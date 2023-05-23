  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп БоррельФото: European Union
ПолитикаЕвропа

ЕС поставил Украине одну пятую обещанных снарядов

Ксения Польская
1 ч. назад

220 000 артиллерийских снарядов и 1300 ракет передали страны ЕС Киеву в рамках первого этапа плана срочных поставок боеприпасов. Ожидается, что до конца мая это число значительно вырастет, сказал Жозеп Боррель.

https://p.dw.com/p/4Rir1

Европейский Союз уже передал Украине 220 000 артиллерийских снарядов и 1300 ракет в рамках программы срочных совместных закупок боеприпасов для Киева на сумму 800 млн евро. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по обороне. Таким образом, украинская сторона уже получила более одной пятой от обещанного Евросоюзом миллиона снарядов в течение двенадцати месяцев. 

На эти цели Брюссель выделил один миллиард евро из Европейского фонда мира (ЕФМ). Средства предназначены для частичного возмещения стоимости боеприпасов странам ЕС, передавшим Киеву боеприпасы из собственных резервов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года. Боррель выразил уверенность, что до конца срока страны поставят Украине еще больше снарядов.

Еще один миллиард евро из ЕФМ будет выделен на предоставление ВСУ артиллерийских снарядов калибра 155 мм и, при необходимости, ракет, которые будут совместно закуплены странами-членами ЕС у европейской оборонной промышленности, заявил Совет ЕС. Это второй этап программы совместных закупок боеприпасов для Украины. Контракты на закупки или заказы на поставку должны быть заключены до 30 сентября 2023 года через Европейское оборонное агентство (EDA) или в рамках совместных проектов по закупкам под руководством любой страны Евросоюза. В Евросоюзе решили, что в рамках этой программы артиллерийские снаряды и ракеты следует приобретать только у компаний в ЕС и Норвегии. 

Третья часть плана заключается в наращивании мощностей оборонной промышленности в странах ЕС для нужд их армий и дальнейших поставок Украине. 

Новую военную помощь Киеву по-прежнему блокирует Будапешт

На заседании Совета ЕС по обороне 23 мая министрам не удалось утвердить выплату Украине нового транша военной помощи на общую сумму 500 млн евро из ЕФМ, поскольку это решение блокирует Венгрия. "Надеюсь, что препятствия для его утверждения будут устранены на этой неделе", - сказал верховный дипломат ЕС.

Многие главы Минобороны осудили такое поведение Будапешта и назвали его реакцию непропорциональной. Камнем преткновения стал венгерский банк OTP, который Украина внесла в список "Международных спонсоров терроризма". Венгерские власти добиваются исключения его из списка и блокируют не только помощь Украине, но и одиннадцатый пакет санкций в отношении России. Тем не менее, по словам Борреля, министры всех 27 стран Евросоюза выразили готовность продолжать поддерживать Киев. Уже 20 тысяч украинских военных прошли обучение в рамках специальной миссии ЕС, сообщил Боррель. Накануне он привел цифру в 15 тысяч. К концу 2023 года Брюссель планирует обучить 30 тысяч украинских военных, что вдвое превышает первоначальную цель Евросоюза. 

Кроме того, страны ЕС и сам Евросоюз уже выделили Украине военной помощи на 10 млрд евро, из которых 5,6 млрд - из ЕФМ. 

Боррель перепутал Белгород с Белградом

На пресс-конференции Борреля спросили о том, обсуждали ли министры обороны стран ЕС новости о боях в Белгородской области и попросили прокомментировать их, однако он не смог ответить. "А что там в Белграде?" - переспросил он у журналиста. Затем попросил рассказать, что происходит в Белгороде, а после консультации со своим пресс-секретарем заявил, что предпочитает не комментировать то, о чем не проинформирован в достаточной степени, будь то Белград или Белгород.

Смотрите также:

"Взятие" Бахмута и бои под Белгородом


 

Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Классификация иноагентов. Истерика Пригожина. Механизм удержания россиян - "Заповедник", выпуск 265, 21.05.23

Классификация иноагентов. Истерика Пригожина. Механизм удержания россиян - "Заповедник", выпуск 265, 21.05.23

Цветовая дифференциация иноагентов. Пиратская сага о советниках капитана "Летучего Гаагца". Политиканский кинофестиваль: "Реджеп Бальбоа", "Комическая ахинея", "Золотой ключык-чырык". Механизмы удержания россиян в границах России. Песня о враках. Смотрите в 265-м выпуске "Заповедника"!
Политика21 мая 2023 г.15:12 мин.
external

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

"Война будет продолжаться до тех пор, пока Путин у власти", - считает экономист Сергей Гуриев. По его мнению, РФ успела накопить достаточно много ресурсов. Тем не менее "Путин уже столкнулся с серьезными финансовыми ограничениями". Гуриев уверен, что западным странам следовало раньше ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов, "ведь санкции ограничивают возможности Путина убивать украинцев".
Политика5 ч. назад26:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разведывательный беспилотник Vector

Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - большой мужчина в "костюме Евросоюза" катит гигантский шар с надписью "санкции", маленький мужчина в "костюме Венгрии" пытается этот шар остановить.

Что мешает принять новые санкции ЕС против России

Что мешает принять новые санкции ЕС против России

Политика5 ч. назад
Дорожный указатель на Белгород

Что означает партизанская вылазка под Белгородом

Что означает партизанская вылазка под Белгородом

Конфликты2 ч. назад
Пешеходы на улице

Сколько белорусов уехали в ЕС за два года?

Сколько белорусов уехали в ЕС за два года?

Миграция3 ч. назад
Предвыборные плакаты накануне второго утра президентских выборов в Турции

Фейки и голоса националистов: Турция перед вторым туром

Фейки и голоса националистов: Турция перед вторым туром

Политика7 ч. назад
Скриншот из видеоигры "Свет во тьме"

Нацисты и Холокост в видеоиграх: норм или no go?

Нацисты и Холокост в видеоиграх: норм или no go?

Культура7 ч. назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Пашинян готов признать Карабах частью Азербайджана: главное

Пашинян готов признать Карабах частью Азербайджана: главное

Конфликты11 ч. назад
На главную страницу