Вывод американских военных их Германии: что говорят немцы (12.08.2020)

Авиабаза США в Шпангдалеме на западе Германии считается одной из самых современных в Европе. После объявления о выводе части американских войск из ФРГ, мнения местных жителей по этому поводу разделились.