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Италия возобновляет выплаты Ближневосточному агентству ООН

Ольга Лебедева
25 мая 2024 г.

Италия выделит 35 млн евро на поддержку палестинского населения, из них 5 млн будут переданы БАПОР, заявил глава МИД Антонио Таяни. При этом он подчеркнул необходимость строгого контроля.

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Главный офис БАПОР в Иерусалиме
Главный офис БАПОР в ИерусалимеФото: Debbie Hill/UPI Photo/IMAGO

Власти Италии возобновляют финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Правительство в Риме выделило новые средства на общую сумму 35 млн евро для палестинского населения в качестве реакции на создавшийся гуманитарный кризис, заявил глава итальянского МИДа Антонио Таяни после встречи с премьер-министром Палестинской национальной администрации Мухаммедом Мустафой в Риме в субботу, 25 мая.

При этом 5 млн евро из этой суммы будут направлены БАПОР, остальные средства получит инициатива "Food for Gaza", созданная ранее МИД Италии совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), указывается далее.

Вместе с тем необходим "строгий контроль, гарантирующий, что ни один цент не пойдет на поддержку терроризма", подчеркнул Таяни.

Выплаты БАПОР прекращены из-за подозрений в причастности к атаке ХАМАС на Израиль

В январе Италия, Германия и другие страны ЕС, а также США, Канада, Австралия и Япония заявили о прекращении финансирования БАПОР после сообщений о причастности сотрудников организации к атаке ХАМАС на Израиль. В январе израильские власти передали руководству ООН информацию об участии 12 сотрудников БАПОР в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Позже ее подтвердил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

Агентство расторгло контракты с причастными к теракту сотрудниками и пообещало провести расследование. Впоследствии комиссия под руководством экс-министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, расследовавшая деятельность Ближневосточного агентства ООН, заявила, что обнаружила ряд "проблем, связанных с независимостью" его деятельности. Она также сообщила, что в БАПОР были созданы ряд механизмов, обеспечивающих соблюдение принципа нейтралитета.

В свете прекращения поддержки БАПОР со стороны крупных доноров его глава Филипп Ладзарини заявил в интервью швейцарской телекомпании RTS, что это агентство находится на грани краха и существует риск, что оно будет распущено. В начале марта выплаты БАПОР возобновили Канада и Швеция, объяснив этот шаг, в частности, тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 35 с половиной тысячи человек, еще почти 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, при этом, по оценкам Израиля, не менее чем 30 заложников уже нет в живых.

 

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