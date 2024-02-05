Боррель: Отказ от поддержки БАПОР - коллективное наказание

Нужно расследовать заявления о связи сотрудников БАПОР с ХАМАС, но не прекращать поддержку агентства, считает глава дипломатии Евросоюза.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) является "важнейшим спасательным кругом" для миллионов палестинцев, страдающих от голода и болезней, и прекращение финансирования этой организации будет "равносильно коллективному наказанию". Такое заявление верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сделал в воскресенье, 4 февраля. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте дипломатической службы ЕС .

По словам Борреля, обвинения против ряда сотрудников БАПОР в причастности к атаке радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль серьезны, и "никто из виновных не должен остаться безнаказанным". Однако, отметил верховный евродипломат, сама организация незамедлительно отреагировала на обвинения и расторгла контракты с обвиняемыми.

Тем не менее, остается открытым вопрос о дальнейшем финансировании БАПОР со стороны ряда стран-доноров. Это ставит под угрозу само существование БАПОР, заявил Боррель, а отказ от финансирования организации был бы "непропорциональным и опасным". Как отметил евродипломат, он надеется, что решению кризиса поспособствует позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша - тот уже призвал страны-доноры возобновить финансирование агентства.

12 сотрудников БАПОР обвинили в причастности к атаке на Израиль

Заявление Борреля прозвучало на фоне волны критики в отношении БАПОР. В конце января Израиль обвинил 12 членов организации ООН в непосредственном участии в атаке ХАМАС на музыкальный фестиваль и кибуцы на юге страны в октябре 2023 года.

После этого ряд государств объявили о временном прекращении финансирования БАПОР - среди них были такие страны-доноры как Германия, США, Австралия, Великобритания, Италия, Канада, и Финляндия. Евросоюз также потребовал провести аудит палестинского агентства.

По словам Борреля, в совокупности было приостановлено выделение БАПОР более 440 млн долларов США (около 406 млн евро) - это почти половина ожидаемого дохода организации в 2024 году. Пожертвования составляют основной массив доходов БАПОР, и организация может ограничить свои услуги уже в конце февраля, что "значительно усугубит продолжающийся драматический гуманитарный кризис", указал верховный евродипломат.

Боррель отметил, что у БАПОР имеются 13 тысяч сотрудников в секторе Газа, и ни одна другая организация ООН не может сравниться с агентством в вопросах местного курирования. "Проступки отдельных лиц никогда не должны приводить к коллективному наказанию всего населения", - считает Боррель. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыто потребовал упразднить палестинское агентство ООН. При этом БАПОР и ранее подвергалось критике - в том числе и из-за размеров финансирования, необходимого для функционирования организации, и обоснований этих расходов.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли уже более 27 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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