Канада и Швеция возобновляют финансирование БАПОР

Власти Канады и Швеции объявили, что возобновляют финансовую поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA). Обе страны, соответственно в пятницу, 8 марта, и субботу, 9 марта, объяснили этот шаг, в частности, тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

Министр международного развития Канады Ахмед Хуссейн заявил , что финансирование агентства, прекращенное после обвинений в причастности к нападению ХАМАС на Израиль, возобновляется, пока ведется расследование в отношении сотрудников БАПОР.

В сообщении правительства Швеции указывается на принятое решение выделить агентству ООН 200 миллионов крон (около 17,7 миллиона евро).

В свете прекращения поддержки БАПОР со стороны крупных доноров его глава Филипп Ладзарини заявил в интервью швейцарской телекомпании RTS, что это агентство находится на грани краха и существует риск, что оно будет распущено.

Причастность БАПОР к теракту 7 октября

В январе израильские власти передали руководству ООН информацию об участии 12 сотрудников БАПОР в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Позже ее подтвердил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Агентство расторгло контракты с причастными к теракту сотрудниками и пообещало провести расследование.

В результате власти США, Канады, Австралии, Японии, Германии и ряда других стран ЕС приняли решение приостановить финансирование агентства. Евросоюз также потребовал провести аудит палестинского агентства.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 26 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, при этом, по оценкам Израиля, как минимум 30 заложников уже нет в живых.

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