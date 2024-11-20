Европарламент утвердит кандидатуры Еврокомиссаров 27 ноября

После долгих переговоров Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен готовится приступить к работе. Европейский парламент готовится утвердить кандидатуры новых еврокомиссаров 27 ноября в Страсбурге.

Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) готовится приступить к работе уже 1 декабря 2024 года в обновленном составе. По инфорации СМИ, лидеры политических групп в Европарламенте в среду, 20 ноября, смогли достичь соглашения по вопросу обновленного состава Еврокомиссии.

Окончательное голосование на пленарном заседании парламента состоится 27 ноября в Страсбурге. Именно на нем будут официально утверждены кандидатуры новых еврокомиссаров, после чего орган сможет начать свою работу.

Споры вокруг кандидатур европейских комиссаров

Во время слушаний в Европарламенте трудности с поддержкой возникли у шести кандидатов на пост вице-председателей Еврокомиссии. Так, социалисты и социал-демократы не хотели утверждать кандидатуру итальянца Раффаэле Фитто от правящей в стране правой партии "Братья Италии".

В то же время правоцентристский альянс "Европейская народная партия" (ЕНП) выступал против кандидатуры нынешнего министра окружающей среды Испании и социалистки Тересы Риберы, которую обвиняют в бездействии во время недавнего катастрофического наводнения в Валенсии.