Нетаньяху потребовал упразднения палестинского агентства ООН

Нейтральная гуманитарная организация необходима в секторе Газа, заявил израильский премьер. Однако агентство БАПОР таковой не является, поэтому его нужно заменить другой структурой, которая "выполнит работу".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал прекращения работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA). "Пришло время, когда международное сообщество и ООН должны осознать, что БАПОР следует упразднить", - заявил он, выступая перед дипломатами вечером в среду, 31 января. "У ООН есть другие агентства. В мире существуют другие организации. Они должны заменить БАПОР", - добавил Нетаньяху.

Палестинское агентство ООН полностью инфильтрировано ХАМАС, оно служило ХАМАС, в том числе в школах, заявил израильский премьер. "Я говорю это с большим сожалением, потому что мы надеялись, что объективная и конструктивная организация будет оказывать помощь", - добавил он. При этом, по его словам, нейтральная гуманитарная организация необходима в секторе Газа. Однако БАПОР не является такой организацией, поэтому должно быть заменено другой, которая "выполнит работу".

Сотрудников агентства ООН обвиняют в участии в атаке на Израиль

Заявления Нетаньяху связаны с обвинениями в адрес 12 сотрудников БАПОР в том, что они участвовали в масштабном нападении палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. Израильские спецслужбы смогли выявить их участие в атаке, отслеживая геолокацию их телефонов.

Кроме того, по данным разведки Израиля, на которые ссылается издание The Wall Street Journal, из примерно 12 000 сотрудников БАПОР 1200 человек имеют связи с ХАМАС или движением "Палестинский исламский джихад", а 49 процентов сотрудников состоят в родстве с боевиками.

После обвинений в адрес сотрудников БАПОР ряд стран, в том числе США, Германия, Канада, Великобритания, Австралия, Италия, Финляндия, Австрия и Япония, объявили о прекращении финансирования агентства. Представители агентства утверждают, что оно будет вынуждено прекратить работу через месяц, если финансирование не возобновится.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 26 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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