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Журналистка "Белсата" Дарья Чульцова (фото из архива)
Журналистка "Белсата" Дарья ЧульцоваФото: AP/picture alliance
ПолитикаБеларусь

Белорусская журналистка Дарья Чульцова вышла из тюрьмы

Александра Иванова
11 мин. назад

Сотрудница польского телеканала "Белсат" Дарья Чульцова, приговоренная в Беларуси к двум годам тюрьмы после трансляции с "площади Перемен", была освобождена из гомельской женской колонии.

https://www.dw.com/ru/belorusskaa-zurnalistka-dara-culcova-vysla-iz-turmy/a-63011612

Дарья Чульцова - сотрудница польского телеканала "Белсат", приговоренная к двум годам лишения свободы в связи с освещением акции памяти белорусского активиста Романа Бондаренко, - в субботу, 3 сентября, вышла на свободу из женской колонии в Гомеле.

Чульцова и ее коллега Катерина Андреева (настоящая фамилия - Бахвалова) были задержаны 15 ноября 2020 года. Приговор девушкам был вынесен по уголовной статье об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них".

По версии следствия, из-за трансляции с "площади Перемен" (неофициальное название одного из минских дворов. - Ред.), которую журналистки вели из одного из соседних высотных зданий, было остановлено движение 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных. Ущерб госпредприятию "Минсктранс" оценили тогда в 11 562,14 рубля (в пересчете: около 3675 евро).

Престижные журналистские премии для Чульцовой и Андреевой

Катерину Андрееву в июле 2022 года приговорили также к восьми годам колонии по обвинению в госизмене. Подробности этого дела неизвестны до сих пор. Обе журналистки признаны белорусским правозащитным центром "Весна" политзаключенными.

В декабре 2020 года они стали лауреатами премии правозащитного сообщества Беларуси "Журналист года". В октябре 2021 девушкам была присуждена престижная Лейпцигская премия за свободу СМИ.

Кроме того, Чульцова и Андреева стали лауреатами немецко-норвежской премии независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Awards за 2021 год.

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