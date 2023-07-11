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Кристоф Хойсген: Надо поставлять Украине еще больше оружия

Кристин Мхундва
7 мин. назад

Во время саммит НАТО председатель Мюнхенской конференции по безопаности объяснил DW, почему Украину нужно как можно скорее принять в альянс и когда Россия пойдет на дипломатическое решение конфликта.

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Плакат с символикой саммита НАТО в Вильнюсе
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/IMAGO

В кулуарах проходящего в Вильнюсе саммита НАТО DW взяла интервью у председателя Мюнхенского конференции по безопасности Кристофа Хойсгена (Christoph Heusgen), расспросив о том, как он оценивает перспективы вступления Украины в альянс, что думает о поставках Киеву истребителей F-16 и каким видит завершение войны Украины и России.

DW: Членство Украины в НАТО является важной частью неформальных переговоров на этом саммите. Вы высказались за то, чтобы Украина как можно скорее вступила в альянс. Как далеко вы хотели бы продвинуться на этом саммите, чтобы увидеть, что НАТО поставило Украину на путь членства?

Кристоф Хойсген: Вы должны отдавать себе отчет в том, чем я занимался раньше. В 2008 году я был советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), и в 2008-м мы говорили (на саммит НАТО в Бухаресте. - Ред.), что сейчас не тот момент (для предоставления Киеву ПДЧ по вступлению альянс. - Ред.), Украина к этому не готова, народ не поддерживает. Поэтому в 2008 году они не получили членства.

Кристоф Хойсген во время интервью DW
Кристоф Хойсген во время интервью DWФото: Christine Mhundwa/DW

Сегодня ситуация совершенно иная. Украина - это народ, который поддерживает ее заявку. Они хотят быть частью НАТО. И я думаю, что мы должны пойти так далеко, как только сможем. Что это означает? Это означает, что они не могут стать членами НАТО прямо сейчас, потому что из-за обязательства выступать на их стороне (ст. 5 Договора о создании НАТО, касающаяся взаимной обороны. - Ред.) это втянет альянс непосредственно в войну (России и Украины. - Ред.).

Но на этом саммите, я надеюсь, что это все же случится, Украину могут пригласить стать частью организации. А затем новый совет НАТО-Украина решит формальности - как нам действовать дальше? Какова повестка дня? Какие условия еще должны быть выполнены, так как мы должны сделать огромный шаг вперед по сравнению с тем, где мы сейчас находимся.

- Вы слышите все это от многих членов НАТО. Но почему все еще есть нежелание такого шага со стороны Вашингтона и Берлина?

- Что касается Вашингтона, то я думаю, что вам нужно посмотреть на ситуацию, в которой оказались США. В Соединенных Штатах сложилась ситуация, когда администрация хотела сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе. Но была втянута в эту войну Россией - поставками (Украине. - Ред.) оружия в значительных объемах.

Я не знаю, я не хочу знать, где бы мы находились без поддержки США. И я думаю, что один из расчетов в Вашингтоне состоит в том, что если мы сейчас снова расширим НАТО за счет членства Украины, то, прежде всего, Соединенные Штаты должны быть тверды в своем решении действительно сделать это так, чтобы люди в это поверили.

Поэтому американцы должны взять на себя обязательство также и в будущем не остаться в стороне, если Россия снова атакует Украину. Я думаю, что более или менее публично они (американцы. - Ред.) просят, чтобы европейцы сделали шаг навстречу, чтобы европейцы наконец-то выполнили то, что они обязались сделать еще в 2014 году - выделяли 2% от ВВП на оборону, чтобы в случае кризиса не получилось опять так, что США придется нести самое большое бремя.

- Вернемся к войне, сейчас бушующей в Европе. Контрнаступление Украины продвигается очень медленно. Что может сделать НАТО, чтобы помочь украинским солдатам, сражающимся на фронте, добиться успехов? На данный момент мы знаем, что россияне зарылись в землю, потому что у них было на это время. Поставки оружия Киеву идут очень медленно.

- Да, действительно. Было бы прекрасно, если бы украинцы имели возможность получить оружие и начать контрнаступление раньше. Сейчас единственный путь вперед - это продолжать поддерживать Украину и продолжать поставлять ей оружие, больше оружия, истребители, ракеты большей дальности, чтобы она могла успешно продолжать свое контрнаступление. Потому что я вижу в этом единственное решение, дипломатическое решение, которое Россия понимает - она не может выиграть эту войну, Россия понимает, что находится в обороне. И в этот момент Путин готов к переговорам.

- Я хочу очень коротко спросить о F-16. Вы говорили об поставках истребителей. Мы знаем, что украинских пилотов обучают летать на них. Почему обязательство отправить и доставить эти истребители Киеву выполняется так медленно?

- Ну, тут то же самое, что и с другим оружием. Вы знаете, как мы, немцы, вели себя с поставками танков Leopard. Вы знаете, для нас это была кардинальная перемена позиции - отправить оружие и танки в зону конфликта. И было огромное нежелание и в начале, и в конце. Мы поставили.

То же самое и с истребителями. Что ж, до этот шага очень далеко. Люди говорят в начале - нет, мы не можем. Но постепенно люди понимают - нет, мы должны это сделать. А так, думаю, рано или поздно мы увидим F-16 в зоне боевых действий - с опозданием, но надеюсь не слишком поздно.

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