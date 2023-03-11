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Церемония вручения "Оскаров" пройдет 12 мартаФото: Don Emmert/AFP
КультураСША

В Киеве призвали разрешить Зеленскому выступить на "Оскаре"

Ольга Лебедева
45 мин. назад

Министр иностранных дел Украины обвинил организаторов церемонии "Оскаров" в лицемерии и указал на успех немецкого антивоенного фильма.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал организаторов церемонии вручения американской кинопремии "Оскар" позволить выступить на этом мероприятии президенту страны Владимиру Зеленскому. В интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, опубликованному в интернет-версии издания в субботу, 11 марта, Кулеба указал на успех немецкой экранизации антивоенного романа Ремарка, который номинирован в восьми категориях.

"Думаю, что если фильм "На Западном фронте без перемен" получит "Оскар" за лучший иностранный фильм, а президенту Зеленскому, который воюет, руководит страной, ведет самую большую войну со времен Второй мировой войны в Европе, не разрешат выступить на "Оскаре", то лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдете", - заявил Кулеба.

В свою очередь режиссер картины "На Западном фронте без перемен" Эдвард Бергер (Edward Berger) сдержанно высказался в дискуссии о необходимости обращения Зеленского на церемонии "Оскара". "У меня есть чувство, что это можно отделить. Не обязательно, чтобы теперь на каждом "Берлинале", на каждом фестивале и на каждом празднике можно было увидеть Зеленского. Но он там будет присутствовать, в этом я уверен - присутствовать в головах людей и в их речах", - заявил он.

Точной информации о содержании церемонии "Оскаров" нет

О содержании 95-й церемонии вручения "Оскаров", которая пройдет 12 марта и будет транслироваться на канале ABC, до сих пор известно мало. Организаторы публично не заявляли о возможном видеообращении Зеленского, на соответствующие вопросы Американская академия кинематографических искусств и наук не отвечала. В частности, продюсер Майк Симпсон обратился к Американской академии киноискусств с соответствующим запросом, но получил отказ. Как сообщило издание Variety, обращение Зеленского на церемонии показано не будет.

Перед церемонией вручения "Оскаров" в 2022 году звучали аналогичные призывы, однако выступления Зеленского показано не было. В последний раз украинский президент выступил на подобном мероприятии 16 февраля, обратившись в прямом эфире на церемонии открытия Берлинского кинофестиваля.

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