Фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии

Фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии17 сентября 2024 г.
Председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во вторник, 17 сентября, представила имена 27 человек, которых она намерена включить в состав своей команды на следующие пять лет. Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности должна стать экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая сменит Жозепа Борреля на этом посту.
Еврокомиссаром по вопросам европейской промышленной стратегии и внутреннего рынка планируется назначить Стефана Сежурне. Он перейдет на эту должность с поста главы МИД Франции после прозвучавшего накануне внезапного отказа еврокомиссара Тьерри Бретона войти в новый состав Еврокомиссии. Бретон объяснил свое решение конфликтом с главой ведомства фон дер Ляйен.
Впервые в Еврокомиссии появится должность комиссара по обороне, ее должен занять литовский евродепутат, спецдокладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс. На пост еврокомиссара по вопросам экономики и производства фон дер Ляйен предложила латвийца Валдиса Домбровскиса, комиссаром по экономической безопасности должен стать словак Марош Шефович, а комиссаром по вопросам конкуренции - испанка Тереза Рибера. Сама фон дер Ляйен останется главой Еврокомиссии на второй срок.
Фон дер Ляйен отметила, что в новый состав ее ведомства должны войти 11 женщин, что соответствует квоте в 40%. Новый состав Еврокомиссии начнет работу с 1 ноября, если все кандидаты будут утверждены Европарламентом.
Скандал в Еврокомиссии и отставка Тьерри Бретона
Накануне, 16 сентября, комиссар ЕС от Франции Тьерри Бретон заявил, что не войдет в новый состав Европейской комиссии из-за конфликта с председательницей ЕК Урсулой фон дер Ляйен. По словам Бретона, фон дер Ляйен несколько дней назад призвала правительство Франции принять меры, чтобы заставить его отозвать кандидатуру в процессе формирования нового состава Еврокомиссии. При этом она предложила Парижу предоставить новому представителю Франции более влиятельный пост в ЕК, чем занимаемый Бретоном, указал он в опубликованном в X письме об уходе из Еврокомиссии. Бретон также утверждал, что усилия фон дер Ляйен связаны "с личными причинами" и не обсуждались с ним самим.