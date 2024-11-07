Кто будет руководить оборонным блоком в новой Еврокомиссии

Европейский Союз и государства, входящие в его состав, должны быть готовы к войне, которую до конца нынешнего десятилетия может развязать против них Россия. Для этого Евросоюзу следует усовершенствовать свою оборонную промышленность, а также тесно координировать усилия с НАТО. Так считает кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, который на протяжении трех часов общался с членами профильных комитетов Европарламента во время специальных слушаний в среду, 6 ноября.

"Сегодня мы сталкиваемся с экзистенциальными угрозами, включая обычную войну, кибервойну, гибридные атаки и милитаризацию космоса. Последние оценки разведывательных служб показывают, что Россия может попытаться испытать решимость НАТО и Евросоюза до конца нынешнего десятилетия. Поэтому нам надлежит срочно укрепить готовность ЕС к потенциальной военной агрессии", - заявил литовский политик Кубилюс.

Несколько раз он, отвечая на вопросы евродепутатов, в частности из левых и крайне правых групп, повторил латинское крылатое выражение "Хочешь мира - готовься к войне". Одновременно он признался, что с трудом понимает, как можно гарантировать мир на европейском континенте без желания защищать его. "Единственный способ убедить (президента России Владимира. - Ред.) Путина не начинать еще одну военную кампанию против членов ЕС - это показать, что мы способны себя защитить", - подчеркнул Кубилюс.

Экс-премьер и "друг Украины"

Должность еврокомиссара по вопросам обороны и космоса появится в Европейской комиссии (ЕК) впервые. На ее учреждении настояла председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, назвав это ответом на широкомасштабное вторжение России в Украину. Это не означает, что у Евросоюза будет свой министр обороны: у ЕС нет собственной армии, а принятие главных решений в этой сфере является приоритетом национальных правительств. Но Еврокомиссия несет ответственность за повышение конкурентоспособности оборонной промышленности ЕС и военной мобильности, а также за борьбу с гибридными угрозами. И заниматься этим теперь будет специально назначенный чиновник.

У себя на родине 67-летний литовец Андрюс Кубилюс, инженер-физик по образованию, дважды занимал пост премьер-министра, в том числе в сложные времена мирового экономического кризиса. С 2019 года Кубилюс является депутатом Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП), ранее он входил в состав комитета по вопросам внешней политики и комитета по вопросам индустрии, исследований и энергетики. В Парламенте ЕС Кубилюса считают одним из самых влиятельных и активных "друзей Украины".

Он поддерживает тесные связи с представителями российской оппозиции в рамках неформальной платформы ЕП "Друзья европейской России". Весной 2024 года Андрис Кубилюс выступил инициатором и автором позиционного документа ЕНП, предусматривавшего, что каждое государство ЕС будет ежегодно предоставлять Украине военную помощь в размере 0,25% ВВП, чтобы помочь ей противостоять России.

Решить проблемы оборонной промышленности

В сентябре нынешнего года Урсула фон дер Ляйен, представляя Европарламенту назначенцев в состав новой Еврокомиссии, отметила, что на посту еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс "будет работать над развитием Европейского оборонного союза и увеличением инвестиций в промышленные мощности". В Брюсселе также надеются, что новый комиссар сможет вплотную решать проблемы, которые мешают ЕС нарастить объемы производства оружия, чтобы своеременно и в требуемом объеме предоставлять военную помощь Украине, борющейся с российской агрессией.

В частности, Кубилюсу придется курировать выполнение Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) с бюджетом 1,5 млрд евро, утвержденной Еврокомиссией в марте этого года с целью "решить проблемы, с которыми сталкивается европейская оборонная промышленность, таких как безопасность поставок оборонной продукции и поддержка оборонной промышленности Украины".

Из-за Путина ЕС должен больше тратить на оборону

В последнее время страны Евросоюза существенно недофинансировали сферу обороны, что "привело к заметным прорехам" в его военных возможностях и готовности, а оборонный рынок ЕС оказался очень раздробленным. В то же время стратегические соперники ЕС, такие как Китай и Россия, за последние десятилетия, напротив, значительно увеличили финансирование оборонного сектора, отметил Андрюс Кубилюс, выступая перед членами Европарламента.

Должен ли ЕС беспокоиться из-за того, что Дональд Трамп, победив на президентских выборах, может осуществить свою угрозу и вывести США из состава НАТО, если европейцы не увеличат расходы на оборону? ЕС должен тратить больше, "но не потому, что этого требует президент Трамп, а из-за Путина", считает Андрюс Кубилюс. "Если мы хотим защитить себя, нам необходимо потратить (на оборону. - Ред.) не менее 10 млрд евро до 2028 года", - заявил кандидат на пост еврокомиссара.

ЕС может поучиться у военной промышленности Украины

Программа действий Андрюса Кубилюса не касается поддержки Украины напрямую, но во время слушаний он упоминал о ней не раз. "Лучший способ достичь европейской безопасности - это инвестировать в безопасность Украины", - уверен политик. Оптимальной моделью финансирования военных нужд Киева он считает ту, что использует Дания: страна ЕС заказывает производство оружия в самой Украине, а потом передает его Киеву. При этом Кубилюс подчеркнул, что Евросоюз в сфере военных стартапов - от производства беспилотников до артиллерии - может многому научиться у оборонной промышленности Украины.

В иерархии Еврокомиссии новый комиссар не будет иметь больших полномочий, но евродепутаты отнеслись к рассмотрению кандидатуры на этот пост со всей серьезностью, отчего слушания затянулись дольше, чем планировалось. В ближайшие часы председатели политических групп встретятся, чтобы обсудить результаты слушаний и решить, утвердить или отклонить кандидатуру Андрюса Кубилюса.