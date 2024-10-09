В Европарламенте разгорелась жесткая дискуссия с Орбаном

Премьер-министр Венгрии Орбан назвал в Европарламенте цели председательства его страны в ЕС, в ответ депутаты почти всех фракций подвергли его заявления масштабной критике.

Депутаты Европарламента во время дискуссии с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинили его в близости к президенту РФ Владимиру Путину и решительно осудили нарушения основных прав и свобод, а также высокий уровень коррупции в Венгрии. С жесткой критикой в адрес Орбана в среду, 9 октября, в Страсбурге выступили многие европарламентарии, представляющие широкий спектр политических сил от консерваторов до левых.

Депутаты "шокированы" речью Орбана

Председатель Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) напомнила о широко критиковавшейся "мирной инициативе" Орбана минувшим летом, в рамках которой он среди прочего ездил к Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также руководителю КНР Си Цзиньпину, никак не согласовывая данные визиты с Брюсселем. Все еще есть люди, которые видят причиной войны не "стремление Путина к власти, а жажду свободы Украины", указала она.

В свою очередь председатель Европейской народной партии (ЕНП) Мартин Вебер (Martin Weber) заявил, что "шокирован" тем, что Орбан в своей речи ни слова не сказал о войне в Украине. Он осудил встречи венгерского политика с Путиным, Трампом и Си, назвав их "пропагандистским шоу для автократов".

Среди большого числа выступавших был один из главных соперников Орбана в Венгрии - лидер консервативной партии "Уважение и свобода" (TISZA) Петер Мадьяр, который сейчас заседает в Европарламенте. Он заявил, что при Орбане Венгрия превратилась в "одну из самых коррумпированных стран Европейского Союза".

Орбан обвинил депутатов в "интифаде" против Венгрии

В свою очередь венгерский правый популист, находящийся у власти с 2010 года, обвинил депутатов в распространении "лжи левого толка" о его стране и "своего рода интифаде" против Венгрии, председательствующей в текущем полугодии в ЕС.

Поводом для конфронтации стало выступление Орбана о приоритетах венгерского председательства в Евросоюзе. В нем он поставил под сомнения ключевые решения Евросоюза последних лет и потребовал радикального разворота в миграционной, внешней и климатической политике ЕС.

Лозунг председательства Венгрии - "Сделаем Европу снова великой"

"Европейская система предоставления убежища просто не работает", - заявил венгерский премьер. По его мнению, Евросоюз не должен впускать нелегальных мигрантов на свою территорию, а возвращать их в государства исхода из третьих стран.

Кроме того, он раскритиковал отказ европейцев от российской нефти и газ, поскольку это, по его словам, угрожает экономическому росту в ЕС. В вопросах климатической политики Орбан подверг сомнению цель Брюсселя сделать Европу к 2050 году первым климатически нейтральным континентом.

"Сделаем Европу снова великой", - выкрикивал Орбан лозунг своего председательства в Европейском совете, аналогичный предвыборному слогану кандидата в президенты США Дональда Трампа. Во время его выступления социал-демократы размахивали плакатами с надписью "Демократы против автократов", а после его окончания левый лагерь исполнил антифашистский гимн "Bella Ciao", пишет AFP. Ультраправые парламентарии аплодировали Орбану стоя.