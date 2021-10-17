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Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - один из самых распространенных боевых самолетов в мире. Состоит на вооружении 25 стран, в том числе стран НАТО.
F-16 - самый массовый истребитель четвертого поколения.
Изначально Анкара хотела приобрести 100 новейших истребителей F-35. Но США аннулировали сделку по их поставкам в связи с тем, что Турция, будучи членом НАТО, приобрела у России системы ПВО C-400.
Турецкая артиллерия и авиация обстреляли объекты запрещенной в стране Курдской рабочей партии в городе Хаккяри у границы Ирака. Президент Эрдоган заявил об уничтожении большого числа "террористов".
В Ереване заявили, что штурмовик СУ-25 ВВС Армении был сбит турецким истребителем, вторгнувшимся в воздушное пространство страны.
Авиабаза США в Шпангдалеме на западе Германии считается одной из самых современных в Европе. После объявления о выводе части американских войск из ФРГ, мнения местных жителей по этому поводу разделились.
Сирийский самолет L-39 уничтожен турецким истребителем F-16, сообщило министерство обороны в Анкаре. Это уже третий сирийский самолет, сбитый над Идлибом за последние три дня.
Варшава приобретет 32 новейших американских истребителя в рамках модернизации своих ВВС. В оппозиции считают эту сделку слишком дорогостоящей, а самолеты F-35 - непригодными для польской армии.
Приобретение Каиром у России истребителей Су-35 грозит санкциями египетской стороне, заявил представитель Госдепартамента. Вашингтон также призывает Анкару отказаться от С-400.
На западе Германии потерпел крушение американский истребитель. По данным СМИ, пилоту удалось спастись, а самолет рухнул вне населенной зоны.
Минобороны Словакии приостановило тренировочные полеты на МиГ-29 после крушения одного из истребителей на западе страны. Возможной причиной происшествия называют техническую неисправность.
Бельгийский боевой самолет рухнул на поле во французском регионе Бретань. При спуске парашют одного из катапультировавшихся пилотов запутался в проводах ЛЭП.
В поддержку миллиардной сделки высказались 128 из 240 депутатов. Первый американский истребитель будет поставлен в страну в 2023 году. Полностью сделка должна быть закрыта в 2024 году.
Стоимость сделки должна была составить 1,1 млрд евро. Болгария, вошедшая в НАТО в 2004 году, планировала заменить американскими самолетами устаревшие советские истребители МиГ-29.
В распоряжении компьютерных взломщиков оказались сведения о налогах и других выплатах более пяти миллионов физических и юридических лиц. Глава МВД Болгарии подозревает в кибератаке россиян.
F-16 над Балтийским морем приблизился к самолету, в котором министр обороны Шойгу летел в Калининград. Это не первый подобный инцидент в этом регионе за последние недели.
Американские военные провели первые квалификационные испытания 12-й модификации ядерной бомбы B61. Тесты проводились без ядерного заряда.
Иракские истребители F-16 нанесли удар по позициям ИГ в Сирии в качестве ответа за теракты в Багдаде, заявил иракский премьер. Операция была согласована с Дамаском.
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