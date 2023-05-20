США требуют освобождения политзаключенных в Беларуси
Жан Рофе
34 мин. назад
Беларусь должна выполнять свои международно-правовые обязательства и обязательства в рамках ОБСЕ уважать права человека и основные свободы, заявил Энтони Блинкен.
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Соединенные Штаты осуждают содержание под стражей в Беларуси более 1500 политзаключенных и призывают к их "немедленному и безоговорочному" освобождению. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 20 мая, накануне Дня солидарности с белорусскими политзаключенными.
Политзаключенные в Беларуси лишены связи с внешним миром
По словам госсекретаря США, в последнее время белорусские власти пытаются лишить политзаключенных любых контактов с внешним миром. Во многих случаях их семьи и законные представители в течение нескольких месяцев не могли связаться с ними или уточнить, где они содержатся, отмечает Блинкен.
"Мы подтверждаем наше твердое желание добиться немедленного и безоговорочного освобождения всех политзаключенных, удерживаемых режимом Лукашенко, и призываем Беларусь выполнять свои международно-правовые обязательства, а также свои обязательства как государства - участника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уважать права человека и основные свободы", - заявил он.
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