Фридрих Мерц намерен сделать ФРГ ведущей средней державой

Кандидат на пост канцлера ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в случае победы на выборах намерен тверже отстаивать интересы Германии в сфере внешней политики и уверенно вести себя с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. "Мы должны из спящей средней державы вновь стать ведущей средней державой", - сказал он в интервью изданию Stern, выдержки из которого в воскресенье, 10 ноября, публикует агентство Reuters.

"Мы в Германии до сих пор еще никогда достаточно ясно не формулировали свои интересы, и мы должны изменить это. Американцы гораздо агрессивнее. Не должно быть так, что выигрывает только одна сторона, нужно заключить соглашения, выгодные для обеих сторон. Трамп назвал бы это сделкой", - пояснил христианско-демократический политик.

Мерц - за взаимовыгодные сделки с США

Мерц привел конкретный пример: "Скажем, мы по необходимости закупаем американские истребители F-35, но тогда они должны получать техобслуживание у нас, и мы получим необходимые для этого заводы. Это было бы хорошей сделкой для обеих сторон. Я наблюдаю за Трампом, разговариваю со многими людьми, которые хорошо его знают. Они говорят мне: ты должен разговаривать с ним твердо и ясно".

Глава ХДС раскритиковал правительство ФРГ за ошибочное, по его мнению, отношение к выборам в США. "Федеральному правительству надо было делать ставку на переизбрание Трампа. Вместо этого МИД поставил на Камалу Харрис и тем самым занял весьма одностороннюю позицию. У Трампа хорошая память. Новая администрация США не будет прислушиваться к нынешнему федеральному правительству. Шольц стал теперь "хромой уткой" и на мировой арене", - подытожил Фридрих Мерц.

Зёдер готов активно сотрудничать с ХДС

Между тем председатель Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) намерен вновь тесно сотрудничать с Христианско-демократическим союзом в случае победы на выборах. "Мы готовы. Мы кардинально обновили наши программы, и у нас теперь ясные программы действий по экономике, энергетической политике, ограничению миграции и развитию промышленности и бундесвера", - сказал христианско-социальный в интервью еженедельнику Bild am Sonntag.

Зёдер призвал канцлера ФРГ Шольца как можно скорее поставить вопрос о доверии своему правительству. "Когда правительство постиг крах, нужно сразу же открыть путь к проведению новых выборов. Иначе возникает впечатление, что ведомство федерального канцлера хотят превратить в предвыборный штаб. Это стало бы ошибкой, недостойной демократии, и затягиванием с решением вызовов предстоящего времени", - подчеркнул председатель Христианско-социального союза (ХСС).

В то же время Маркус Зёдер считает единственным возможным партнером в будущей коалиции социал-демократов. Он прохладно отнесся к желанию председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner) возглавлять министерство финансов и в будущем правительстве.

"Я ценю Кристиана Линднера. Но и он наделал много ошибок в этом "светофорном правительстве". Могу посоветовать лишь одно: дистанцироваться, взять паузу. Возвращение никогда не исключается. Но просто продолжать, как раньше, - к такому варианту я отношусь скептически", - сказал баварский премьер.

Распад правительственной коалиции в Германии

В минувшую среду, 6 ноября, федеральный канцлер Германии социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) объявил о том, что вынесет 15 января 2025 года на голосование в бундестаге вопрос о доверии его правительству - чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы. Ранее в тот же день Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner), который является председателем Свободной демократической партии (СвДП). Свое решение он объяснил тем, что Линднер на посту министра "блокировал законы не имеющими отношения к делу требованиями" и "слишком часто подрывал доверие". "Как канцлер, я не могу этого терпеть", - заявил Шольц.

В ночь на 7 ноября почти все министры - члены СвДП заявили, что сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза-90"/"зеленых", развалилась. Оппозиция настаивает на более раннем сроке голосования в парламенте о доверии правительству Шольца и скорейшем проведении досрочных выборов в бундестаг.