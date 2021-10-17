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F-16

Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - один из самых распространенных боевых самолетов в мире. Состоит на вооружении 25 стран, в том числе стран НАТО.

F-16 - самый массовый истребитель четвертого поколения.

22.12.2020 Iraq: A U.S. Air Force F-16 Fighting Falcon fighter aircraft breaks away after aerial refueling from a KC-135 Stratotanker during a patrol as part of Operation Inherent Resolve December 22, 2020 over Iraq. Iraq Airspace Iraq - ZUMAp138 20201222_zaa_p138_023 Copyright: xSsgt.xTrevorxT.xMcbride/U.SxAirx

США могут поставить Турции истребители F-16 вместо F-35 17.10.2021

Изначально Анкара хотела приобрести 100 новейших истребителей F-35. Но США аннулировали сделку по их поставкам в связи с тем, что Турция, будучи членом НАТО, приобрела у России системы ПВО C-400.
ARCHIV 2007 ***** Bildnummer: 51931224 Datum: 20.06.2007 Copyright: imago/STAR-MEDIA Kampfflugzeug vom Typ F-16 Fighting Falcon der türkischen Luftwaffe anlässlich der NATO-Übung - ELITE 2007 - in Lechfeld, Objekte; 2007, Lechfeld, Electronic Live Training Exercise, ELITE2007, Militärübung, Militärmanöver, Manöver, Flugzeug, Kampfflugzeuge, Militärflugzeug, Militärflugzeuge, Kampfjet, Kampfjets, F16, Viper, türkisch, türkisches, türkische; , quer, Kbdig, Einzelbild, Seitenansicht, Perspektive, Deutschland, , Militaer, Staat,

Турция начала очередное наступление на курдов 25.04.2021

Турецкая артиллерия и авиация обстреляли объекты запрещенной в стране Курдской рабочей партии в городе Хаккяри у границы Ирака. Президент Эрдоган заявил об уничтожении большого числа "террористов".
08.05.2015 --- Konya --- Tigermeeting 2015 --- Tuerkische Luftwaffe v.l.: Tuerkische F-16 Foto: Neurohr/Eibner | Verwendung weltweit

Анкара и Баку опровергают обстрел турецким F-16 армянского самолета 29.09.2020

В Ереване заявили, что штурмовик СУ-25 ВВС Армении был сбит турецким истребителем, вторгнувшимся в воздушное пространство страны.

Вывод американских военных их Германии: что говорят немцы (12.08.2020) 12.08.2020

Авиабаза США в Шпангдалеме на западе Германии считается одной из самых современных в Европе. После объявления о выводе части американских войск из ФРГ, мнения местных жителей по этому поводу разделились.
02.02.2020, Syrien, Sarmin: Rauchschwaden steigen nach einem Luftangriff auf, der angeblich von Flugzeugen der russischen und syrischen Streitkräfte in der Stadt Sarmin, in der Region Idlib, ausgeführt wurde. Die Region Idlib um die Stadt Idlib ist Syriens letztes großes Rebellengebiet. Foto: Anas Alkharboutli/dpa | Verwendung weltweit

Турция вновь сбила сирийский военный самолет над Идлибом 03.03.2020

Сирийский самолет L-39 уничтожен турецким истребителем F-16, сообщило министерство обороны в Анкаре. Это уже третий сирийский самолет, сбитый над Идлибом за последние три дня.

FILE - In this Dec. 29, 2016 file photo, an Israeli Air Force F-35 plane performs during a graduation ceremony for new pilots in the Hatzerim Air Force Base near Beersheba, Israel says it has awarded a $42 million contract to Lockheed Martin to provide maintenance and training services for its fleet of F-35 fighter jets. (AP Photo/Ariel Schalit, File) |

Польша подписала контракт о закупке у США истребителей F-35 31.01.2020

Варшава приобретет 32 новейших американских истребителя в рамках модернизации своих ВВС. В оппозиции считают эту сделку слишком дорогостоящей, а самолеты F-35 - непригодными для польской армии.
RYAZAN REGION, RUSSIA - AUGUST 8, 2018: Kazakh Air Force Sukhoi Su-35 fighter jet during the Engagement of Ground Targets stage of the Aviadarts contest at Dyagilevo Airfield at the 2018 International Army Games. Marina Lystseva/TASS Foto: Marina Lystseva/TASS/dpa |

США пригрозили санкциями Египту из-за закупки истребителей Су-35 22.11.2019

Приобретение Каиром у России истребителей Су-35 грозит санкциями египетской стороне, заявил представитель Госдепартамента. Вашингтон также призывает Анкару отказаться от С-400.
epa04215636 A Polish F-16 fighter jet takes part in the NATO exercises 'Aviation Detachment' with US F-16 Fighters at the 32 Tactical Air Base in Lask, central Poland, 20 May 2014. US Air Force F-16 fighters came to Poland for extended exercises and due to the military and political conflict in Ukraine. EPA/GRZEGORZ MICHALOWSKI POLAND OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Германии разбился американский истребитель 08.10.2019

