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Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл в Киев

Александра Иванова
13 января 2024 г.

Поездка в Украину стала первым зарубежным визитом Стефана Сежурне на посту министра иностранных дел Франции и знаком солидарности с подвергшейся российскому нападению страной.

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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у Стены памяти погибших за Украину
Стефан Сежурне и Дмитрий Кулеба возложили цветы у Стены памяти погибших за УкраинуФото: Gleb Garanich/REUTERS

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибыл в Киев в субботу, 13 января. Поездка в Украину стала его первым официальным зарубежным визитом на этом посту, и это должно стать знаком поддержки страны, уже второй год защищающейся от российской агрессии, пишет в этой связи информагентство AFP.

"Стефан Сежурне прибыл в Киев для своей первой поездки на место событий (в Украину. - Ред.), чтобы продолжить дипломатические усилия Франции и подтвердить приверженность Франции своим союзникам и гражданскому населению", - говорится в сообщении МИД Франции в соцсети X. Сам Сежурне в этой же cоцсети подчеркнул, что Украина уже почти два года "защищает свой суверенитет и обеспечивает безопасность Европы". "Помощь Франции является долгосрочной. Вот что я приехал сказать во время своей первой поездки в Киев", - добавил французский министр.

Ожидается, что в ходе визита в украинскую столицу 38-летний Сежурне, сменивший 11 января на посту министра иностранных дел Катрин Колонну, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. До этого он и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба у Стены памяти погибших за Украину почтили память павших и возложили цветы.

Франции не намерена прекращать поддержку Украины

Стефана Сежурне считают близким соратником президента Франции Эмманюэля Макрона. С сентября 2022 года он занимал пост генерального секретаря президентской партии "Ренессанс", которую он также представлял в Европарламенте с 2019 года.

Во время формального вступления в должность 12 января он заявил о намерении продолжать оказывать поддержку Украине. "Помощь Украине означает гарантии победы демократии", - подчеркнул Сежурне при этом.

Согласно парламентскому докладу, опубликованному в ноябре 2023 года, объем военной поддержки Украины Францией составил к тому моменту 3,2 млрд евро.

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