Европарламент утвердит кандидатуры Еврокомиссаров 27 ноября

Европарламент утвердит кандидатуры Еврокомиссаров 27 ноября20 ноября 2024 г.
Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) готовится приступить к работе уже 1 декабря 2024 года в обновленном составе. По инфорации СМИ, лидеры политических групп в Европарламенте в среду, 20 ноября, смогли достичь соглашения по вопросу обновленного состава Еврокомиссии.
Окончательное голосование на пленарном заседании парламента состоится 27 ноября в Страсбурге. Именно на нем будут официально утверждены кандидатуры новых еврокомиссаров, после чего орган сможет начать свою работу.
Споры вокруг кандидатур европейских комиссаров
Во время слушаний в Европарламенте трудности с поддержкой возникли у шести кандидатов на пост вице-председателей Еврокомиссии. Так, социалисты и социал-демократы не хотели утверждать кандидатуру итальянца Раффаэле Фитто от правящей в стране правой партии "Братья Италии".
В то же время правоцентристский альянс "Европейская народная партия" (ЕНП) выступал против кандидатуры нынешнего министра окружающей среды Испании и социалистки Тересы Риберы, которую обвиняют в бездействии во время недавнего катастрофического наводнения в Валенсии.