ЕК готовится выделить 1,5 млрд евро на оборонную индустрию

Программа инвестиций в сфере оборонной промышленности предполагает выделение из бюджета ЕС 1,5 млрд евро на оборонные нужды в период с 2025 по 2027 годы.

Еврокомиссия во вторник, 5 марта, представила первую в истории Евросоюза стратегию в области оборонной промышленности и новую программу поддержки в этой сфере объемом в 1,5 млрд евро. Эти средства предполагается выделить из бюджета ЕС в период с 2025 по 2027 годы.

Как сообщает пресс-служба ЕК, одной из целей программы является укрепление внутри Евросоюза рамочного сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Кроме того, в ЕС хотят добиться увеличения объемов производства вооружений и сокращения зависимости от зарубежных производителей, таких, как США или Южная Корея, пишет агентство AFP.

"Нам нужно в большей степени нести ответственность за собственную безопасность, и это вне зависимости от исхода президентских выборов в США в ноябре", - заявила вице-председательница Еврокомиссии Маргрете Вестагер, представляя программу.

Стимулирование совместных закупок вооружений

Конкретно проект закона по запуску Европейской программы для оборонной промышленности (European Defense Industry Programme, EDIP) предполагает, что страны Евросоюза до 2030 года "должны тратить как минимум 50% своего оборонного бюджета на закупки внутри ЕС". К 2035 году эта доля должна возрасти до 60%.

Как напоминает AFP, с 2007 года в ЕС существует ориентировочная цель для стран-членов тратить на закупки внутри ЕС 35% своих оборонных бюджетов. Эта цель является добровольной, и далеко не все страны ЕС с момента принятия ее действительно достигали, следует из сообщения.

Кроме того, представленная 2 марта в Брюсселе программа призывает страны - члены ЕС к 2030 году совершать как минимум 40% оборонных закупок на коллективной основе. При этом в случае совместных оборонных закупок предполается освободить страны от необходимости уплачивать налог на добавочную стоимость.

"Чтобы повысить готовность европейской оборонной промышленности, государствам-членам нужно инвестировать больше, лучше, вместе и по-европейски", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Улучшенная способность действовать в качестве союзников по НАТО

Кроме прочего, Еврокомиссия хочет помочь европейской оборонной промышленности лучше подготовиться к существующим и потенциальным вызовам - таким, как внезапный рост спроса на большие объемы артиллерийских боеприпасов.

При этом, по словам Маргрете Вестагер, несмотря на предпринимаемые меры, страны ЕС "всецело и полностью останутся верны НАТО". "Улучшенная способность действовать сделают нас более сильным союзником", - добавила она.

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