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Зеленский на открытии Берлинале
Зеленский на открытии БерлиналеФото: Fabrizio Bensch/REUTERS
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Владимир Зеленский выступил на открытии Берлинале

Даниил Сотников
1 ч. назад

Президент Украины обратился по видеосвязи к гостям Берлинале, призвав однозначно заявить о своей поддержке Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением по видеосвязи на открытии берлинского международного кинофестиваля Берлинале в четверг, 16 февраля. "Может ли искусство быть вне политики, может ли кино быть вне политики, когда существует политика агрессии, когда идет тотальная война? Такова политика сегодняшней России", - сказал он. "Культура выбирает сторону, когда решает выступить против зла, и сторону, когда молчит и фактически помогает злу", - продолжил Зеленский.

Украинский лидер призвал кинематографистов и артистов однозначно заявить о своей поддержке Украины, подчеркнув, что кино может преодолевать барьеры - "реальные и идеологические". В свой речи Зеленский напомнил о фильме Вима Вендерса (Wim Wenders) "Небо над Берлином", предрекшем конец разделения Германии.

Руководители Берлинале выразили солидарность с Украиной

Россия, продолжил Зеленский, "возводит стену между Украиной и Европой, между свободой и рабством, цивилизацией и террором". Искусство не может оставаться равнодушным, потому что в тишине "голос зла становится только громче и убедительнее", заключил он.

Ранее руководители Берлинале Карло Шатриану и Мариэтт Риссенбек  объяснили, что пригласили Зеленского выступить на открытии фестиваля, чтобы "выразить солидарность с народом Украины в его борьбе за независимость" и "решительно осудить российскую агрессивную войну против Украины". "Наши мысли и сочувствие с жертвами, страдающим населением, миллионами покинувших Украину и артистами, которые остались защищать страну и продолжают снимать войну", - говорится в их заявлении.

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