Кто будет заниматься будущим вступлением Украины в ЕС

Кандидат на пост комиссара по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос считает главным приоритетом на своей возможной должности политически, экономически и финансово поддерживать Украину, способствуя ее вступлению в ЕС и помогая в борьбе с российской агрессией. "Моя цель - вместе с Киевом работать над реформами, не теряя темпа в переговорах о вступлении, и в то же время работать над восстановлением (Украины. - Ред.) в сотрудничестве со странами G7 и другими партнерами", - заявила представительница Словении Кос перед членами профильных комитетов Европарламента во время слушаний, состоявшихся в четверг, 7 ноября. Ее кандидатуру на должность еврокомиссара по вопросам расширения в сентябре официально предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Кос убеждена, что всесторонняя поддержка, оказываемая Евросоюзом Киеву, не только помогает украинцам, но и "защищает европейский континент и весь глобальный мировой порядок, основанный на международном праве". Кос пообещала евродепутатам, что в случае одобрения ее кандидатуры она сделает все возможное, чтобы членство в ЕС стало "путеводной звездой" для "героической нации" украинцев, добавив, что это также касается "и наших друзей из Молдовы".

Ранее Кос призывала "не закрывать двери перед Россией"

Чтобы доказать свою преданность целям расширения и искренность намерений поддерживать Украину, Марта Кос заговорила по-украински: "Уважаемые украинки и украинцы, Европейский Союз поддерживает вас не из страха или просто из необходимости, а из-за глубокого чувства общей судьбы. Поддерживая вас, мы не только демонстрируем солидарность, мы хотим доказать, что ценности демократии и мира, - это не просто идеалы, это обязательства, которых мы должны и будем придерживаться".

Однако преданность Марты Кос поддержке Украины до недавнего времени подвергали сомнению представители словенской оппозиции. После внесения ее кандидатуры на должность еврокомиссара по расширению бывший премьер-министр Словении Янез Янша назвал ее "симпатизирующей России", напомнив, что через три недели после начала полномасштабного российского вторжения в Украину она заявляла о "давних крепких отношениях Словении и РФ". Речь идет об интервью Марты Кос словенскому изданию Zurnal24, опубликованном в марте 2022 года. В нем она осудила нарушение Россией международного права, но заявила, что "в наших интересах когда-нибудь иметь нормальные отношения с РФ". "Мы должны применить всю критику в адрес России, но мы не должны закрывать двери. Внешняя политика заключается в работе на пользу нашим национальным интересам. Словения всегда имела хорошие отношения с Россией, однако при правительстве Янеза Янши мы увидели смещение по направлению к США и дистанцирование от России", - сказала в свое время Кос в интервью Zurnal24.

Богатая биография Марты Кос

Во время слушаний в Европарламенте кандидату в еврокомиссары задавали острые и порой неудобные вопросы, в частности, по поводу сообщений о ее якобы сотрудничестве с бывшей секретной службой Югославии, в состав которой более трех десятилетий назад входила Словения. Однако Кос назвала это дезинформацией: "Я никогда не была коллаборантом или информатором секретных служб Югославии и не знаю, почему оказалась в этом списке (…). Но я рада, что могу об этом открыто заявить".

Общаясь с евродепутатами, Марта Кос держалась очень спокойно и непринужденно. Очевидно, это было для нее несложно, поскольку 59-летняя Кос, журналистка по образованию, имеет значительный дипломатический опыт - она занимала должность посла Словении в Швейцарии, Лихтенштейне, Германии и Латвии. Кроме того, она была спикером словенского правительства. В 2021 году Кос сменила дипломатию на деятельность в сфере политического консалтинга и до сих пор остается в должности старшего советника в брюссельской консалтинговой фирме Kreab, что дало основания ее критикам говорить о конфликте интересов в случае назначения ее еврокомиссаром. Отвечая на вопрос о своей работе в консалтинге, она заверила евродепутатов, что никогда не сотрудничала с институтами ЕС, а ее деятельность в этой сфере была сосредоточена на политике охраны здоровья женщин и вопросах торговли.

Курировать реформы и общаться с властями стран-кандидатов

На сегодняшний день в пакете расширения ЕС на разных этапах евроинтеграции находятся Сербия, Черногория, Албания, Украина, Молдова и Северная Македония, которые уже ведут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина, а также Грузия - официальные кандидаты, переговорный процесс по которым еще не открыт, Косово - потенциальный кандидат на вступление, и Турция, переговоры о членстве которой были начаты еще в 2005 году, однако в 2019 году этот процесс был остановлен.

"Расширение ЕС - это марафон, а не спринт", - уверена Марта Кос. Фото: Nicolas Tucat/AFP/Getty Images

Урсула фон дер Ляйен, определяя объем задач еврокомиссара по вопросам расширения в специальном письме на имя Марты Кос, пояснила, что они будут состоять в содействии процессу расширения организации. Это предполагает непосредственное кураторство переговоров по вступлению со странами-кандидатами, поддержание тесных контактов с представителями власти этих стран и надзор за проведением там необходимых реформ. Кроме того, в сферу ответственности еврокомиссара по вопросам расширения будут входить вопросы восстановления Украины и сотрудничество с международными донорами. В случае существования двусторонних споров между странами-кандидатами, таких как, например, между Киевом и Будапештом по поводу прав венгерского меньшинства в Украине, Кос также будет обязана выступать в роли посредника.

Кос: путь в ЕС невозможно сократить

Хотя в своем выступлении Марта Кос неоднократно говорила о намерении помогать и сопровождать страны-кандидаты на протяжении всего пути в ЕС, она также несколько раз подчеркивала, что сближение с ЕС - это процесс, основанный на заслугах каждой страны в проведении реформ, отметив, что "расширение ЕС - это марафон, а не спринт".

Евродепутаты спрашивали Кос, не считает ли она, что геополитические обстоятельства, а именно российская агрессия, дают повод ускорить процесс расширения для некоторых стран, намекая, очевидно, на Украину и Молдову. Однако кандидат на пост еврокомиссара была непоколебима и заявила, что хотя и "уважает амбиции", но путь в ЕС "невозможно сократить". "Я никогда не пожертвую качеством ради скорости", - категорически заявила она.

Выполнение политических обязательств странами-кандидатами, особенно имплементация судебной реформы и борьба с коррупцией, будет предметом особого внимания Марты Кос, если ее назначат на должность. Она пообещала не мешкать с решительными действиями, если в стране-кандидате будет происходить "стагнация или откат" в этих важных направлениях, недвусмысленно подчеркнув, что движение в переговорном процессе по вступлению в ЕС может быть и в обратную сторону.

По завершении слушаний члены политических групп начали консультации, после которых они решат утвердить или нет кандидатуру Марты Кос на пост еврокомиссара по расширению. Голосование по составу новой Еврокомиссии состоится во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге, которое пройдет с 25 по 28 ноября.