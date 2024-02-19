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Марк Рютте: Давайте перестанем ныть по поводу Трампа

Роман Гончаренко
19 февраля 2024 г.

После победы Украины Западу рано или поздно придется сесть за стол переговоров вместе с США и Россией по поводу общих договоренностей о безопасности, уверен премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк РюттеФото: Johanna Geron/REUTERS

Европе необходимо усиленно инвестировать в укрепление обороноспособности, наращивать производство вооружений и делать больше для поддержки Украины. Об этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в интервью DW в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

DW: Выступая в Мюнхене, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не надо спрашивать Украину, когда закончится эта война. Спросите себя, почему российский президент Путин до сих пор может ее продолжать. А еще, по словам Зеленского, Запад проявляет непонятную сдержанность, не давая Украине всего, что ей нужно. Согласны ли вы с ним?

Марк Рютте: Он прав. Однако, по моему мнению, Западу удалось за последние два года сделать больше. Речь идет о поставках в Украину танков Leopard и другого военного оборудования, которое было крайне важно для ведения боевых действий.

- Приближается вторая годовщина российского вторжения в Украину. Хотя война началась фактически десять лет назад. По крайней мере, последние два года мы слышали голоса экспертов и политиков о том, что Запад должен дать Украине все, что ей требуется. Но этого не происходит. Почему?

- Я думаю, что это происходит. Но, конечно, Украина хочет большего. Возьмем, к примеру, Нидерланды. Мы решили после некоторых дебатов отправить наши истребители F16 в Украину. Вместе с Данией, Великобританией и другими странами. Это масштабное событие, что признают и в Украине.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте показывает президенту Украины Владимиру Зеленскому истребители F16
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте показывает президенту Украины Владимиру Зеленскому истребители F16 Фото: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Но, конечно, всегда будут споры о следующей системе вооружений: должна ли она поставляться в Украину или нет. Я думаю, что настроение на Западе таково, что мы должны быть нацелены на будущее и делать это.

- Вы упомянули F16. Как идет подготовка украинских пилотов и когда истребители будут переданы Украине?

- На данный момент все происходит очень быстро, и мы готовим самолеты к передаче. Но точную дату я пока назвать не могу.

- В Германии и в других европейских странах идут дебаты на фоне грядущих президентских выборов в США. Трамп заявил, что может не поддержать некоторые европейские страны, если они не будут тратить достаточно средств на оборону. Теперь обсуждается вопрос о том, что  Европе необходимо свое ядерное оружие, чтобы она не зависела от США. Также ведутся споры о том, что НАТО следует готовиться к возможной войне с Россией. Складывается впечатление, что Запад скорее готов смириться с поражением Украины, но не отдать все оружие, которое у него есть сейчас.

- Прежде всего я бы сказал: давайте перестанем стонать и ныть по поводу Трампа. Потому что мы не знаем, кто будет следующим президентом США. Нам нужно инвестировать в нашу оборону, резко наращивать производство оружия и делать больше для поддержки Украины. Это не имеет никакого отношения к Трампу. Это имеет отношение к США, Канаде, Исландии, Норвегии, Великобритании, ЕС, странам НАТО. Всем нам необходимо убедиться, что мы остаемся в безопасности, что наши ценности защищены и наша оборона находится на должном уровне.

- Здесь в Германии во время холодной войны был размещен значительный контингент иностранных войск: американские, британские, французские. Они способствовали поддержанию мира в Европе. Как вы думаете, когда война в Украине закончится, войска НАТО могут быть размещены там? И отправили бы Нидерланды свои войска в Украину?

- Я думаю, не стоит забегать далеко вперед. Прежде всего надо убедиться, что Украина выиграет войну, что Россия проиграет. И когда бы ни зашла речь о переговорах между Украиной и Россией, единственным, кто может инициировать эти переговоры, является Зеленский.

Если этот момент наступит, нам в любом случае придется сесть за стол переговоров вместе с  США и Россией по поводу общих договоренностей о безопасности между Западом и Россией. Но это, боюсь, случится значительно позже. И сегодня я не могу просто рассуждать о том, где чьи войска будут размещены.

- Но, если некоторые части Украины останутся оккупированными Россией, могут ли войска альянса или какой-либо страны НАТО быть размещены в Украине?

- Все, что мы делаем сейчас, направлено на то, чтобы Украина победила в этой войне. И я не хочу рассуждать о каком-либо другом исходе.

- Несколько дней назад стало известно о смерти Алексея Навального. Как на это отреагировали западные лидеры, с которыми вы общались?

- Россия несет ответственность за это. Путин несет за это ответственность. Произошедшее с Навальным показывает, что человечности, свободе, демократии, свободной прессе нет места в нынешней России.

Я думаю, смерть Навального - это признак слабости страны, этого президента и этой администрации. Потому что президент не может позволить даже одному человеку быть голосом надежды для других людей в его стране.

Это ужасная новость для всех нас. Но прежде всего для его жены, семьи и друзей.

Смотрите также:

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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