Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и одобренный в сентябре Советом Европейского Союза. Голосование в Европарламенте состоялось в среду, 27 ноября, депутаты поддержали новый состав 370 голосами за, 282 голоса были отданы против. Обновленная Еврокомиссия официально приступит к работе в декабре.

Всего в списке - 26 еврокомиссаров, отдельно указана бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас: она станет верховной представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этом посту Жозепа Борреля. Ее кандидатуру главы стран и правительств стран ЕС поддержали еще в июле. Каллас считается одним из наиболее твердых союзников Украины в Евросоюзе и является сторонницей жесткой политики в отношении РФ, развязавшей войну против соседней страны.

Спорные назначения

Вице-президентом ЕК избран итальянский ультраправый политик Раффаэле Фитто из группы "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR). Это первый политик крайне правого толка, получивший одну из ключевых должностей в исполнительном органе ЕС. Он также станет еврокомиссаром по региональному финансированию и реформам и, тем самым, будет распоряжаться миллиардными суммами на развитие европейских регионов. Это назначение было одним из наиболее критикуемых решений фон дер Ляйен.

На пост комиссара ЕС по климату и конкуренции избрана испанка Тереса Рибера. Ее назначение стало еще одним спорным вопросом в процессе формирования нового состава Еврокомиссии. Рибера, являвшаяся еще недавно министром по экологическим преобразованиям и демографическим проблемам Испании, оказалась под шквалом критики во время недавнего катастрофического наводнения в Валенсии.

Франция направила нового представителя

Представителем Франции в новом составе ЕК стал Стефан Сежурне, сменивший Тьерри Бретона и утвержденный на пост комиссара по промышленной политике. Возглавлявший ранее МИД Франции Сежурне считается доверенным лицом президента Эмманюэля Макрона. Как сообщалось, Франция направила в Еврокомиссию нового политика из-за конфликта Бретона и фон дер Ляйен.

Комиссаром ЕС по обороне стал литовец Андрюс Кубилюс, который в течение первых 100 дней на посту собирается представить вместе с Каллас стратегический документ по безопасности и обороне и призывает значительно увеличить инвестиции в эту сферу.

Представитель Венгрии больше не отвечает за расширение ЕС

Представитель Австрии Магнус Бруннер избран комиссаром по внутренним делам и миграции, финка Хенна Вирккунен стала комиссаром по цифровым технологиям. Венгерский политик Оливер Вархейи, считающийся одним из приближенных премьер-министра Виктора Орбана и в прошлом составе Еврокомиссии отвечавший за вопросы добрососедства и расширения, получил должность комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных.

Комиссаром по вопросам расширения ЕС назначена представительница Словении Марта Кос, которая считает главным приоритетом политическую, экономическую и финансовую поддержку Украины, содействие ее вступлению в ЕС и помощь в борьбе с российской агрессией. "Моя цель - вместе с Киевом работать над реформами, не теряя темпа в переговорах о вступлении, и в то же время работать над восстановлением (Украины. - Ред.) в сотрудничестве со странами G7 и другими партнерами", - заявила Марта Кос, представляя свою кандидатуру в Европарламенте.

Для избрания 26 членов Еврокомиссии было необходимо простое большинство голосов. Еврокомиссары приступят к своим обязанностям 1 декабря.