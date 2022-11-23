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Российские солдаты на севере КрымаФото: Konstantin Mihalchevskiy/Sputnik/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

ГУР: Россия строит оборонные полосы на севере Крыма

Ольга Лебедева
28 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 ноября.

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На 273-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий среды, 23 ноября (время московское).

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По данным украинских СМИ, в Киеве прогремели взрывы. "Украинская правда" со ссылкой на предварительные данные, сообщает о работе ПВО.

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Воздушные силы Украины по состоянию на 13.20 зафиксировали не менее 15 пусков российских ракет. В свою очередь глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram об обстрелах юга Украины. "Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО", - написал он.

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Президент Украины Владимир Зеленский приветстовал решение Европарламента о признании России государством - спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. "Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", - написал он в Telegram.

Европарламент признал РФ спонсором терроризма

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23 ноября во всех регионах Украины будут произведены плановые отключения света по графикам областных отраслевых управлений, сообщает "Укрэнерго". Ограничения будут действовать в течение суток, с 00.00 до 24.00. "Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить все оборудование, поврежденное российскими ракетами и дронами", - подчеркивается в сообщении.

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Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма из-за военной агрессии РФ против Украины.
Объявив Россию государством-спонсором терроризма, евродепутаты намерены подготовить почву, чтобы привлечь президента РФ Владимира Путина и правительство России к ответственности перед международным трибуналом, указано на сайте Европарламента.

ГУР: Россия строит оборонные полосы на севере Крыма

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По данным украинской военной разведки, российские силы активно готовятся к обороне аннексированного Крыма и строят оборонные полосы на подступах к полуострову и в его северной части. "Создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВСУ", - заявил в интервью агентству "Укринформ" представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк.

Одновременно он отметил, что россияне и коллаборанты, эвакуирующиеся из Херсонской и Запорожской областей, стараются пытаются попасть не в Крым, а на территорию России. "Даже они понимают, что так или иначе Крым для России будет потерян и вернется в Украину", - добавил он.

Хроника событий 23 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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