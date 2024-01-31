Генсек ООН призвал доноров восстановить финансирование БАПОР

Антониу Гутерриш встретился с представителями стран-доноров и призвал их восстановить финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам. США поставили условием "фундаментальные перемены" в БАПОР.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник, 30 января, встретился за закрытыми дверями с представителями 35 стран-доноров и призвал те государства, которые приостановили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA), отменить это решение.

При этом Гутерриш рассказал донорам о мерах, принимаемых в отношении 12 сотрудников БАПОР, которых Израиль обвиняет в причастности к нападению террористов ХАМАС на страну 7 октября. Ранее генсек ООН сообщал, что сотрудничество с этими людьми прекращено и в их отношении ведется расследование.

Координатор ООН в секторе Газа по вопросам гуманитарной помощи и реконструкции Сигрид Кааг заявила, что "ни одна организация не может заменить" БАПОР с его "огромным потенциалом, выстроенной структурой, возможностями и знаниями о населении Газы".

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд ответила, что возобновление финансирования БАПОР со стороны Вашингтона невозможно без "фундаментальных перемен" в этом агентстве. "Нам нужно посмотреть на эту организацию, на то, как она работает в Газе, как она управляют своим персоналом. Нужно гарантировать, чтобы люди, совершившие преступления, как эти 12 человек, были немедленно привлечены к ответственности, чтобы БАПОР могло продолжить делать свою важную работу", заявила Томас-Гринфилд.

WSJ: 10% сотрудников БАПОР связаны с исламистскими группировками

По данным разведки Израиля, на которые ссылается издание The Wall Street Journal, из примерно 12 000 сотрудников БАПОР 1200 человек имеют связи с ХАМАС или движением "Палестинский исламский джихад", а 49% сотрудников состоят в родстве с боевиками. Как пишет The New York Times, израильские спецслужбы смогли выявить участие сотрудников БАПОР в атаке 7 октября, отслеживая геолокацию их телефонов.

После обвинений в адрес сотрудников БАПОР ряд стран, в том числе США, Германия, Канада, Великобритания, Австралия, Италия, Финляндия, Австрия и Япония, объявили о прекращении финансирования агентства. Представители агентства утверждают, что оно будет вынуждено прекратить работу через месяц, если финансирование не будет возобновлено.

29 января Евросоюз потребовал безотлагательно провести аудит деятельности БАПОР.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 26 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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