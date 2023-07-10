Париж поставит Украине ракеты ракеты большой дальности

На 503-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 11 июля (время московское).

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил что Париж поставит Украине ракеты большой дальности. Это позволит стране лучше защищаться от российского нападения, обосновал свое решение французский лидер. "Я принял решение увеличить поставки оружия и техники, чтобы дать украинцам возможность наносить дальние удары, придерживаясь при этом нашей доктрины, позволяющей Украине защищать свою территорию", - сказал Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюс. Информацию о количестве и типе ракет президент Франции не уточнил. По данным агентства AFP, речь идет о ракетах SCALP.

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Президент США Джо Байден намерен добиться продажи Турции истребителей F-16. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе во вторник, 11 июля, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Байден уверен, что получение Турцией истребителей отвечает национальным интересам как США, так и НАТО. "Он намерен продвигаться вперед в осуществлении этой передачи в консультации с Конгрессом", - цитирует Салливана агентство dpa.

Венгрия поддержала вступление Швеции в НАТО

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Венгрия подтвердила, что поддерживает вступление Швеции в НАТО. По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, соответствующая ратификация - "теперь лишь технический вопрос". Венгерское правительство неоднократно заявляло, что не будет возражать против присоединения Швеции к альянсу после того, как его одобрит Анкара. Вечером 10 июля Турция сняла вето, а президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что направит заявку Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент для ратификации. Венгрия и Турция стали последними странами альянса, которые дали согласие на присоединение Швеции к этому военному блоку.

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Нет никаких признаков того, что наемники ЧВК "Вагнер" находятся в Беларуси, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в настоящее время там не наблюдается никаких передвижений. После неудавшегося мятежа Евгения Пригожина появилась информация о том, что основатель ЧВК "Вагнер" и боевики группировки получат прибежище в Беларуси. Это вызвало беспокойство не только у Украины, но и у стран - членов НАТО, граничащих с Беларусью: Польши, Литвы и Латвии. Однако несколько дней назад в Минске заявили, что Пригожин и его наемники находятся в России.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что на саммите в Вильнюсе Киеву будет передано "четкое и позитивное послание на пути к членству в Североатлантическом альянсе". Однако приглашения вступить в НАТО, которого добивается президент Владимир Зеленский, Украина пока не получит: против этого выступают, в частности, США и Германия.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в очередной раз исключил возможность немедленного вступления Украины в НАТО. Одна из главных причин состоит в том, что это втянуло бы альянс в немедленную войну с Россией. Салливан также добавил, что пока что не разработана четкая "дорожная карта" для присоединения Украины.

Союзники по НАТО могут устранить некоторые препятствия на пути Украины к вступлению в альянс, отказавшись от формальной процедуры вступления, но Вашингтон, Берлин и некоторые другие страны настаивают на проведении реформ в военном секторе и борьбе с коррупцией.

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Парламент Турции может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели, сообщил телеканал CNN Türk.

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Два беспилотника ударили по зданию в одном из портов Одесской области, сообщили в оперативном командовании Сухопутных войск ВСУ "Юг". Из-за падения обломков загорелись два портовых терминала, один из них для зерна. Пожар потушен, пострадавших нет.

США предупредили Россию об ответственности в случае катастрофы на Запорожской АЭС

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США предупредили Кремль о неизбежной ответственности в случае ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь государственного департамента США Мэтью Миллер. "Российское руководство должно тщательно подумать, хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы, потому что если это произойдет, международное сообщество абсолютно точно привлечет Россию к ответственности", - сказал Миллер. Вашингтон внимательно следит за развитием событий вокруг ЗАЭС. "Мы считаем, что МАГАТЭ должно иметь полный доступ ко всем частям АЭС, и Россия должна способствовать этому на месте", - отметил представитель Госдепартамента.

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НАТО должна создать постоянные военные базы вдоль границы с Россией. Об этом в интервью изданию The Times заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По мнению политика, Основополагающий договор между РФ и Альянсом, который запрещал это делать, утратил силу после нападения России на Украину.

++06.45++

Российский обстрел Киева стал вторым за июль. По предварительной информации, по украинской столице были выпущена иранские дроны "Shahed". "Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны", - сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

Эксперты: ВСУ окружают российские войска в Бахмуте

++06.00++

По всей видимости, ВСУ удается постепенно окружать российские силы в Бахмуте и окрестностях города, пишет в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW). "Как украинские, так и российские источники в последние дни сообщали, что Украина укрепляет позиции в районе Бахмута и на его юго-западных флангах, включая местности, которые могут дать украинским силам огневое преимущество", - пишут аналитики ISW. Украинское контрнаступление на этом направлении может реально угрожать российскому контролю над Бахмутом, но пока слишком рано предсказывать освобождение города, подчеркивается в сводке.

В общей сложности за пять недель с начала контрнаступления ВСУ удалось освободить 253 квадратных км на различных направлениях – это больше, чем российские силы оккупировали во время зимнего наступления, подсчитал ISW.

++05.00++

В Киеве и Киевской области второй раз за ночь объявлена воздушная тревога. "В области опасность применения вражеских БПЛА. Силы противовоздушной обороны уже действуют", - сообщили в Киевской областной военной администрации.

++04.20++

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут встречу на саммите НАТО, пишет издание Politico со ссылкой на источники. По данным собеседников, знакомых с планами Байдена, встреча президентов запланирована на 12 июля, но пока окончательно не согласована.

В ходе переговоров американский президент попытается убедить Зеленского, что устранение некоторых бюрократических препятствий и значительные гарантии безопасности от США и некоторых союзников по НАТО - это максимум, который Киев может получить в Вильнюсе, пишет Politico.

Великобритания расширяет производство снарядов

++03.00++

Великобритания расширяет мощности по производству артиллерийских снарядов на фоне поставок их Украине, сообщает агентство Reuters. Ожидается, что премьер-министр Риши Сунак на саммите НАТО в Литве объявит об увеличении британских мощностей по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов в восемь раз. Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems уже получила соответствующий заказ на сумму 222 млн евро, сообщило правительство страны.

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Президент Польши Анджей Дуда исключил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, обвинив его, в том числе "в бесчеловечном обращении с собственными войсками". В интервью изданиям Bild, Welt и Politico Дуда назвал Путина человеком "с которым нельзя вести никаких переговоров" и который "подвержен уголовному преследованию". Президент подчеркнул, что не изменит своей позиции, "пока Россия не продемонстрирует решимость уважать международное право".

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Украина станет членом НАТО после окончания войны, заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, посвященном саммиту альянса. "Все всё понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в альянсе. Не сейчас - сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас", - заявил Зеленский.

"Сейчас еще идет работа над вордингом, то есть над конкретными словами такого подтверждения, но мы уже понимаем факт - Украина будет в альянсе, мы работаем над тем, чтобы алгоритм членства стал максимально ясным и быстрым", - подчеркнул президент.

Хроника событий 10 июля 14.00 - 23.59>>>

Хроника событий 10 июля 00.00 - 13.59 >>>

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