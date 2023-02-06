Как соцсети меняют "Оскар"

Номинация актрисы Андреа Райзборо на "Оскар" для многих стала неожиданностью. Ее история - наглядный пример того, как соцсети могут изменить "Оскар".

Британская актриса Андреа Райзборо поборется за "Оскар" - за лучшую женскую роль. Ее номинация на премию Американской академии киноискусств и наук вызвала дискуссию и споры, которые не утихают до сих пор. Райзборо сыграла мать-одиночку, которая тратит все деньги на алкоголь и наркотики, в фильме "Ради Лесли". Хотя фильм получил хорошую критику, в прокате он собрал не больше 30 000 долларов. Это делает "Ради Лесли" первым фильмом в истории кинопремии "Оскар" с такими низкими кассовыми сборами.

Кинокартина также не фигурировала в номинациях на другие престижные награды, такие как "Золотой глобус", Гильдии киноактеров или BAFTA, которые обычно считаются предвестниками "Оскара". Тем не менее, актриса была номинирована на премию Independent Spirit Awards (в дословном переводе - "Независимый дух"), которая отмечает малобюджетные фильмы, часто не попадающие в поле зрения крупных кинофестивалей.

Поддержка знаменитостей

Номинация на "Оскар" стала неожиданностью, поскольку многие наблюдатели обвинили режиссера "Ради Лесли" Майкла Морриса и саму исполнительницу главной роли Райзборо в нарушении правил лоббирования. Говорят, что команда "Ради Лесли" использовала инсайдерские связи с голливудскими звездами, чтобы увеличить шансы на номинацию. Моррис и его жена, актриса Мэри МакКормак, показали фильм "Ради Лесли" своему другу и журналисту Говарду Стерну. А он представил фильм и практически сделал ему рекламу в своем популярном радиошоу.

Актриса Райзборо номинирована вместе с Кейт Бланшетт, Мишель Йео, Аной де Армас и Мишель Уильямс на "Оскар" за лучшую главную роль Фото: Steve Vas/Future Image/IMAGO

Среди знаменитостей, поддержавших и показавших фильм на частных кинопоказах, оказались Шарлиз Терон, Гвинет Пэлтроу и Эдвард Нортон. Кейт Уинслет и Эми Адамс провели виртуальную беседу с актрисой Райзборо. Кейт Бланшетт, также номинированная на лучшую женскую роль в этом году, высоко оценила игру своей британской коллеги в приветственной речи на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards.

Реклама в Интернете

Но самый большой всплеск интереса к фильму и его обсуждение были в Интернете. В то время как крупные голливудские студии тратят миллионы на рекламу на телевидении и в печатных изданиях, чтобы завоевать симпатии номинантов на "Оскара", команда малобюджетной ленты "Ради Лесли" прибегла к социальным сетям и призвала знаменитостей писать о фильме.

"Это самая захватывающая, эмоционально глубокая и физически мучительная актерская игра, которую я когда-либо видел", - написал Эдвард Нортон в своем аккаунте в Twitter . А Гвинет Пэлтроу назвала "Ради Лесли" на своей странице в Instagram шедевром: "Райсборо была бесподобна и должна завоевать все награды, в том числе все те, которые еще не были придуманы".

Голливудский журнал Variety сообщил об электронном письме, которое Мэри МакКормак разослала известным друзьям, призывая их говорить о фильме и "отправлять сообщения в соцсетях о нем каждый день" с начала номинации на "Оскар" и до окончания голосования. Сообщается, что электронное письмо также содержало изображения и предлагаемые хэштеги, которые следует использовать в сообщениях для максимального охвата социальных сетей.

Власть, привилегии и отголоски #OscarsSoWhite?

Для многих это стало явным перегибом. Звучали даже обвинения в институциональном расизме: Райзборо, белая актриса, была номинирована за крошечный фильм, который мало сделал для обычного маркетинга, в то время как две ключевые роли темнокожих актрис - Виолы Дэвис в фильме "Женщина-король" ("The Woman King") и Даниэль Дэдвайлер в киноленте "Тилль" ("Till") - даже не рассматривались.

Даниэль Дедуайлер, получившая признание критиков за роль активистки гражданских прав Мейми Тилль-Брэдли, не была номинирована на "Оскар" Фото: Lynsey Weatherspoon/Orion Pictures/Picturelux/IMAGO

Критика перекликалась с кампанией Эйприл Рейн #OscarsSoWhite в 2015 году, когда активистка обвинила Киноакадемию в систематическом игнорировании темнокожих артистов. Движение #OscarsSoWhite привело к важным изменениям в отборе кандидатов на премию "Оскар".

Сила социальных сетей

Однако те, кто пытается представить номинацию британской актрисы как результат ее поддержки влиятельных людей, явно недооценивают роль в этом социальных сетей. В использовании дружеских контактов для поддержки фильма нет ничего нового. В 1940-х и 1950-х годах, когда актеры все еще были связаны контрактами с одной студией, члены Киноакадемии были вынуждены голосовать в одном блоке. Актеры Fox голосовали за фильмы Fox, люди Warner Brothers голосовали за фильмы студии WB. А киностудия MGM, у которой было больше контрактов с голливудскими звездами, чем звезд на небе, из года в год получала премию "Оскар".

В последнее время некоторые продюсеры стали смелее, нарушая правила Киноакадемии, чтобы добиться для актеров, сыгравших в их фильмах, преимущества. Самым бессовестным был скандально известный Харви Вайнштейн, который нанял двукратного лауреата премии "Оскара" режиссера Роберта Уайза ("Вестсайдская история", "Звуки музыки"), чтобы тот написал статью, восхваляющую протеже Вайнштейна - фильм "Банды Нью-Йорка", и попросил Академию наградить "Оскаром" его режиссера Мартина Скорсезе.

Время новых правил игры

Голливудский календарь в преддверии церемонии награждения "Оскара" заполнен частными ужинами, обедами и другими событиями, во время которых речь идет только о премии. Разница с кампанией в поддержку актрисы Райзборо в том, что она проходила не за закрытыми дверями VIP-мероприятий, а публично в - Интернете, где все могли ее увидеть и принимать в ней участие.

Правила Академии, ограничивающие прямое лоббирование, были разработаны для так называемой "аналоговой эры": любой, кто хотел прорекламировать своего претендента на "Оскара", должен был заказать рекламные щиты или разместить соответствующую рекламу в СМИ.

В век социальных сетей грань между публичным и частным, между личным мнением и рекламой стирается. Вместо того, чтобы критиковать кампанию в поддержку номинации британской актрисы за умелое продвижение своих идей в Сети, Академии "Оскара" в пору адаптировать свои правила к веку цифровых технологий, считают эксперты и кинокритики.

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