США требуют освобождения политзаключенных в Беларуси

Соединенные Штаты осуждают содержание под стражей в Беларуси более 1500 политзаключенных и призывают к их "немедленному и безоговорочному" освобождению. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 20 мая, накануне Дня солидарности с белорусскими политзаключенными.

"Эти мужчины и женщины были арестованы и заключены в тюрьму за осуществление своих прав человека и основных свобод в стремлении к белорусской демократии, за протест против фальсифицированных выборов или за противодействие войне России против Украины. Многие судебные процессы проходили за закрытыми дверями, огражденные от общественного контроля или подотчетности", - говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Политзаключенные в Беларуси лишены связи с внешним миром

По словам госсекретаря США, в последнее время белорусские власти пытаются лишить политзаключенных любых контактов с внешним миром. Во многих случаях их семьи и законные представители в течение нескольких месяцев не могли связаться с ними или уточнить, где они содержатся, отмечает Блинкен.

"Мы подтверждаем наше твердое желание добиться немедленного и безоговорочного освобождения всех политзаключенных, удерживаемых режимом Лукашенко, и призываем Беларусь выполнять свои международно-правовые обязательства, а также свои обязательства как государства - участника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уважать права человека и основные свободы", - заявил он.

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