Генштаб ВСУ: РФ применила ночью против Украины 14 дронов

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 февраля.

На 369-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 27 февраля (время московское).

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По всей территории Украины утром 27 февраля была объявлена воздушная тревога. В 8.25 по местному времени сирены зазвучали в Киеве и центральных областях страны. Отбой тревоги начали давать в 9.23 в столице, а также в Винницкой области. Еще через несколько минут угрозу отменили по всей Украине.

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны Украины сбили, по предварительным данным, 11 выпущенных Россией беспилотных летательных аппаратов, всего во время воздушной атаки россияне применили 14 беспилотников, сообщил в соцсети Facebook Генеральный штаб ВСУ. Девять дронов были сбиты в воздушном пространстве вокруг Киева, по данным председателя городской военной администрации Сергея Попко. "По предварительной оценке, враг применил барражирующие боеприпасы "Shahed". Атака дронов осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель - истощить нашу ПВО. Поэтому ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих пять с половиной часов. По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры", - написал Попко в Telegram-канале.

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В результате российских ударов по городу Хмельницкий в ночь на 27 февраля один человек погиб и еще четыре были ранены, сообщил в Telegram-канале глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. Кроме того, пострадали гражданские дома. Утром спасатели продолжали тушить пожары. В свою очередь мэр Хмельницкого Александр Симчишин уточнил, что погибший - сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и что трагедия произошла во время выполнения им служебного долга.

ISW: Минобороны РФ устанавливает контроль над всеми российскими подразделениями в Украине

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Министерство обороны РФ с разрешения Путина устанавливает контроль над всеми российскими подразделениями, задействованными в Украине, сообщил американский Институт изучения войны ISW. По мнению его экспертов, об этом свидетельствует ряд событий:

- Назначение генерала Валерия Герасимова командующим группировки войск РФ в Украине и подчинение ему прежнего командующего - Сергея Суровикина.

- Активное встраивание 1-го и 2-го армейских корпусов "ДНР" и "ЛНР" в российскую армию. По данным ISW, марионеточных командиров устраняют, что вызывает негативную реакцию у радикальных националистов.

- Минобороны РФ ограничивает снабжение ЧВК "Вагнер" боеприпасами и блокирует вербовку заключенных.

- Герасимов снял с ЧВК "Вагнер" ответственность за Бахмут, вводит в этот район подкрепления российских регулярных войск и приказал официальным российским каналам использовать эвфемизм, не используя название ЧВК.

- Минобороны России пытается ограничить деятельность блогеров на фронте и вводит новые правила оперативной безопасности и дисциплины.

По мнению ISW, "усилия Путина подготовить население РФ к длительной войне показывают, что он осознал, что только Минобороны РФ может удерживать большие механизированные силы, необходимые для достижения его целей в Украине".

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В Вашингтоне убеждены, что рано или поздно украинский конфликт будет решен за столом переговоров, и видят свою задачу в усилении переговорных позиций Украины, передавая ей вооружения, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Наша задача - дать козыри украинцам на поле боя, чтобы у них было больше аргументов за столом переговоров", - сказал Салливан в воскресенье в интервью NBC. Он заверил, что США по-прежнему считают, что Украина должна пытаться вернуть себе территории "на востоке и на юге".

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян в трех сферах. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

В первом указе говорится о санкциях в отношении четырех представителей спортивной индустрии РФ - легкоатлетки и олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, пловца и члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова, президента Олимпийского комитета РФ Виталия Смирнова, президента Федерации тенниса РФ и члена МОК Шамиля Тарпищева.

Второе решение касается 109 физических и 7 юридических лиц. Среди них благотворительный фонд "Гольфстрим", общероссийская общественная организация "Российский красный крест", автономная некоммерческая организация "Дом для мамы" и другие.

В третьем санкционном списке - 164 физических и юридических лиц, причастных к российской частной военной компании "Вагнер". Под ограничения, в частности, попали две дочери основателя ЧВК Евгения Пригожина - Полина и Вероника.

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Мостоукладчик Biber (фото из архива) Фото: Patrik Stollarz/AFP via Getty Images

Германия передала Украине еще шесть бронированных мостоукладочных машин Biber, 20 тысяч аптечек, 8 грузовиков Zetros и 10 зимних маскировочных сеток. Об этом свидетельствует обновленный список поставок Украине, опубликованный на сайте правительства ФРГ.

Зеленский уволил командующего ООС в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Эдуарда Москалева с должности командующего Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Причины отставки не указаны. Москалев был назначен командующим ООС в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину. Он сменил на этом посту Александра Павлюка, который возглавил Киевскую областную военную администрацию.

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В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 27 февраля была объявлена воздушная тревога. Киевская областная военная администрация (ОВА) сообщила, что "над регионом обнаружены вражеские воздушные цели", работает противовоздушная оборона. Как уточнил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, ПВО работает в Броварском и Бориспольском районах Киевской области. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что область атакуют дроны-камикадзе "Шахеды", ПВО "успешно" работает. В Хмельницком прогремели взрывы, рассказал глава ОВА Сергей Гамалий. Подробностей он не привел. Телеканал "Суспільне" также сообщил о звуках взрывов в Запорожье.

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Владимир Зеленский и Фейсал бин Фархан Аль Сауд в Киеве Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил украинский лидер, это первый официальный визит главы МИД Саудовской Аравии за всю историю дипломатических отношений двух стран. "Спасибо за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности", - написал Зеленский в Telegram-канале. В рамках визита были подписаны два документа, которые формализовали предоставление Украине пакета помощи в размере 400 млн долларов: гумпомощи на 100 млн долларов и нефтепродуктов на 300 млн долларов, сообщил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

США, Германия и Польша могут провести совместные маневры

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Вашингтон ведет переговоры с Берлином и Варшавой о проведении совместных военных маневров в Польше в ответ на угрозу восточной границе НАТО со стороны России, заявил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). Выступая в эфире общественно-правового телеканала ARD, Писториус сообщил, что в настоящее время учения "рассматриваются", не приведя никаких других подробностей. По его словам, военные маневры в стране, граничащей с Украиной, послужили бы "очень четким" сигналом союзникам по НАТО, а также и президенту России Владимиру Путину. НАТО "далеко не так слаба, как долгое время считал" Путин, сказал глава Минобороны ФРГ, отметив, что альянс "намного сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году", до вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года. Тем не менее "для стран Восточной Европы, таких как Польша, страны Балтии, Словакия и другие, важно видеть, что Германия как самый важный европейский член альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства", добавил Писториус.

Хроника событий 25 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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