На западе Германии потерпел крушение американский истребитель. По данным СМИ, пилоту удалось спастись, а самолет рухнул вне населенной зоны.
Laage (Mecklenburg-Vorpommern): Ein Kampfflieger MIG-29G bei einer Tiefflugübung am 25.08.2003 über dem Flugplatz Rostock-Laage. Nach der Deutschen Einheit übernahm die Luftwaffe 20 einsitzige MiG 29A und vier doppelsitzige Trainer MiG-29UB von der NVA. Im Rahmen der Ausrüstung der Maschinen für den Flugbetrieb im westlichen Luftraum erhielten die Abfangjäger die Bezeichnung MiG-29G (für Germany). (ROS500-290803)

Словакия запретила полеты на истребителях советского производства 29.09.2019

Минобороны Словакии приостановило тренировочные полеты на МиГ-29 после крушения одного из истребителей на западе страны. Возможной причиной происшествия называют техническую неисправность.
epa04215636 A Polish F-16 fighter jet takes part in the NATO exercises 'Aviation Detachment' with US F-16 Fighters at the 32 Tactical Air Base in Lask, central Poland, 20 May 2014. US Air Force F-16 fighters came to Poland for extended exercises and due to the military and political conflict in Ukraine. EPA/GRZEGORZ MICHALOWSKI POLAND OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

На западе Франции потерпел крушение самолет ВВС Бельгии 19.09.2019

Бельгийский боевой самолет рухнул на поле во французском регионе Бретань. При спуске парашют одного из катапультировавшихся пилотов запутался в проводах ЛЭП.
In this Tuesday, Feb. 13, 2018 photo, an Iraqi pilot checks a U.S.- made Iraqi Air Force F-16 fighter jet at the Balad Air Base, 45 miles (75 kilometers) north of Baghdad, Iraq. The U.S.-led coalition is decreasing air support for Iraq following Baghdad's declaration of victory over the Islamic State group. American and Iraqi air force commanders say the coalition will launch fewer airstrikes in support of Iraqi forces and instead focus more on training Iraqi airmen. (AP Photo/Khalid Mohammed) |

Парламент Болгарии преодолел вето президента на закупку F-16 26.07.2019

В поддержку миллиардной сделки высказались 128 из 240 депутатов. Первый американский истребитель будет поставлен в страну в 2023 году. Полностью сделка должна быть закрыта в 2024 году.
epa03936450 Polish Air Force F-16 fighters are seen on a runway during NATO's Steadfast Jazz 2013 excercises at the 31. Tactical Air Base in Poznan-Krzesiny, near Poznan, Poland, 05 November 2013. NATO's Steadfast Jazz 2013 excercises are taking place in Poland and Latvia from 02 to 09 November. EPA/JAKUB KACZMARCZYK POLAND OUT |

Президент Болгарии ветировал покупку восьми истребителей F-16 23.07.2019

Стоимость сделки должна была составить 1,1 млрд евро. Болгария, вошедшая в НАТО в 2004 году, планировала заменить американскими самолетами устаревшие советские истребители МиГ-29.
Hacker in a hood on dark blue digital background Quelle: https://news.innogy.com/medien-center/

В Болгарии хакеры украли данные миллионов пользователей 16.07.2019

В распоряжении компьютерных взломщиков оказались сведения о налогах и других выплатах более пяти миллионов физических и юридических лиц. Глава МВД Болгарии подозревает в кибератаке россиян.
30.06.2016 + Five of six Dutch F-16 fighter jets, that joined an international coalition in the fight against the radical Islamic so-called 'Islamic State' (IS) in Iraq and Syria, break up their formation during a flyover prior to returning to the squadron's military airbase Volkel in Uden, The Netherlands, 30 June 2016. The F-16 fighter jets of the Royal Dutch Air Force ended their contribution to the international coalition against IS. The team of six planes and crew was deployed in the region since October 2014.- Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/R. Van Lonkhuijsen

Натовский истребитель приблизился к самолету министра обороны РФ 21.06.2017

F-16 над Балтийским морем приблизился к самолету, в котором министр обороны Шойгу летел в Калининград. Это не первый подобный инцидент в этом регионе за последние недели.
ARCHIV 2009 n*** A pilot waves from the cockpit of a US F16 fighter jet as he taxis after returning to Bagram air base after flying a mission on November 21, 2009. AFP PHOTO/BONNY SCHOONAKKER (Photo credit should read Bonny Schoonakker/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/B. Schoonakker

США начали новый этап испытаний ядерной бомбы 15.04.2017

Американские военные провели первые квалификационные испытания 12-й модификации ядерной бомбы B61. Тесты проводились без ядерного заряда.
A picture released 30 December by the US Air Force shows an F-16C flying over Iraq in support of Operation Northern Watch. A US F-16 fighter fired a missile over the northern no-fly zone after the jet was targeted by Iraqi radar, the White house said 07 January 1999. dpa COLOR |

ВВС Ирака нанесли удар по позициям "Исламского государства" в Сирии 24.02.2017

Иракские истребители F-16 нанесли удар по позициям ИГ в Сирии в качестве ответа за теракты в Багдаде, заявил иракский премьер. Операция была согласована с Дамаском.
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