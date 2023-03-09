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Кадр из фильма "На Западном фронте без перемен"
Кадр из фильма "На Западном фронте без перемен" (2022 год)Фото: Reiner Bajo/dpa/Netflix/picture alliance
ЛитератураГермания

Немцы раскупают антивоенный роман Ремарка

Вера Фридрих
1 ч. назад

Повышенный интерес к роману Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" издатели связывают с успехом немецкой экранизации, претендующей в этом сезоне на премию "Оскар" сразу в девяти категориях.

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С сентября 2022 года немецкое издательство со штаб-квартирой в Кельне Kiepenheuer & Witsch отмечает повышенный интерес к роману Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque) "На Западном фронте без перемен", сообщило 9 марта информационное агентство dpa. Особенно популярно более бюджетное издание в мягкой обложке стоимостью 10 евро, выпущенное в 2014 году к 100-летию с момента начала Первой мировой войны.

Обложка книги
Обложка книгиФото: Kiepenheuer & Witsch/dpa/picture alliance

Спрос вырос с того момента, как пресса активно начала писать о новой экранизации романа - фильме "На Западном фронте без перемен", снятом немецким режиссером Эдвардом Бергером (Edward Berger), предполагают издатели. Картина номинирована на премию "Оскар" в девяти категориях, что подогревает интерес и к фильму, и к первоисточнику. В январе и феврале этого года продажи увеличились втрое по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. 

Книга Эриха Марии Ремарка была впервые опубликована в 1929 году и стала, как написано на сайте издательства, "важнейшим немецким романом о Первой мировой войне". История 19-летнего добровольца, отправившегося на фронт прямо со школьной скамьи, шокирует каждого нового читателя: жестокость бойни и бессмысленные смерти еще не успевших начать жить молодых людей - вместо первоначального энтузиазма. "Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов", - писал Ремарк в предисловии.

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