурок был членом партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) и координатором движения "За свободу". Он был осужден за участие в протестах 2020 года и отбывал наказание в ИК №17 в Шклове. 21 мая 2021 года родственникам сообщили, что Витольд умер. По официальной версии - из-за остановки сердца. Его близкие подвергают это сомнению.

"Официально никакого расследования или уголовного дела нет, потому что они (силовики - Ред.) не могут сами себя посадить в тюрьму", - говорит брат политзаключенного Андрей Ашурок. Сейчас, по словам мужчины, важно собирать доказательства преступлений режима Александра Лукашенко, чтобы "когда придет время, это было уже готовое уголовное дело".

Витольд Ашурок - не единственный политзаключенный, умерший в белорусской тюрьме. 7 мая 2023 года стало известно, что в витебской колонии №3 скончался 61-летний Николай Климович, которого ранее осудили на год лишения свободы за карикатуру на Лукашенко, которая была размещена на его странице в социальной сети "Одноклассники".

По мнению Андрея Ашурка, акции солидарности нужны не только для того, чтобы обратить внимание международного сообщества на то, что происходит в РБ, но и чтобы напомнить белорусским властям, что "за преступления им придется отвечать".

"Такие акции важны не только для нашей семьи, это важно для всех белорусов, потому что тысячи людей сидят в тюрьмах. Витольда убили, кто будет следующим? Людей надо спасать", - говорит Андрей.

В Швейцарии написали письма белорусским политзаключенным

Почти час зачитывали имена всех политических узников Беларуси участники акции напротив посольства РБ в Вильнюсе. А на Кафедральной площади литовской столицы выставили 150 "кешерей" - сумок с личными вещами, с которыми этапируют политзаключенных. Акцию провели белорусские правозащитные организации, в том числе Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

На Кафедральной площади Вильнюса выставили 150 сумок как напоминание о более чем 1500 белорусских политзаключенных Фото: bajby

"На Кафедральной площади я сегодня говорил, что все политзаключенные в Беларуси, как и белорусские воины в Украине, сражаются за нашу свободу ", - рассказал о своем участии в мероприятиях в Вильнюсе экс-политзаключенный Дмитрий Фурманов.

Бывшие политзаключенные Ольга Класковская, Анна Баран и Наталья Херше живут Швейцарии. Во время акции солидарности в Цюрихе они написали письма политическим заключенным. "Нашим подругам в гомельскую женскую колонию, с которыми мы вместе сидели и о которых помним каждую секунду, как и о других политзаключенных", - рассказала Ольга Класковская.

По ее словам, День солидарности с политзаключенными "важен для всех белорусов, которые борются за демократические перемены", потому что это "самая большая боль белорусского общества".

"Поддержка чувствуется даже через тюремные стены"

Класковская уверена, что то, что "за людей борются, про них помнят, придает сил и самим политзаключенным, и их семьям, и всему нашему гражданскому обществу".

Ольга признается, что во время заключения ощущала поддержку людей "даже через тюремные стены": "Это помогало выжить. Я очень за это благодарна".

21 мая в 20.00 по белорусскому времени Дарья Чульцова и другие экс-политзаключенные выпустили видео с так называемой "сдачей рапорта". Участники называли свои имена, статьи, по которым были осуждены, а также говорили, что "склонны к экстремизму" - подобную проверку белорусские политзаключенные проходят каждый вечер.

Акция солидарности с белорусскими политзаключенными в Гданьске Фото: Tatsiana Harhalyk/DW

"Уже больше года, как тема политзаключенных отошла на второе место не только за рубежом, но и у нас. Война - это ужасно, и она должна быть на первом месте, но нам не стоит забывать и о своей беде, о людях, которые прямо сейчас оказались в плену у режима", - говорит Чульцова.

В то же время она отмечает, что множество белорусов помогают политзаключенным - пишут письма, переводят деньги на посылки и адвокатов.

"Поддержка ощущалась сначала через письма и передачи. Потом, когда я была уже в колонии, письма приходить перестали, но благодаря адвокату и редким свиданиям с родными я знала, что ничто не забыто и никто не забыт", - делится собеседница.

Международная солидарность с белорусскими политзаключенными

Солидарность с белорусскими политузниками высказали зарубежные политики и дипломаты. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал незамедлительно выпустить всех политических заключенных в РБ. С таким же призывом выступил МИД Польши.

Минстр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал открытое письмо политзаключенному, бывшему банкиру, претенденту на пост президента РБ на выборах 2020 года Виктору Бабарико.

Более 100 нобелевских лауреатов подписали открытое письмо в поддержку основателя правозащитного центра "Весна", лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого.

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