В тюрьму за репортаж: журналистки "Белсата" уже год в колонии

Год назад в Минске за репортаж с акции протеста задержали журналисток телеканала "Белсат" Катерину Андрееву и Дарью Чульцову. Позже их осудили на два года колонии.
Журналистки вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова уже год в заключении. Их задержали 15 ноября 2020 года во время прямого эфира с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. 18 февраля 2021 суд Фрунзенского района Минска приговорил их к двум годам колонии общего режима по обвинению в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участие в них". Правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.
Девушки прошли через СИЗО на улице Володарского в Минске и тюрьму в Жодино. Сейчас они отбывают наказание в гомельской женской колонии. Что помогает им пережить тюрьму? Не жалеют ли они о своем профессиональном выборе? Об этом DW поговорила с родными журналисток.
"Если бы Катя еще раз оказалась в такой ситуации, то, наверное, поступила бы так же. Естественно, никто не хотел, чтобы все обернулось тюрьмой, такой опыт никому не нужен, но верность своим принципам для Кати важнее, чем риск, которому она подвергалась и подвергается в этой связи. Она уверенна, что сможет преодолеть все препятствия, пройти этот путь с гордо поднятой головой", - говорит муж Катерины Андреевой, журналист Игорь Ильяш.
Он не исключает, что после освобождения о пережитом в тюрьме Катерина захочет написать книгу. По словам Игоря, сейчас у нее ровное эмоциональное состояния, каких-то жалоб на здоровье или давление со стороны администрации колонии нет.
Журналистка работает на фабрике швеей-портнихой третьего разряда, с сентября получает дополнительную специальность парикмахера. "Учеба ее радует, это все-таки возможность немного отвлечься от печальной действительности в колонии, общение с преподавателями, немного другая атмосфера, - отмечает Игорь. - У Кати большая загрузка, она отрабатывает смену на фабрике, но это не значит, что потом она свободна. Каждый день их чем-то занимают: уборка помещений, территорий, помощь на кухне".
С Катериной они виделись в августе, когда ей разрешили длительное свидание, больше встреч ни с ним, ни с другими родственниками не было. Связь, рассказывает Игорь, поддерживают, в основном, через письма, также журналистку регулярно посещает адвокат, есть возможность нескольких телефонных и видеозвонков - примерно раз в неделю Катерина может позвонить кому-то из близких: за пять минут особо обсудить что-то не получается, но можно узнать, что человек здоров и у него все в порядке.
Дарье Чульцовой первое длительное свидание с родными разрешили только 26 октября. Она смогла встретиться с мамой и старшей сестрой. "Даша выглядела хорошо, хотя фактически на ногах перенесла коронавирус. Она старается держаться, быть позитивной, чтобы мы понимали, что у нее все в порядке. Целый день мы были с ней, развлекали друг друга воспоминаниями, рассказами", - поделилась с DW мама журналистки Наталья Теребиленко. Несмотря на год в заключении, Дарья считает, что в своей работе все делала правильно.
Сейчас она, как и Катерина Андреева, работает на швейной фабрике. Дарья лекальщица - наносит выкройки на ткани. Кроме того, по словам Натальи, дочь старается участвовать в культурных и спортивных мероприятиях, которые проводятся в колонии - это помогает отвлечься, легче пережить заключение.
"Колония, конечно, не пионерский лагерь, но надо искать что-то хорошее, поэтому Даша старается успеть везде. Рисует плакаты, участвовала в соревнованиях по прыжкам в длину, хотя в детстве была освобождена от физкультуры, на конкурсе "Мисс-осень" читала стихи Владимира Короткевича на белорусском языке. Я, если честно, даже удивилась, как повзрослела и раскрепостилась дочь", - рассказывает Наталья.
Женщина признается, что не рассчитывает на длительную встречу с Дарьей, но надеется, что хотя бы еще одно краткосрочное свидание разрешат. А пока они созваниваются и стараются чаще писать друг другу: "У Даши сейчас мало времени, чтобы отвечать на письма, но я все равно регулярно пишу, чтобы дочка получала новости из дома. Ей хорошо доходят и письма от сестры, а вот от друзей и посторонних людей, которые хотят ее поддержать, редко".
Катерина Андреева и Дарья Чульцова находятся в одной колонии, но в разных отрядах, если и видятся, то мимолетно - общение между "политическими" администрацией не приветствуется.
С учетом времени, проведенного в СИЗО, на свободу журналистки должны выйти 5 сентября 2022 года.
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