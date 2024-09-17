Фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии назвала имена 27 человек, которые должны войти в состав ее команды. Кандидатов еще должен утвердить Европарламент.

Председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во вторник, 17 сентября, представила имена 27 человек , которых она намерена включить в состав своей команды на следующие пять лет. Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности должна стать экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая сменит Жозепа Борреля на этом посту.

Еврокомиссаром по вопросам европейской промышленной стратегии и внутреннего рынка планируется назначить Стефана Сежурне. Он перейдет на эту должность с поста главы МИД Франции после прозвучавшего накануне внезапного отказа еврокомиссара Тьерри Бретона войти в новый состав Еврокомиссии. Бретон объяснил свое решение конфликтом с главой ведомства фон дер Ляйен.

Впервые в Еврокомиссии появится должность комиссара по обороне, ее должен занять литовский евродепутат, спецдокладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс. На пост еврокомиссара по вопросам экономики и производства фон дер Ляйен предложила латвийца Валдиса Домбровскиса, комиссаром по экономической безопасности должен стать словак Марош Шефович, а комиссаром по вопросам конкуренции - испанка Тереза Рибера. Сама фон дер Ляйен останется главой Еврокомиссии на второй срок.

Фон дер Ляйен отметила, что в новый состав ее ведомства должны войти 11 женщин, что соответствует квоте в 40%. Новый состав Еврокомиссии начнет работу с 1 ноября, если все кандидаты будут утверждены Европарламентом.

Скандал в Еврокомиссии и отставка Тьерри Бретона

Накануне, 16 сентября, комиссар ЕС от Франции Тьерри Бретон заявил, что не войдет в новый состав Европейской комиссии из-за конфликта с председательницей ЕК Урсулой фон дер Ляйен. По словам Бретона, фон дер Ляйен несколько дней назад призвала правительство Франции принять меры, чтобы заставить его отозвать кандидатуру в процессе формирования нового состава Еврокомиссии. При этом она предложила Парижу предоставить новому представителю Франции более влиятельный пост в ЕК, чем занимаемый Бретоном, указал он в опубликованном в X письме об уходе из Еврокомиссии. Бретон также утверждал, что усилия фон дер Ляйен связаны "с личными причинами" и не обсуждались с ним самим.